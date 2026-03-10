La promesa, 16-20 marca: Jana oddaje krew, by uratować postrzelonego Curra, a pałacu pojawia się Virtudes, córka Simony

W poprzednich odcinkach (344-348) Catalina domagała się od Pelaya odsunięcia Jerónima od interesów. W pałacu trwały przygotowania do polowania, a Curro miał zostać przedstawiony jako baron Linaja. Alonso uzyskał zgodę Dworu na współpracę z Cavendishem, podczas gdy Cruz i Lorenzo spiskowali przeciwko Curro, a Simona tęskniła za Candelą. Markizowie zgodzili się na ślub Feliciana i Teresy, a Petra wciąż ukrywała przed Cruz, że Feliciano jest jej synem. Lorenzo knuł zemstę za kradzież zegarka i próbował poróżnić Pelaya z lokajem. Catalina, Manuel i Martina starali się przekonać Cruz, by pozwoliła Maríi wrócić do pracy, a Simona podejrzewała, że Candela wyjechała do Gijón. Nowa służąca Vera sprawiła radość koleżankom prezentami, a Cruz i Lorenzo planowali zabójstwo Curro podczas polowania, wykorzystując do tego niedoświadczonego Feliciana. Curro brał lekcje strzelania, Manuel stanął w obronie ojca doktora Bueno, Salvador ujawnił Maríi wyrzucenie z pracy, a Pelayo wyznał miłość Catalinie, obserwowanej przez Jerónima. W ramach kary Pelayo kazał Jerónimowi wyjechać, María została oczyszczona z zarzutów, ale markiza nie przyjęła jej do pracy, a Rómulo powierzył Felicianowi nowe obowiązki. Lorenzo próbował uniknąć polowania, a w La Promesy dotarły wieści o wybuchu wojny. Feliciano i Curro uczestniczyli w polowaniu, które zakończyło się dramatycznie, Abel wspierał Janę, a Simona przeżywała rozstanie z Candelą, którą przyjaciółka zaskoczyła radosną niespodzianką.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 349

Cruz i Lorenzo są zawiedzeni, że Curro przeżył postrzał. Doktor Sandoval zaleca przewieźć go do szpitala, jednak Lorenzo się na to nie zgadza. Rannego Feliciana chirurg operuje na miejscu. Maria mówi Salvadorowi, że postanowiła wyjechać w poszukiwaniu pracy.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 350

Abel szuka dawcy krwi dla Curro. Zostaje nim Jana. Pod naciskiem Cataliny Pelayo próbuje przekonać markizę, żeby pozwoliła wrócić Marii do pałacu. Feliciano powoli dochodzi do siebie. Romulo wypytuje go o okoliczności wypadku na polowaniu. Do Margarity ma przyjechać przyjaciółka, księżna Cerezuelos. Do opieki nad nią wyznacza Verę.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 351

Abel decyduje się przeprowadzić ryzykowną operację Curra w La Promesie. Manuel i Jana lecą do Puebli de Tera po eter potrzebny do znieczulenia. Feliciano skarży się na ból w miejscu rany. Do pałacu wraca Maria Fernandez. Martina przyznaje się Catalinie, że kocha Curra.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 352

Cruz i Lorenzo liczą, że niebezpieczna operacja Curra zakończy się porażką. Stan Feliciana pogarsza się. Teresa postanawia sprowadzić lekarza z miasteczka, by ratować ukochanego. Vera zostaje rozpoznana przez donę Susanę jako dawna służąca hrabiego Ballestera. Catalina dziękuje Pelayowi za sprowadzenie Marii do pałacu.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 353

Operacja usunięcia kuli przebiega pomyślnie, jednak Curro długo się nie wybudza. Abel zaczyna obawiać się skutków zbyt dużej dawki eteru. Lekarz z miasteczka stwierdza, że operacja Feliciana była przeprowadzona nieumiejętnie i nie ma już dla niego ratunku. W pałacu pojawia się Virtudes, córka Simony. Cruz i Lorenzo zaczynają obawiać się, że prawda wyjdzie na jaw.

„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La Promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejna seria odcinków 349-353 zostanie wyemitowana w dniach od 16 do 20 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

Odcinek 349 - poniedziałek, 16 marca

- poniedziałek, 16 marca Odcinek 350 - wtorek, 17 marca

- wtorek, 17 marca Odcinek 351 - środa, 18 marca

- środa, 18 marca Odcinek 352 - czwartek, 19 marca

- czwartek, 19 marca Odcinek 353 - piątek, 20 marca

"La Promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

