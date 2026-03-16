Kryzys u Oli i Justina w "Barwach szczęścia". Kosztowny prezent doprowadzi do awantury

"Barwy szczęścia" odcinek 3348. Nowe mieszkanie Oli i Justina

Widzowie zobaczą 3348. odcinek "Barw szczęścia" we wtorek, 31 marca 2026 roku, o godzinie 20.05 na antenie TVP2. Właśnie wtedy Ola oraz Justin przeniosą się do nowoczesnego loftu, który biznesmen zakupi specjalnie z myślą o ich wspólnej przyszłości. Choć przestronne wnętrza od razu zachwycą kobietę podczas popołudniowych oględzin, szybko pojawią się u niej poważne obawy finansowe. Dziewczyna niedawno podjęła zatrudnienie u Oliwki (Wiktoria Gąsiewska), a jej oszczędności z wyjazdu na Sycylię powoli będą się kończyć, co uniemożliwi jej solidarne opłacanie rachunków.

Skotnicki jednak nie weźmie pod uwagę zwykłego wynajmu i zdecyduje się na natychmiastowy zakup nieruchomości na własność. Tym bardziej, że biznesmen będzie dysponował sporym kapitałem ze sprzedaży poprzedniego domu, w którym miał zamieszkać z Reginą (Kamila Kamińska) oraz jej synem Kamilkiem (Władek Domański). Dodatkowo luksusowy loft uda mu się nabyć w niezwykle okazyjnej cenie dzięki starym znajomościom, dlatego już w 3348. epizodzie "Barw szczęścia" para oficjalnie rozpocznie tam wspólne życie.

Poważny kryzys w związku. Ola nie chce być na utrzymaniu Skotnickiego

Wspaniałomyślny gest szybko przerodzi się w ogromny problem, który w 3348. odcinku "Barw szczęścia" mocno zachwieje fundamentami relacji bohaterów. Niespodziewany zakup apartamentu nie spotka się z radosną reakcją, na jaką liczył zakochany biznesmen. Kobieta poczuje się przytłoczona całą sytuacją i zamiast wdzięczności, zaprezentuje partnerowi swoje ogromne niezadowolenie.

Głównym powodem awantury w 3348. odsłonie "Barw szczęścia" staną się gigantyczne pieniądze zainwestowane w nowe lokum. O ile dla zamożnego Justina kwestie finansowe nie stanowią najmniejszej bariery, o tyle jego partnerka ma w tej kwestii zupełnie inne podejście. Ola stanowczo odmówi funkcjonowania w roli utrzymanki, co doprowadzi do ostrej wymiany zdań, a Skotnicki gorzko pożałuje swojej samowolnej decyzji o zakupie drogiego mieszkania.

Rozstanie Patryka i Grażyny w 3348. odcinku "Barw szczęścia" uratuje związek Justina

Widzowie mogą zastanawiać się, czy w 3348. epizodzie "Barw szczęścia" historia z Reginą znów się powtórzy i Skotnicki ostatecznie zostanie w wielkim mieszkaniu sam. Mimo ogromnego napięcia zakochani ostatecznie zażegnają kryzys, ale przyczynią się do tego dość niespodziewane okoliczności zewnętrzne, a nie ich własny kompromis.

Wszystko zmieni nagłe i bardzo bolesne rozstanie Patryka (Konrad Skolimowski) z Grażyną (Kinga Suchan), które mocno wstrząśnie całym otoczeniem. Zrozpaczony i zdruzgotany mężczyzna natychmiast zwróci się o pomoc do swojego wieloletniego przyjaciela. Justin i Ola odłożą na bok własne spory, by wspólnie zaopiekować się załamanym znajomym, co naturalnie zbliży ich ponownie do siebie. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej w 3350. odcinku serialu, kiedy do całej intrygi dołączy żywo zainteresowany sprawą Tomek (Jakub Sokołowski).