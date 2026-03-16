Kryzys u Oli i Justina w "Barwach szczęścia". Kosztowny prezent doprowadzi do awantury

Sylwia Fiutkowska
2026-03-16 11:28

W 3348. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Ola (Michalina Robakiewicz) i Justin (Jasper Sołtysiewicz) wprowadzą się do nowego loftu. Luksusowa niespodzianka przygotowana przez Skotnickiego szybko okaże się jednak zarzewiem poważnego konfliktu. Kosztowny apartament doprowadzi do potężnego kryzysu, który postawi przyszłość pary pod dużym znakiem zapytania. Sprawdź, jak potoczą się losy bohaterów.

"Barwy szczęścia" odcinek 3348. Nowe mieszkanie Oli i Justina

Widzowie zobaczą 3348. odcinek "Barw szczęścia" we wtorek, 31 marca 2026 roku, o godzinie 20.05 na antenie TVP2. Właśnie wtedy Ola oraz Justin przeniosą się do nowoczesnego loftu, który biznesmen zakupi specjalnie z myślą o ich wspólnej przyszłości. Choć przestronne wnętrza od razu zachwycą kobietę podczas popołudniowych oględzin, szybko pojawią się u niej poważne obawy finansowe. Dziewczyna niedawno podjęła zatrudnienie u Oliwki (Wiktoria Gąsiewska), a jej oszczędności z wyjazdu na Sycylię powoli będą się kończyć, co uniemożliwi jej solidarne opłacanie rachunków.

Skotnicki jednak nie weźmie pod uwagę zwykłego wynajmu i zdecyduje się na natychmiastowy zakup nieruchomości na własność. Tym bardziej, że biznesmen będzie dysponował sporym kapitałem ze sprzedaży poprzedniego domu, w którym miał zamieszkać z Reginą (Kamila Kamińska) oraz jej synem Kamilkiem (Władek Domański). Dodatkowo luksusowy loft uda mu się nabyć w niezwykle okazyjnej cenie dzięki starym znajomościom, dlatego już w 3348. epizodzie "Barw szczęścia" para oficjalnie rozpocznie tam wspólne życie.

Poważny kryzys w związku. Ola nie chce być na utrzymaniu Skotnickiego

Wspaniałomyślny gest szybko przerodzi się w ogromny problem, który w 3348. odcinku "Barw szczęścia" mocno zachwieje fundamentami relacji bohaterów. Niespodziewany zakup apartamentu nie spotka się z radosną reakcją, na jaką liczył zakochany biznesmen. Kobieta poczuje się przytłoczona całą sytuacją i zamiast wdzięczności, zaprezentuje partnerowi swoje ogromne niezadowolenie.

Głównym powodem awantury w 3348. odsłonie "Barw szczęścia" staną się gigantyczne pieniądze zainwestowane w nowe lokum. O ile dla zamożnego Justina kwestie finansowe nie stanowią najmniejszej bariery, o tyle jego partnerka ma w tej kwestii zupełnie inne podejście. Ola stanowczo odmówi funkcjonowania w roli utrzymanki, co doprowadzi do ostrej wymiany zdań, a Skotnicki gorzko pożałuje swojej samowolnej decyzji o zakupie drogiego mieszkania.

Rozstanie Patryka i Grażyny w 3348. odcinku "Barw szczęścia" uratuje związek Justina

Widzowie mogą zastanawiać się, czy w 3348. epizodzie "Barw szczęścia" historia z Reginą znów się powtórzy i Skotnicki ostatecznie zostanie w wielkim mieszkaniu sam. Mimo ogromnego napięcia zakochani ostatecznie zażegnają kryzys, ale przyczynią się do tego dość niespodziewane okoliczności zewnętrzne, a nie ich własny kompromis.

Wszystko zmieni nagłe i bardzo bolesne rozstanie Patryka (Konrad Skolimowski) z Grażyną (Kinga Suchan), które mocno wstrząśnie całym otoczeniem. Zrozpaczony i zdruzgotany mężczyzna natychmiast zwróci się o pomoc do swojego wieloletniego przyjaciela. Justin i Ola odłożą na bok własne spory, by wspólnie zaopiekować się załamanym znajomym, co naturalnie zbliży ich ponownie do siebie. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej w 3350. odcinku serialu, kiedy do całej intrygi dołączy żywo zainteresowany sprawą Tomek (Jakub Sokołowski).

