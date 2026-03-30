Koniec wielkiej miłości w "Barwach szczęścia". Padną ostre słowa

"Barwy szczęścia", odcinek 3348 - wtorek, 31.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3348. epizodzie "Barw szczęścia" Patryk zjawi się przed mieszkaniem Grażyny z zamiarem przeprowadzenia kluczowej rozmowy. Bezpośrednim impulsem do tego spotkania będzie niedawna sytuacja u Wandy (Maja Barełkowska), gdzie Jezierski nakrył ukochaną w towarzystwie Tomka, jej dawnego kochanka. Wiracka będzie usilnie starała się udowodnić, że spotkanie miało charakter czysto przypadkowy, a Kępski nie stanowi żadnego zagrożenia, jednak młodszy partner pozostanie nieufny.

Jezierski wprost zapyta Grażynę o kierunek, w którym zmierza ich relacja. Chłopak od dłuższego czasu będzie podejrzewał, że Wiracka traktuje go niezobowiązująco, skupiając się wyłącznie na teraźniejszości, co ostatecznie okaże się prawdą.

- Czy ty widzisz naszą wspólną przyszłość? Czy ja jestem tylko takim przelotnym romansem, chłopaczkiem na przeczekanie, co? – zapyta bez ogródek Patryk.

- Patryk, ale ty naprawdę chcesz na tym parkingu nam planować przyszłość? Mamy zdecydować, w jakim banku weźmiemy kredyt, gdzie kupimy mieszkanie i do jakiego przedszkola pójdą nasze dzieci? – odpowie rozbawiona Grażyna.

- Świetnie, widzę, że cię to bawi – rzuci z ironią Jezierski.

Czy Grażyna i Patryk mają przed sobą przyszłość? Zaskakujący zwrot w 3348. odcinku

W dalszej części 3348. odcinka "Barw szczęścia" Wiracka będzie próbowała się wytłumaczyć, lecz Patryk natychmiast przerwie jej wywody, żądając konkretów. Zapyta wprost, czy kobieta wyobraża sobie ich razem za kilka lat. Ku jego rozczarowaniu, Grażyna nie będzie gotowa na tak poważne obietnice, prezentując odmienne podejście do ich związku.

- Nie, ale... – zacznie Wiracka, na co Jezierski szybko zareaguje - Nie oczekuję tego typu konkretów, tylko powiedzmy, czy widzisz nas za 5/10 lat razem?

Grażyna postawi sprawę jasno:

- To jest za wcześnie na takie deklaracje, przynajmniej dla mnie.

Patryk nie da za wygraną:

- Troszkę się już spotykamy, prawda?

Wiracka precyzyjnie określi czas trwania ich relacji:

- 2 miesiące.

Jezierski będzie drążył temat:

- No i dlatego chciałbym wiedzieć, do czego to wszystko zmierza.

W końcu ukochanego czeka szczere, lecz bolesne wyznanie:

- Przepraszam cię Patryk, ale ja nie potrafię ci odpowiedzieć, na czym obydwoje stoimy. Ale... wiem, że naprawdę odżyłam przy tobie, że świetnie się bawię.

Słowa te wywołają gorzką reakcję:

- Bawisz się? Fajnie, to już jest jakaś informacja, no.

Grażyna będzie próbowała ratować sytuację:

- Nie chodzi tylko o zabawę. Ja naprawdę przeżywam coś ważnego. Dobrze mi z tobą. Lubię cię i...

– nie dokończy, bo Patryk rzuci brutalną prawdę:

- Ale nie kochasz....

Dramatyczne rozstanie w 3348. odcinku "Barw szczęścia". Patryk podejmie decyzję

Mimo chłodnych słów, w 3348. odcinku "Barw szczęścia" Grażyna wciąż będzie starała się wytłumaczyć swoje racje. Niestety, dla Patryka jej perspektywa okaże się nie do zaakceptowania. Młody mężczyzna zrozumie, że dalsze inwestowanie w ten związek pozbawione jest sensu i postanowi definitywnie go zakończyć.

- Patryk w moim wieku naprawdę nie tak od razu się używa takich wielkich słów i uważam, że to dobrze – stwierdzi Wiracka.

- Wiesz, już byłem w takiej sytuacji. Nie chcę przeżywać drugi raz związku bez perspektyw, rozumiesz? - odpali stanowczo Jezierski.

- A co masz przez to na myśli? – zapyta zdezorientowana kobieta.

- To że... ta taksówka jedzie w inną stronę, wiesz? Trzymaj się – pożegna ją chłopak i odejdzie, wprawiając Grażynę w całkowite osłupienie. To będzie ostateczny koniec ich wspólnej "zabawy".