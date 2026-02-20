„Komisarz Alex” wraca z nowymi odcinkami. Do zespołu dołącza nowy komisarz

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
2026-02-20 11:51

Już wkrótce na antenie TVP1 widzowie zobaczą premierowe odcinki serialu „Komisarz Alex”. W zespole Gancarza (Olaf Lubaszenko) pojawi się nowa postać - komisarz Artur Dębiec, w którego wcieli się Karol Dziuba. Nowe śledztwa przyniosą nie tylko brutalne zbrodnie, ale i dramatyczne wydarzenia w samej komendzie. Tym razem stawką będzie nie tylko rozwiązanie sprawy, ale także reputacja jednego z policjantów.

Komisarz Alex

i

Autor: Plan Serialu, Serial, Tvp, Sierpień 2024, Komisarz Alex, Marcin Rogacewicz - Nowy "komisarz Alex" Olaf Lubaszenko jako Gancarz, komisarz z serialu "Komisarz Alex", zamyślony, w okularach i granatowym garniturze, opiera dłoń na brodzie. Tło stanowią plakaty piłkarskie. Więcej o zmianach w obsadzie i nowym sezonie przeczytasz na Super Seriale.

Kto dołącza do obsady „Komisarza Alexa”?

Największą zmianą w nowych odcinkach „Komisarza Alexa” jest pojawienie się komisarza Artura Dębca, granego przez Karola Dziubę. Nowy funkcjonariusz ma wesprzeć ekipę Gancarza w walce z przestępczością. W serialu zobaczymy także Olafa Lubaszenkę, Olgę Bołądź jako komisarz Monikę Niewiadomską oraz Janusza Chabiora w roli patologa Leona Bergera.

Nowy sezon serialu "Komisarz Alex"

W premierowych odcinkach serialu „Komisarz Alex” zespół policjantów zmierzy się z serią skomplikowanych śledztw. Współpraca z dziennikarką śledczą Izabelą Brzezińską doprowadzi policjantów do brutalnego świata handlu ludźmi. Kolejne sprawy obejmą śmierć syna milionera mieszkającego w squocie, zabójstwo młodego wyprowadzacza psów oraz zaginięcie sprzed lat, które dzięki pracy patologa ponownie trafi na biurko śledczych.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

Polecany artykuł:

Polityczna burza w „Zaraz wracam”! Szokujące wyznanie wywróci kampanię

Jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń dotknie komisarza Kozerę, który niespodziewanie znajdzie się na liście podejrzanych. Z kolei Monika Niewiadomska cudem uniknie śmierci podczas pobytu w SPA.

Kiedy premiera „Komisarz Alex” w TVP1?

Premiera nowych odcinków serialu „Komisarz Alex” odbędzie się 7 marca. Emisja zaplanowana jest w każdą sobotę o godz. 20:25 w TVP1. Serial od lat cieszy się dużą popularnością, a wprowadzenie nowego komisarza i mocnych wątków kryminalnych ma przyciągnąć przed ekrany zarówno stałych widzów, jak i nowych odbiorców.

„Komisarz Alex” po raz kolejny udowadnia, że potrafi łączyć klasyczny kryminał z osobistymi dramatami bohaterów. Nowe odcinki zapowiadają się jako jedne z najbardziej emocjonujących w historii serialu.

„Glina” wraca po latach! Stuhr i Braciak znów w wydziale zabójstw
Galeria zdjęć 5