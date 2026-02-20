Kto dołącza do obsady „Komisarza Alexa”?

Największą zmianą w nowych odcinkach „Komisarza Alexa” jest pojawienie się komisarza Artura Dębca, granego przez Karola Dziubę. Nowy funkcjonariusz ma wesprzeć ekipę Gancarza w walce z przestępczością. W serialu zobaczymy także Olafa Lubaszenkę, Olgę Bołądź jako komisarz Monikę Niewiadomską oraz Janusza Chabiora w roli patologa Leona Bergera.

Nowy sezon serialu "Komisarz Alex"

W premierowych odcinkach serialu „Komisarz Alex” zespół policjantów zmierzy się z serią skomplikowanych śledztw. Współpraca z dziennikarką śledczą Izabelą Brzezińską doprowadzi policjantów do brutalnego świata handlu ludźmi. Kolejne sprawy obejmą śmierć syna milionera mieszkającego w squocie, zabójstwo młodego wyprowadzacza psów oraz zaginięcie sprzed lat, które dzięki pracy patologa ponownie trafi na biurko śledczych.

Jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń dotknie komisarza Kozerę, który niespodziewanie znajdzie się na liście podejrzanych. Z kolei Monika Niewiadomska cudem uniknie śmierci podczas pobytu w SPA.

Kiedy premiera „Komisarz Alex” w TVP1?

Premiera nowych odcinków serialu „Komisarz Alex” odbędzie się 7 marca. Emisja zaplanowana jest w każdą sobotę o godz. 20:25 w TVP1. Serial od lat cieszy się dużą popularnością, a wprowadzenie nowego komisarza i mocnych wątków kryminalnych ma przyciągnąć przed ekrany zarówno stałych widzów, jak i nowych odbiorców.

„Komisarz Alex” po raz kolejny udowadnia, że potrafi łączyć klasyczny kryminał z osobistymi dramatami bohaterów. Nowe odcinki zapowiadają się jako jedne z najbardziej emocjonujących w historii serialu.