Kłótnie i intrygi na sylwestrze u Jaworskich w "Barwach szczęścia". Małgorzata stoczy walkę o męża

Najnowszy, 3379. epizod produkcji zostanie wyemitowany w środę, 13 maja 2026 roku, o godzinie 20.05 na antenie TVP2. Właśnie wtedy Małgorzata oraz Jerzy przyjmą zaproszenie na sylwestrowy wieczór z brydżem organizowany przez Krystynę (Hanna Bieluszko) i Krzysztofa (Jacek Kałucki) Jaworskich. Lista gości w mieszkaniu gospodarzy zapowiada się wyjątkowo interesująco, ponieważ poza zdeterminowaną Wandą na miejscu zjawią się również Tolek (Marek Siudym) z Basią (Sławomira Łozińska) oraz Józefina (Elżbieta Jarosik), która przyjdzie w towarzystwie Marczaków.

Zgromadzenie tak wielu barwnych postaci w jednym miejscu zaowocuje niezwykle napiętą atmosferą między Koszykiem, Grzelakową i Rawiczową, a także Zwoleńską i Kępską. Główną osią sporu okażą się bezkompromisowe plany Wandy, która za wszelką cenę postanowi odbić Jerzego z rąk jego żony. Uparta seniorka uwierzyła bowiem we wróżbę Joli (Małgorzata Potocka), z której jasno wynikało, że z Marczakiem stworzyłaby wyjątkowo udany i szczęśliwy związek.

Małgorzata i Wanda rywalizują o serce Jerzego w najnowszym epizodzie

Kępska wytoczy najcięższe działa i na powitanie Nowego Roku wybierze niezwykle zjawiskową kreację. Jej wygląd wywrze ogromne wrażenie na Marczaku, co doprowadzi jego żonę do absolutnej wściekłości i całkowicie pozbawi ją radości z trwającej zabawy. Zamiast cieszyć się grą w brydża, Małgorzata będzie zmuszona nieustannie kontrolować swojego partnera, aby zablokować jakiekolwiek próby zbliżenia się ze strony nieustępliwej rywalki.

Zbliżające się wydarzenia stawiają pod znakiem zapytania wierność Jerzego, który będzie mógł ostatecznie ulec wdziękom eleganckiej Wandy, doprowadzając tym samym do rozpadu swojego małżeństwa. Widzowie z pewnością będą się zastanawiać, czy ten miłosny trójkąt doprowadzi do jedynej otwartej konfrontacji podczas sylwestrowej imprezy. Na horyzoncie majaczy bowiem potencjalny konflikt pomiędzy Józefiną a Basią, które również mogą zakończyć wieczór potężną awanturą.

Finał zabawy u Jaworskich w 3379. odcinku. Basia odrzuci Tolka

Starcia między paniami na szczęście wydają się mało prawdopodobne, ponieważ Basia kompletnie nie wykaże zainteresowania Tolkiem w kontekście jakiejkolwiek relacji romantycznej. Sam mężczyzna wyraźnie zacznie skłaniać się ku Józefinie, ignorując wcześniejsze gierki. Jeszcze niedawno celowo sugerował Czesławowi (Marian Jaskulski) zupełnie inny rozwój wypadków, jednak z perspektywy czasu okazało się to wyłącznie sprytnie ukartowaną zagrywką.

Czas pokaże, czy jedynymi osobami dostarczającymi silnych emocji w 3379. odsłonie serialu pozostaną Małgorzata, Wanda oraz Jerzy. Niewykluczone, że do napiętej sytuacji włączy się również zmagająca się z chorobą Alzheimera Krystyna, co mogłoby całkowicie zmienić przebieg spotkania. Finał tego wyjątkowo burzliwego sylwestra w mieszkaniu Jaworskich pozostaje wielką niewiadomą, którą fani poznają już podczas nadchodzącej emisji.