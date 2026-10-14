W poprzednim odcinku Sylwia przekonywała Tolę, że wyprowadzka nie ma sensu. Dziewczyna mieszka przecież obok Pawła, nie płaci rachunków i może skupić się na nauce. Na uczelni Tola opowiedziała o swoich planach chłopakowi, ale najbardziej obawiała się rozmowy z ojcem. U Skoczków zjawiła się inspektorka sanepidu i wytknęła braki w kuchni, przez które nie można przygotowywać jedzenia do kawiarni. Skoczek nie krył irytacji. Marek przyszedł do restauracji Maćka szukać pracy w gastronomii i od razu został zatrudniony. Surmaczowa naciskała na Witka, by pomógł urządzić nowy lokal Feminy. Kiedy Iwonka przyszła z pretensjami, zapewnił ją, że wszystkim się zajmie. Wieczorem Skoczkowie odwiedzili Lubiczów.

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„Klan” odcinek 4760 - streszczenie

Lubiczowie zrobią Borysowi zdjęcie, a Sylwia dołączy je do skanu książeczki zdrowia. Chce w ten sposób udowodnić w sanepidzie, że kot nie należy do niej. Zmartwiona powie Heniutce, że na wspólne wypieki muszą jeszcze poczekać. Judyta od rana będzie krzątać się przy obiedzie, a niewyspany Rutka będzie marudził coraz bardziej. W tym czasie zjawi się Zbigniew, przyjaciel teściowej, który przyjedzie z kondolencjami. Ilona wpadnie do domu po pendrive'a i zastanie tam Witolda. Wypomni mu, że unika pomocy stryjence, a także ostrzeże, że może stracić darowiznę. Anna będzie szukała kogoś do remontu nowej Feminy, więc Witek zgłosi się na ochotnika. Jerzy wróci wcześniej z pracy, a Oskar zacznie podejrzewać, że brak pozwolenia na budowę to nie tylko zwykłe opóźnienie. Bożenka postanowi zrobić dzieciom gołąbki, by pokazać teściowi, że sobie poradzi. Miłosz zdecyduje się jej pomóc. Pawełek powie ojcu o swoich planach z Tolą, choć będzie obawiał się jego reakcji na pomysł wyprowadzki.

„Klan” odcinek 4760 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4760. odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany 22 października 2026 roku w TVP1. Początek o godzinie 18:05. Ważne będą sprawa Borysa, kłopot z pozwoleniem na budowę oraz rozmowa Pawełka z ojcem.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o rodzinie Lubiczów i bliskich im osobach. Bohaterowie mierzą się z codziennymi problemami, napięciami w związkach, rozstaniami, chorobami i kłopotami w pracy. Ważne są też decyzje dzieci i dorosłych, które często wpływają na relacje w rodzinie. Obok Lubiczów pojawiają się ich partnerzy, przyjaciele, sąsiedzi i osoby, które dopiero wchodzą w ich życie. W obsadzie są między innymi:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Piotr Swend jako Maciek Lubicz

Jacek Borkowski jako Piotr Rafalski