W poprzednim odcinku Lucía skleiła porcelanową figurkę, na której bardzo zależało Samuelowi. Mimo ostrzeżeń ojca Telmo, Celii i Felipe przyjęła jego zaproszenie na kolację we dwoje. Leonor zwołała spotkanie w La Deliciosie, by ogłosić, że Casilda jest jej siostrą. Jej przemowę niespodziewanie przerwała Rosina, a chwilę później wyszło na jaw, że Maximiliano ją zdradził. Co wydarzy się dalej?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Akacjowa 38” odcinek 983 - streszczenie

Celia i ojciec Telmo spróbują przekonać Lucíę, że związek z Samuelem nie ma przyszłości. Kobieta nie zamierza jednak odejść od ukochanego. Wręcz przeciwnie, postanowi wesprzeć go jeszcze większą sumą pieniędzy. W Casildzie pojawią się coraz większe wątpliwości, czy don Maximiliano rzeczywiście jest ojcem dziecka. Lucía zwierzy się Celii z pilnie strzeżonego sekretu i wyzna, że jest córką markizów de Valmez. Tymczasem Servando podyktuje Lolicie własną wersję historii o romansie dwóch kobiet, a siebie obsadzi w niej w roli wielkiego bohatera.

„Akacjowa 38” odcinek 983 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

983. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października 2026 roku, na antenie TVP1. Początek emisji zaplanowano na godzinę 18:40. W tym odcinku wrócą sprawy Lucíi i Samuela, a także tajemnice mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych klas społecznych, ale ich losy nieustannie się ze sobą splatają. Każdy z nich skrywa własne tajemnice, marzenia i pragnienia. Nie brakuje tu romansów, dramatów oraz tragedii. W obsadzie występują m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela