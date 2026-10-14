Spis treści
W poprzednim odcinku Lucía skleiła porcelanową figurkę, na której bardzo zależało Samuelowi. Mimo ostrzeżeń ojca Telmo, Celii i Felipe przyjęła jego zaproszenie na kolację we dwoje. Leonor zwołała spotkanie w La Deliciosie, by ogłosić, że Casilda jest jej siostrą. Jej przemowę niespodziewanie przerwała Rosina, a chwilę później wyszło na jaw, że Maximiliano ją zdradził. Co wydarzy się dalej?
„Akacjowa 38” odcinek 983 - streszczenie
Celia i ojciec Telmo spróbują przekonać Lucíę, że związek z Samuelem nie ma przyszłości. Kobieta nie zamierza jednak odejść od ukochanego. Wręcz przeciwnie, postanowi wesprzeć go jeszcze większą sumą pieniędzy. W Casildzie pojawią się coraz większe wątpliwości, czy don Maximiliano rzeczywiście jest ojcem dziecka. Lucía zwierzy się Celii z pilnie strzeżonego sekretu i wyzna, że jest córką markizów de Valmez. Tymczasem Servando podyktuje Lolicie własną wersję historii o romansie dwóch kobiet, a siebie obsadzi w niej w roli wielkiego bohatera.
„Akacjowa 38” odcinek 983 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
983. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października 2026 roku, na antenie TVP1. Początek emisji zaplanowano na godzinę 18:40. W tym odcinku wrócą sprawy Lucíi i Samuela, a także tajemnice mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38.
„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada
„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych klas społecznych, ale ich losy nieustannie się ze sobą splatają. Każdy z nich skrywa własne tajemnice, marzenia i pragnienia. Nie brakuje tu romansów, dramatów oraz tragedii. W obsadzie występują m.in.:
- Amparo Fernandez jako Susana de Seler
- Arantxa Aranguren jako Guadalupe
- Inma Perez jako Fabiana
- Juanma Navas jako Ramon Palacios
- Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
- Roger Berruezo jako German
- Sandra Marchena jako Rosina Rubio
- Sara Miquel jako Cayetana
- Sheyla Farina jako Manuela