"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 983

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-14 9:10

W 983 odcinku „Akacjowej 38” Celia i ojciec Telmo spróbują przemówić Lucíi do rozsądku w sprawie Samuela. Ona jednak nie zamierza od niego odejść, choć bliscy wyraźnie ostrzegają ją przed tą relacją. W dodatku postanowi jeszcze mocniej wesprzeć ukochanego finansowo. Celia usłyszy od niej wyznanie, które rzuci nowe światło na przeszłość Lucíi.

W poprzednim odcinku Lucía skleiła porcelanową figurkę, na której bardzo zależało Samuelowi. Mimo ostrzeżeń ojca Telmo, Celii i Felipe przyjęła jego zaproszenie na kolację we dwoje. Leonor zwołała spotkanie w La Deliciosie, by ogłosić, że Casilda jest jej siostrą. Jej przemowę niespodziewanie przerwała Rosina, a chwilę później wyszło na jaw, że Maximiliano ją zdradził. Co wydarzy się dalej?

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„Akacjowa 38” odcinek 983 - streszczenie

Celia i ojciec Telmo spróbują przekonać Lucíę, że związek z Samuelem nie ma przyszłości. Kobieta nie zamierza jednak odejść od ukochanego. Wręcz przeciwnie, postanowi wesprzeć go jeszcze większą sumą pieniędzy. W Casildzie pojawią się coraz większe wątpliwości, czy don Maximiliano rzeczywiście jest ojcem dziecka. Lucía zwierzy się Celii z pilnie strzeżonego sekretu i wyzna, że jest córką markizów de Valmez. Tymczasem Servando podyktuje Lolicie własną wersję historii o romansie dwóch kobiet, a siebie obsadzi w niej w roli wielkiego bohatera.

„Akacjowa 38” odcinek 983 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

983. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października 2026 roku, na antenie TVP1. Początek emisji zaplanowano na godzinę 18:40. W tym odcinku wrócą sprawy Lucíi i Samuela, a także tajemnice mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38.

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„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja rozgrywa się w Madrycie na początku XX wieku. Mieszkańcy kamienicy przy tytułowej ulicy pochodzą z różnych klas społecznych, ale ich losy nieustannie się ze sobą splatają. Każdy z nich skrywa własne tajemnice, marzenia i pragnienia. Nie brakuje tu romansów, dramatów oraz tragedii. W obsadzie występują m.in.:

  • Amparo Fernandez jako Susana de Seler
  • Arantxa Aranguren jako Guadalupe
  • Inma Perez jako Fabiana
  • Juanma Navas jako Ramon Palacios
  • Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso
  • Roger Berruezo jako German
  • Sandra Marchena jako Rosina Rubio
  • Sara Miquel jako Cayetana
  • Sheyla Farina jako Manuela
Celia w brązowej sukni z białą koronką. O tajemnicach w serialu Akacjowa 38 przeczytasz na Eska.
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Akacjowa 38
akacjowa 38 streszczenie