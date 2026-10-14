W poprzednim odcinku Sinan próbował oczyścić Aynur z zarzutu zabójstwa Ezgi. Wspierali go Czarna, Ibo i Kirpi. Aynur ukrywała przed Adalet, że straciła pracę i ma problemy finansowe, a Sinanowi powiedziała, że znalazła nową posadę. Pelin, wspierana przez Cansel, postanowiła pomóc aresztowanemu Poyrazowi. Zorganizowała prowokację, po której jej brat przyznał się do manipulacji. Poyraz odzyskał wolność, ale Atakan zapowiedział zemstę. Co wydarzy się dalej?

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„Dziedzictwo” odcinek 1055 - streszczenie

Po odzyskaniu wolności Poyraz będzie musiał zmierzyć się z kolejnym ciosem. Urzędnicy zamkną jego warsztat stolarski, a rodzina zostanie bez środków do życia i z rosnącymi długami. Mężczyzna nie przyjmie jednak finansowego wsparcia od Pelin. Nana wpadnie na pomysł, by zarabiać na sprzedaży burka i owoców. Cennet będzie martwiła się spłatą długu, lecz nie powie o tym synom. Zastawiła dom i czeka na sprzedaż działki w Skopje. W śledztwie dotyczącym zabójstwa Ezgi pojawi się nowy trop. Buse wyjawi Sinanowi, że zamordowanej prawniczce groził tajemniczy Turgut. Aynur spróbuje znaleźć pracę, ale przez toczące się śledztwo kolejne drzwi będą się przed nią zamykać.

„Dziedzictwo” odcinek 1055 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1055. odcinek „Dziedzictwa” zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października 2026 roku. Serial będzie można oglądać w TVP1 od godziny 16:00. Poyraz i jego bliscy znajdą się wtedy w coraz trudniejszej sytuacji finansowej.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” to turecki serial obyczajowy o miłości, rodzinie, zaufaniu i odpowiedzialności za najbliższych. W centrum historii są Nana, Poyraz i Yusuf, których relacje wystawiają na próbę rodzinne tajemnice, zazdrość i kolejne zagrożenia. W ich życiu nie brakuje trudnych rozmów, oskarżeń, manipulacji oraz sekretów z przeszłości. Bohaterowie muszą wybierać między dumą, lojalnością a troską o rodzinę. Obok dramatycznych wydarzeń ważne miejsce zajmuje też domowa codzienność i relacje między bliskimi. W serialu występują:

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Ruzgar Ozkan jako Yusuf

Adnan Mehmet Ali Aslan jako Ibrahim

Binnaz Ekren jako Adalet

Özge Agyar