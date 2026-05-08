"Klan": streszczenie odcinka 4716

Losy znanych postaci w serialu "Klan" po raz kolejny splotły się w interesującą opowieść o lojalności i trudnych życiowych wyborach. Choć Kornel zaklinał się, że nie spędził wieczoru z Ostrą, prawda szybko wyszła na jaw za sprawą Cześka, który pokazał Uli prasowe zdjęcie męża bawiącego się z popularną influencerką. Nie mniej działo się w sferze zawodowej, bo gdy sceptyczna Anulka nie chciała pomóc w promocji przedszkola, Brajan wysunął śmiałą propozycję przekształcenia placówki w dzienny ośrodek dla seniorów. Atmosferę u Moniki zagęściły tajemnice Kai dotyczące badań prenatalnych, których prawdziwy powód ostatecznie zdradził poirytowany milczeniem partnerki Daniel. W międzyczasie Agnieszka i Tymon odwiedzili komendę, by przedstawić zdjęcie prowizorycznego grzejnika mogącego stać za pożarem w pewnej pseudohodowli. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

"Klan" odc. 4716 - streszczenie

Brajan zajmie się planowaniem nowych działań biznesowych i zacznie rozważać przystosowanie przedszkola Czesi do potrzeb seniorów. Janusz po powrocie z Katowic wyzna Agnieszce, że choć kontrakt wygląda dobrze, na stanowisku dyrektorskim w tamtejszej placówce zasiada Lidka. W tym samym czasie Aśka przekaże znajomym podsłuchaną nowinę o doktor Dudek, która rzekomo dostała ofertę wyjazdu do Szwecji. Ta informacja wywoła widoczny niepokój u Tomka, mimo że Paweł będzie próbował zachować spokój w kwestii realizacji ich projektu. Na planie filmowym Miłosz poczuje irytację, gdy usłyszy o planach Magdy i Szymona dotyczących jego syna, co skłoni go do walki o uznanie ojcostwa.

"Klan" odc. 4716 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów planuje swój dzień tak, by nie przegapić ani minuty z życia rodziny Lubiczów. Stacja telewizyjna dba o stałą porę emisji, co pozwala na spokojne śledzenie rozbudowanych wątków. W nadchodzącym czasie czekają nas kolejne ciekawe sytuacje u znanych i lubianych postaci. Premiera tego odcinka przypadnie na połowę maja. "Klan" odc. 4716 zostanie wyemitowany 15 maja 2026 o 17:55 w TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy rekordzista w polskiej telewizji, który towarzyszy nam już od końcówki lat dziewięćdziesiątych. Przez te wszystkie lata poznaliśmy mnóstwo wątków dotyczących rodziny Lubiczów, które często przypominają nasze własne życiowe wyzwania. Serial wciąż cieszy się dużą popularnością i wiemy już, że produkcja będzie kontynuowana przynajmniej do połowy 2027 roku. To idealna propozycja dla osób, które cenią sobie opowieści o codzienności, rodzinnych więziach i drobnych sukcesach. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)