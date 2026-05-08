"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3381

W ostatnim czasie w serialu "Barwy szczęścia" atmosfera na ulicy Zacisznej zrobiła się wyjątkowo gęsta, a wszystko przez bezwzględne plany pewnego dewelopera. Hubert z narastającą irytacją przyglądał się, jak Wilk sprawnie namawiał kolejnych mieszkańców do sprzedaży ich domów. Prawdziwy konflikt wybuchł jednak wtedy, gdy ofertą zainteresowała się również Agata, co jej brat natychmiast odebrał jako bolesną zdradę. Wątek Brody przyniósł sporo melancholii, ponieważ bohater wyznał, że czuł się bardzo samotny i przez całe życie brakowało mu jakichkolwiek informacji o własnym ojcu. Z kolei Aleks przed swoim wyjazdem do Londynu zdążył jeszcze poinformować matkę o szykowanej wystawie, na której zamierzał zaprezentować jej portrety. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

Tak ZARABIALI aktorzy ze SQUID GAME zanim stali się sławni | To Się Kręci

"Barwy szczęścia" odc. 3381 - streszczenie

W 3381. odcinku będziemy świadkami osiemnastych urodzin Ewy, jednak radosne świętowanie zostanie zakłócone przez zachowanie Romea. Chłopak nie potrafi ukryć swojej zazdrości, obserwując bliską relację łączącą jubilatkę z Aleksem. W tym samym czasie Broda kontynuuje poszukiwania informacji o swoim ojcu i natrafia na szokujący ślad. Okazuje się, że jego matka w przeszłości przyjęła pieniądze w zamian za obietnicę zniknięcia i całkowitego zerwania wszelkich więzi. Tymczasem u Grzelaków wybucha prawdziwy popłoch, gdy Aldona i Borys zauważają, że w suszonych grzybach znalazły się trujące lisówki. Sytuacja jest bardzo poważna, ponieważ część tej niebezpiecznej partii zdążyła już trafić do pana Bogumiła.

"Barwy szczęścia" odc. 3381 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial ten od lat cieszy się niesłabnącą popularnością i regularnie przyciąga przed telewizory rzesze wiernych odbiorców. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych perypetii mieszkańców ulicy Zacisznej, warto zarezerwować sobie czas w połowie maja. Produkcja jest emitowana cyklicznie, co pozwala na bieżąco śledzić losy ulubionych postaci. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 15 maja 2026 roku. Transmisję będzie można obejrzeć na kanale TVP2 o godzinie 20:05.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to jedna z najchętniej wybieranych produkcji obyczajowych, która opowiada o losach kilku zaprzyjaźnionych ze sobą rodzin. Na ekranie śledzimy codzienne dylematy bohaterów, z którymi łatwo jest się utożsamić każdemu z nas w codziennym życiu. Scenarzyści dbają o to, by wątki były zróżnicowane i poruszały tematy bliskie naszej rzeczywistości. Za sukcesem tego tytułu stoi również zgrany zespół aktorski, który od lat wciela się w znane i lubiane postacie. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)