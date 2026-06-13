Dziedzictwo, odcinek 948: Aynur zalewa się łzami. Nie ma pojęcia, że to Sinan spiskuje przeciwko niej

Konflikt między Aynur a prokuratorem Sinanem ciągnie się od momentu, gdy na jaw wyszło bolesne kłamstwo. W 942. odcinku gosposia przypadkowo usłyszała rozmowę Lerzan i Sinana, z której dowiedziała się, że ich rzekomy związek był jedynie fikcją i wielką mistyfikacją. Głęboko zraniona i rozczarowana postępowaniem Sinana, Aynur podjęła radykalną decyzję o odejściu z pracy i przysięgła Adalet, że już nigdy tam nie wróci. Choć w kolejnych odcinkach Sinan próbował naprawić sytuację – a los nawet zmusił ich do wspólnej opieki nad zagubionym panem Fehmim w parku – Aynur pozostała nieugięta. W 945. odcinku odrzuciła jego argumenty, jakoby zachowywała się irracjonalnie, i twardo postanowiła poszukać nowego zajęcia, by całkowicie odciąć się od przeszłości. Nie przypuszczała jednak, do jak podłych czynów posunie się zakochany prokurator.

Aynur umówiła się na rozmowę kwalifikacyjną i wierzyła, że nowa posada pozwoli jej odzyskać stabilizację i godność. Nie miała jednak pojęcia o podstępie, którego dopuścił się Sinan w 947. odcinku – mężczyzna ukradkiem zdobył numer telefonu jej potencjalnego pracodawcy i bezczelnie zmanipulował go, byle tylko nie dawał Aynur zatrudnienia.

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"Dziedzictwo" odc. 948: Tajny plan zdesperowanego prokuratora

Podczas emisji 948. odcinka widzowie zobaczą załamaną Aynur, która po raz kolejny spotyka się z brutalną odmową. Kobieta kompletnie nie rozumie, dlaczego kolejna szansa ucieka jej sprzed nosa, skoro posiada odpowiednie kwalifikacje i ogromne chęci do pracy. Zrozpaczona i zdezorientowana zalewa się łzami, czując, że cały świat sprzysiągł się przeciwko niej. Nie ma pojęcia, że "architektem" jej nieszczęścia jest sam Sinan, który poprzez celowe rzucanie jej kłód pod nogi chce doprowadzić ją do ostateczności. Jego plan jest prosty – doprowadzić do sytuacji, w której zdesperowana i pozbawiona środków do życia Aynur nie będzie miała innego wyjścia, jak tylko skruszona wrócić do pracy w jego domu.

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 948. odcinek zostanie wyemitowany w niedzielę, 14 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: