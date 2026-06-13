Reprezentacja Niemiec na Mistrzostwa Świata 2026. Szanse na historyczny tytuł

Reprezentacja Niemiec w piłce nożnej gotowa

Drużyna prowadzona przez Juliana Nagelsmanna przygotowuje się do turnieju w amerykańskim mieście Winston-Salem. Ośrodek treningowy zlokalizowano na terenie Wake Forest University, a piłkarze zakwaterowani są w historycznym hotelu Graylyn Estate. Atmosfera w zespole jest bardzo swobodna i sprzyja koncentracji, co udowadniają obrazki piłkarzy odwiedzających lokalny supermarket w klapkach. Dużym zainteresowaniem cieszył się pierwszy trening kadry, na który błyskawicznie rozdano trzy tysiące darmowych wejściówek. Optymizm przed rozpoczęciem rywalizacji budują ostatnie wyniki, w tym zwycięstwa z Finlandią 4:0 oraz ze Stanami Zjednoczonymi 2:1.

„boli to, iż trzeba czekać dwa lata, by zostać mistrzem świata”

Szkoleniowiec stawia przed zespołem najwyższe cele, choć niemieckie media podchodzą do szans drużyny z należytym dystansem. Kluczowym atutem kadry narodowej ma być mocna ofensywa, w której pierwsze skrzypce grają Jamal Musiala oraz utalentowany Florian Wirtz. Niepokój ekspertów wzbudza natomiast formacja defensywna, gdzie jedynym nominalnym prawym obrońcą pozostaje doświadczony Joshua Kimmich. Dodatkowo do bramki powraca czterdziestoletni Manuel Neuer, którego dyspozycja bywa ostatnio nieco zmienna. Dla wielu zawodników to kluczowy moment, ponieważ po sukcesie w 2014 roku niemiecka kadra kończyła dwa kolejne mundiale na wczesnej fazie grupowej.

„Nawet gdyby był na 95 proc. gotowy, to wciąż byłby jednym z najbardziej niezwykłych zawodników na tej planecie”

Z kim Niemcy zagrają na mundialu?

Swoje pierwsze spotkanie podczas mistrzostw świata zawodnicy rozegrają w niedzielę o godzinie 19 w Houston. Ich przeciwnikiem będzie debiutująca na tak dużej imprezie reprezentacja Curaçao, którą prowadzi utytułowany holenderski trener Dick Advocaat. Jest to najmniejsze państwo w historii całych rozgrywek, liczące zaledwie około 156 tysięcy mieszkańców. Kolejnymi przeciwnikami grupowymi niemieckiej drużyny będą reprezentacje Wybrzeża Kości Słoniowej oraz zespół Ekwadoru. Oczekuje się łatwego awansu, jednak eksperci zauważają, że każdy wynik poza wyraźnym zwycięstwem na otwarcie zostanie odebrany jako ogromne rozczarowanie.

„To nie jest superłatwa grupa, ale „wykonalna”, w której chcemy się przebić”

Zainteresowanie kibiców w ojczyźnie rośnie bardzo powoli, co potwierdzają najnowsze badania opinii publicznej zza naszej zachodniej granicy. Zaledwie 20 procent obywateli wierzy w końcowy triumf swojej drużyny narodowej na boiskach w Ameryce Północnej. Ze względu na spore odległości oraz ogromne koszty podróży, na trybunach pojawi się znacznie mniejsza liczba fanów z Europy. Będzie to również historyczny moment pod kątem marketingowym, ponieważ reprezentacja wystąpi w koszulkach firmy Adidas po raz ostatni przed zmianą dostawcy odzieży. Turniejowa gorączka może jednak z czasem przybrać na sile, jeśli piłkarze zaczną pewnie wygrywać kolejne spotkania w fazie grupowej.