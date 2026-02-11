"Klan", odcinek 4656: Rafał zapomina, że ciąża to dla Oli śmiertelne niebezpieczeństwo

Ostatnie wydarzenia w serialu "Klan" po raz kolejny dowiodły, że u ulubionych bohaterów nigdy nie ma miejsca na nudę. Rodzina Lubiczów komentowała niedawne odkrycie w banku, a jak się okazało, przezorny Koziełło zabezpieczył cenną kolekcję numizmatów dla Teosia, co wyraźnie pokrzyżowało plany Witka. Nie tylko u nich działo się sporo, bo Rutkę niespodziewanie odwiedziła teściowa, a Olaf podzielił się z Rafałem i Olą swoimi rodzicielskimi troskami dotyczącymi syna. Romantyczne plany Norberta na ostatkowy wieczór z Roksi również spaliły na panewce z powodu nagłej niedyspozycji Marysi. Wieczór przyniósł też niespodziankę dla Dymków, którzy podczas domowej imprezy otrzymali propozycję nie do odrzucenia. Jakie konsekwencje przyniosą te wszystkie zawirowania?

"Klan" odc. 4656 - streszczenie

Waldek nie ma już żadnych wątpliwości, że propozycja biznesowa od rodziny Kuglów jest w rzeczywistości próbą wymuszenia haraczu. Choć Dżesika początkowo łudziła się, że to uczciwa oferta, po wizycie przedstawiciela Kuglów w firmie Dymka jej nadzieje prysły. Tymczasem u Oli i Rafała narasta poważny konflikt – kobieta jest wściekła na męża za jego egoizm, ponieważ zapomniał on, że ciąża stanowi dla niej śmiertelne zagrożenie z powodu obciążenia genetycznego i przebytej operacji guza piersi. Wątek miłosny rozwija się natomiast u Norberta, który po kolejnym nieudanym wieczorze niespodziewanie dostaje od Roksi drugą szansę. Z kolei samotna w restauracji Bożenka poznaje młodego mężczyznę, który właśnie przeżywa zawód miłosny.

"Klan" odc. 4656 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzący odcinek sagi rodu Lubiczów przyniesie kolejne zwroty akcji i emocjonalne rozterki bohaterów, na które fani czekają z zapartym tchem. Widzowie z pewnością zastanawiają się, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych postaci w obliczu nowych wyzwań. Na szczęście, nie będą musieli długo czekać na rozwiązanie wątków z poprzedniego epizodu. Premierowa emisja 4656. odcinka serialu „Klan” odbędzie się w środę, 18 lutego 2026 roku, o godzinie 18:10 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

„Klan” to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od ponad ćwierćwiecza gości w domach milionów widzów. Saga rodu Lubiczów to uniwersalna opowieść o życiu, w której każdy może odnaleźć cząstkę siebie – od rodzinnych radości, przez codzienne problemy, po trudne życiowe wybory. To właśnie ta autentyczność i bliskość sprawiają, że serial niezmiennie cieszy się ogromną popularnością, a jego bohaterowie stali się dla wielu niemal członkami rodziny. W serialu występują:

