"Klan", odcinek 4656: Rafał zapomina, że ciąża to dla Oli śmiertelne niebezpieczeństwo

2026-02-11 11:14

Nadchodzi 4656. odcinek Klanu, w którym bohaterów czekają poważne problemy i miłosne zawirowania! Podczas gdy Waldek stanie oko w oko z bezwzględnym szantażystą, Ola będzie musiała stoczyć z Rafałem bój o swoje zdrowie i życie. Sprawdź, czy Norbert odzyska Roksi i kogo w restauracji pozna samotna Bożenka!

Ostatnie wydarzenia w serialu "Klan" po raz kolejny dowiodły, że u ulubionych bohaterów nigdy nie ma miejsca na nudę. Rodzina Lubiczów komentowała niedawne odkrycie w banku, a jak się okazało, przezorny Koziełło zabezpieczył cenną kolekcję numizmatów dla Teosia, co wyraźnie pokrzyżowało plany Witka. Nie tylko u nich działo się sporo, bo Rutkę niespodziewanie odwiedziła teściowa, a Olaf podzielił się z Rafałem i Olą swoimi rodzicielskimi troskami dotyczącymi syna. Romantyczne plany Norberta na ostatkowy wieczór z Roksi również spaliły na panewce z powodu nagłej niedyspozycji Marysi. Wieczór przyniósł też niespodziankę dla Dymków, którzy podczas domowej imprezy otrzymali propozycję nie do odrzucenia. Jakie konsekwencje przyniosą te wszystkie zawirowania?

"Klan" odc. 4656 - streszczenie

Waldek nie ma już żadnych wątpliwości, że propozycja biznesowa od rodziny Kuglów jest w rzeczywistości próbą wymuszenia haraczu. Choć Dżesika początkowo łudziła się, że to uczciwa oferta, po wizycie przedstawiciela Kuglów w firmie Dymka jej nadzieje prysły. Tymczasem u Oli i Rafała narasta poważny konflikt – kobieta jest wściekła na męża za jego egoizm, ponieważ zapomniał on, że ciąża stanowi dla niej śmiertelne zagrożenie z powodu obciążenia genetycznego i przebytej operacji guza piersi. Wątek miłosny rozwija się natomiast u Norberta, który po kolejnym nieudanym wieczorze niespodziewanie dostaje od Roksi drugą szansę. Z kolei samotna w restauracji Bożenka poznaje młodego mężczyznę, który właśnie przeżywa zawód miłosny.

"Klan" odc. 4656 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzący odcinek sagi rodu Lubiczów przyniesie kolejne zwroty akcji i emocjonalne rozterki bohaterów, na które fani czekają z zapartym tchem. Widzowie z pewnością zastanawiają się, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych postaci w obliczu nowych wyzwań. Na szczęście, nie będą musieli długo czekać na rozwiązanie wątków z poprzedniego epizodu. Premierowa emisja 4656. odcinka serialu „Klan” odbędzie się w środę, 18 lutego 2026 roku, o godzinie 18:10 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

„Klan” to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od ponad ćwierćwiecza gości w domach milionów widzów. Saga rodu Lubiczów to uniwersalna opowieść o życiu, w której każdy może odnaleźć cząstkę siebie – od rodzinnych radości, przez codzienne problemy, po trudne życiowe wybory. To właśnie ta autentyczność i bliskość sprawiają, że serial niezmiennie cieszy się ogromną popularnością, a jego bohaterowie stali się dla wielu niemal członkami rodziny. W serialu występują:

  • Agnieszka Kaczorowska (jako Bozena Kazun)
  • Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
  • Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymanska)
  • Anna Powierza (jako Czeslawa Kurzawska)
  • Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
  • Dorota Kaminska (jako Jadwiga Debinska-Lubicz)
  • Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
  • Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
  • Joanna Zolkowska (jako Anna Surmacz)
  • Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
  • Katarzyna Tlalka (jako Kinga Kuczynska)
  • Malgorzata Ostrowska-Krolikowska (jako Grazyna Lubicz)
  • Miroslaw Jekot (jako Antoni Zabużanski)
  • Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
  • Renata Pekul (jako Renata Zabużanska)
  • Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
  • Tomasz Stockinger (jako Pawel Lubicz)
