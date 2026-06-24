Aktorzy "M jak miłość" docenieni przez produkcję. Wyjątkowy gest dla najważniejszych postaci

Produkcja „M jak miłość” przygotowała specjalne zdjęcia na Dzień Ojca

Twórcy serialu „M jak miłość” wykorzystali 23 czerwca, czyli Dzień Ojca, by uhonorować serialowych tatusiów. Na oficjalnym profilu produkcji opublikowano specjalną galerię zdjęć z ekranowymi ojcami i ich pociechami. To właśnie ci bohaterowie od lat dostarczają widzom wielu wzruszeń poprzez budowanie mocnych relacji rodzinnych.

Wśród wyróżnionych znalazł się Mikołaj Roznerski, grający Marcina Chodakowskiego, któremu na zdjęciach towarzyszyli serialowa Maja (Laura Jankowska) i Szymek (Staś Szczypiński). Marcin to postać, która wielokrotnie pokazywała, że dobro dzieci stawia na pierwszym miejscu. Dowiódł tego w ostatnich odcinkach, stając w obronie swojej byłej żony Izy (Adriana Kalska) i dzieci przed agresywnym zachowaniem Radka (Phillipe Tłokiński).

Marcin Bosak i Robert Moskwa w gronie serialowych ojców

W gronie docenionych ojców nie mogło zabraknąć Kamila Gryca, w którego wciela się Marcin Bosak. Aktor zapozował u boku serialowej córki Poli (Hanna Nowosielska), która w produkcji jest jego najważniejszym skarbem.

Twórcy przypomnieli również o rodzinie Rogowskich. Robert Moskwa, czyli serialowy Artur Rogowski, pojawił się na zdjęciach ze swoimi córkami – Agnes (Amanda Mincewicz) i Basią (Karina Woźniak). Warto przypomnieć, że w nadchodzących odcinkach jego relacje z córkami zostaną wystawione na ciężką próbę z powodu jego niewierności.

Bracia Zduńscy i inni bohaterowie znani z Grabiny

Wyjątkowa galeria objęła także Marcina Mroczka, grającego Piotrka Zduńskiego, pokazanego ze swoją rodziną. Widzowie od lat śledzą jego przemianę z beztroskiego chłopaka w wzorowego męża i tatę dbającego o najbliższych.

Uwagę zwrócono też na Pawła Zduńskiego, którego po wakacjach czekają trudne chwile. Po tragicznej śmierci Franki (Dominika Kachlik) będzie zmuszony sam wychowywać małego Antosia. Ten wątek zapowiada się jako jeden z najbardziej dramatycznych w nowym sezonie.

Oprócz Zduńskich w zestawieniu pojawili się również Bartłomiej Nowosielski (Tadeusz) i Arkadiusz Smoleński (Bartek), którzy także mają swój udział w tworzeniu rodzinnych historii w ostatnich seriach.

Rodzinne relacje w „M jak miłość” przyciągają widzów

Serial „M jak miłość” to nie tylko gorące romanse i niespodziewane zwroty akcji, ale też silne więzi rodzinne. Wątki relacji ojców z dziećmi od lat przyciągają przed telewizory rzesze fanów, dlatego taki gest produkcji z okazji Dnia Ojca spotkał się z dużym uznaniem.

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