Karski postawi Natalii ultimatum w finale "M jak miłość". Tego komendanta jeszcze nie widzieliśmy

"M jak miłość" przed wakacjami. Ostatni odcinek w poniedziałek, 25.05.2026 w TVP2

W finałowym, 1936. odcinku „M jak miłość” konflikt między Natalką a Adamem zaostrzy się. Karski, który przez długi czas zabiegał o względy policjantki, ostatecznie straci cierpliwość wobec jej ciągłych wątpliwości i niezdecydowania.

Adam Karski stawia twarde warunki w 1936. odcinku serialu

Natalka po raz kolejny, już trzeci, przesunie zaplanowany termin ślubu, doprowadzając Adama do ostateczności. Karski potraktuje jej zachowanie jako brak zaangażowania i miłości. Wtedy postanowi zmienić zasady gry, rezygnując z kolejnych prób ratowania sytuacji i stawiając twarde ultimatum. Do konfrontacji, podczas której komendant pokaże swoje nowe, mniej wyrozumiałe oblicze, dojdzie na komisariacie.

Dla Natalki ten moment będzie oznaczał drastyczny wzrost presji. Zamiast czuć się bezpiecznie, usłyszy groźbę, że może zostać zastąpiona przez kogoś innego.

„Dobra, ale na tym koniec! Ślub w połowie kwietnia, tak? Albo znajdę sobie inną narzeczoną!” – te słowa padną z jego ust i wyraźnie zaskoczą Natalię.

Komendant pokazuje swoje granice w finale sezonu

Adam, do tej pory ukazywany jako wyjątkowo wyrozumiały partner, w ostatnim odcinku przed przerwą zaprezentuje swoją nieustępliwą naturę. Okaże się, że jego cierpliwość ma swoje granice. Z drugiej strony, postawienie tak drastycznego warunku w kwestii ślubu rodzi pytanie, czy to właściwa droga do budowy związku. Ultimatum odniesie odwrotny skutek do zamierzonego i jedynie wzmocni wątpliwości Natalki.

Ślub pod znakiem zapytania. Co zrobi Natalka?

Stanowcza postawa Adama nie zmusi Natalii do podjęcia natychmiastowej decyzji. Policjantka nadal będzie rozdarta pomiędzy oczekiwaniami rodziny, swoimi emocjami a narastającymi obawami. Zamiast zacieśnienia więzi, dojdzie do jeszcze większego ochłodzenia relacji. Ostatni odcinek przed wakacjami zakończy się bez odpowiedzi na pytanie, jak ultimatum wpłynie na ich wspólną przyszłość.

