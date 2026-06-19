Julka z "Na Wspólnej" na dnie! Okradnie ojca i przedawkuje w kryjówce

Co wydarzy się w 4240. odcinku serialu "Na Wspólnej"?

Telewidzowie stacji TVN będą mogli śledzić nowe losy bohaterów w poniedziałek, 6 lipca 2026 roku o godzinie 20:15, kiedy to wyemitowany zostanie 4240. epizod popularnej telenoweli. Główną osią fabuły staną się losy Julki, która postanowi ocieplić swoje relacje z ojcem po niedawnych, bardzo burzliwych kłótniach. Awantury te będą miały miejsce tuż po tym, jak dziewczyna rozstanie się z Leonem, a Igor właśnie zakończy swój wyjazd służbowy.

Młodej Nowakównie ostatecznie uda się zażegnać kryzys w związku ze swoim chłopakiem, co otworzy jej furtkę do dawnej kryjówki, gdzie bez żadnych przeszkód będzie mogła oddawać się narkotykowemu nałogowi. Problemem okaże się jednak całkowity brak środków finansowych na zakup niebezpiecznych substancji.

Z tego właśnie powodu w 4240. odsłonie produkcji nastolatka przyjmie maskę idealnej i posłusznej pociechy. Doskonale zdając sobie sprawę, że stanowczy ojciec nigdy nie sfinansuje jej używek, młoda bohaterka zdecyduje się na bezwzględne oszustwo i po cichu przywłaszczy sobie jego oszczędności. Ten wyrachowany krok pozwoli jej zdobyć niezbędną gotówkę na kolejną dawkę zakazanych preparatów.

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Córka Igora z "Na Wspólnej" schowa się w sali prób Leona

Zaraz po zakończeniu zajęć szkolnych w 4240. odcinku telenoweli Julka skieruje swoje kroki prosto do kanciapy należącej do jej partnera. Nastolatka doskonale zaplanuje całą akcję, wiedząc, że muzyk będzie wtedy nieobecny z racji występu organizowanego w podwarszawskiej miejscowości. To odosobnione miejsce posłuży jej jako idealny azyl do potajemnego zażycia zdobytych wcześniej środków odurzających.

Niestety, zbuntowana córka Igora zapomni poinformować kogokolwiek ze swoich bliskich o aktualnym miejscu pobytu. Z tego powodu Ewa, grana przez Ewę Gawryluk, natychmiast zacznie odchodzić od zmysłów z niepokoju o wnuczkę.

Seniorka miała przecież w pamięci tragiczny obraz załamanej dziewczyny, którą jeszcze niedawno musiała uspokajać po miłosnym zawodzie, a nagłe zniknięcie nastolatki tylko spotęguje u niej ogromny strach o życie i zdrowie 16-latki.

Dramatyczny finał w "Na Wspólnej". Julka przedawkuje

Zestresowana babcia ostatecznie nawiąże połączenie telefoniczne z zaginioną wnuczką w 4240. epizodzie "Na Wspólnej", jednak wymiana zdań przyniesie efekt odwrotny do zamierzonego. Znajdująca się pod silnym wpływem narkotyków szesnastolatka zacznie bezpardonowo wyzywać swoją opiekunkę.

Chwilę później dziewczyna odbierze telefon od Leona, a jej niezrozumiały bełkot natychmiast zaalarmuje chłopaka. Artysta błyskawicznie zrozumie powagę sytuacji, przerwie swój zaplanowany koncert i w pośpiechu wróci do sali prób, gdzie odkryje ukochaną w tragicznym, zagrażającym życiu stanie.

Sytuacja wymknie się spod kontroli na tyle mocno, że przerażony muzyk w 4240. odcinku hitu TVN będzie o krok od wezwania zespołu ratownictwa medycznego. Młoda bohaterka wyraźnie przesadzi z ilością przyjętych substancji, doprowadzając organizm do groźnego przedawkowania.

Niestety, z każdą upływającą minutą kondycja fizyczna szesnastolatki będzie się drastycznie pogarszać. Zrozpaczony chłopak oczywiście nie zostawi jej na pastwę losu i podejmie wszelkie możliwe działania ratunkowe.

W obliczu tego dramatu Leon postawi swojej dziewczynie niezwykle rygorystyczne warunki, grożąc całkowitym i nieodwołalnym zakończeniem relacji, jeśli ta nie zerwie z groźnym nałogiem. Widzowie wkrótce przekonają się, czy tak mocne słowa podziałają na uzależnioną nastolatkę jako zimny prysznic.

Skoro raz udało jej się wybłagać przebaczenie, niewykluczone, że młoda Nowakówna postanowi ponownie zagrać na uczuciach swojego ukochanego i nagiąć jego zasady. Odpowiedzi na te palące pytania przyniosą kolejne, trzymające w napięciu odsłony serialu.