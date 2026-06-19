Dramatyczne sceny w "Na Wspólnej". Julka poprosi byłego chłopaka o narkotyki

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-06-19 16:30

W 4236. odcinku „Na Wspólnej” Julka (w tej roli Maja Oświecińska) wykorzysta nieobecność Igora (Jakub Wesołowski) do zdobycia pieniędzy na używki. Dziewczyna zwróci się najpierw do Leona (Borys Otawa), a gdy ten odmówi, uda się do swojego byłego chłopaka. Zaskoczony Kosma (Kacper Środowski) szybko zrozumie powagę sytuacji.

Kosma (Kacper Środowski) w kurtce w marmurkowy wzór rozmawia z Julką (Maja Oświecińska) w niebieskiej kurtce i z beżową torbą, która prosi go o narkotyki. Czy Kosma pomoże Julce w dramatycznych scenach Na Wspólnej? Przeczytaj o tym na naszym portalu.
Autor: TVN/Tomasz Urbanek/ Materiały prasowe x-news Dramatyczne sceny w "Na Wspólnej". Julka poprosi byłego chłopaka o narkotyki

Julka okłamie Ankę w 4236. odcinku "Na Wspólnej"

W 4236. odcinku serialu „Na Wspólnej” Igor udaje się w delegację, co skrupulatnie wykorzysta jego córka. Julka stworzy pozory idealnej nastolatki i zadeklaruje poprawę swojego zachowania. Niestety, to będzie jedynie wyrafinowana gra. Przy pierwszej dogodnej okazji dziewczyna zmanipuluje Anką (Sonia Mietielica) i wyłudzi od niej gotówkę, którą zaplanuje przeznaczyć na zakup środków odurzających.

W najnowszym epizodzie „Na Wspólnej” zdesperowana nastolatka uda się do pracowni Leona. Jej chłopak kategorycznie odmówi jednak podania kolejnej dawki narkotyku. Wobec tego Julka poszuka innego rozwiązania i postanowi odnowić kontakt ze swoim byłym partnerem. To właśnie przez Kosmę, który prywatnie zajmuje się rozprowadzaniem nielegalnych substancji, poznała Leona.

Julka spróbuje zdobyć towar w najnowszym odcinku "Na Wspólnej"

Podczas spotkania w 4236. odcinku „Na Wspólnej” Julka wprost pyta Kosmę o możliwość zakupu narkotyków, wprawiając go w ogromne osłupienie. Chłopak w przeszłości starannie ukrywał przed nią swój nielegalny proceder z obawy przed odrzuceniem. Teraz sytuacja diametralnie się odwróci, a uzależniona dziewczyna sama zainicjuje temat.

Na Wspólnej, odcinek 4236: Uzależniona Julka wróci do Kosmy! Nie pozna swojej byłej dziewczyny - ZDJĘCIA
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– Handlujesz jeszcze tapsami?

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W 4236. odcinku telenoweli „Na Wspólnej” Kosma od razu połączy kropki i zacznie podejrzewać, że za stanem Julki będzie stał jej nowy chłopak. Dziewczyna lojalnie ukryje Leona przed byłym partnerem. Okłamie go, ponieważ jej głównym celem będzie jak najszybsze zdobycie upragnionych używek.

– Julka, co on z tobą zrobił? – zdziwi się Kosma.

– Nic, tylko chce wyluzować – oświadczy mu była dziewczyna.

Awantura w 4237. odcinku "Na Wspólnej". Leon dowie się prawdy

Wiele wskazuje na to, że w 4236. odcinku „Na Wspólnej” transakcja z Kosmą nie dojdzie do skutku. Leon dowie się o desperackim kroku Julki i stanowczo skonfrontuje z nią tę informację. Sam z kolei zmierzy się z ogromnymi wyrzutami sumienia, żałując momentu, w którym poczęstował ją narkotykami po raz pierwszy.

W 4237. odcinku hitu TVN Leon uświadomi sobie, z jak niedojrzałą osobą ma do czynienia. Julka zareaguje na jego słowa wybuchem agresji i sprowokuje potężną kłótnię. Nastolatka wciąż nie przyjmie do wiadomości, że całkowicie straciła kontrolę nad swoim życiem i wpadła w sidła nałogu.

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