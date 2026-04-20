Judyta zablokuje spotkanie Artura z Joanną w "M jak miłość". Zastosuje sprytny trik

Sylwia Fiutkowska
2026-04-20 10:33

W 1927. odcinku serialu "M jak miłość" Judyta (w tej roli Paulina Chruściel) poinformuje Artura o chorobie Joanny (Dominika Sakowicz). Zaniepokojony Rogowski natychmiast zapragnie złożyć wizytę pięknej koleżance, jednak Kosowska skutecznie pokrzyżuje mu plany. Psychoterapeutka użyje sprytnego argumentu, aby odwieść internistę od tego pomysłu. Mąż Marysi (Małgorzata Pieńkowska) zostanie zmuszony do odpuszczenia, a jego przyjaciółka dopilnuje, by nie doszło do spotkania.

"M jak miłość" odcinek 1927: Wtorkowa emisja 21.04.2026 w TVP2 o 20.55

Grabinę w 1927. odcinku "M jak miłość" opanuje epidemia grypy, a jedną z zarażonych osób okaże się Joanna. Na szczęście kardiolożka będzie mogła liczyć na wsparcie Judyty, która postanowi zaopiekować się chorą, odciążając tym samym Artura. Rogowski i tak będzie zmagał się z nawałem obowiązków – z jednej strony będzie czekał go trudny dyżur w oblężonej przychodni, a z drugiej powrót Pawła (Rafał Mroczek) do domu po dramatycznej próbie samobójczej.

Choć początkowo w 1927. odcinku "M jak miłość" lekarz będzie podchodził do kolejnych przypadków infekcji z dużym dystansem i humorem, sytuacja zmieni się diametralnie, gdy dowie się o stanie zdrowia pięknej koleżanki po fachu.

- No to idziemy na rekord 11 grypa dzisiaj - zażartuje Artur do Judyty.

- Od razu dolicz 12 - poprawi go Kosowska.

- Tak, a kto? - zainteresuje się Rogowski.

- Joanna - przyzna psychoterapeutka, czym mocno go zaniepokoi - Joanna?

Interwencja Judyty w 1927. odcinku "M jak miłość". Rogowski w kropce

Niepokojące wieści sprawią, że w 1927. odcinku "M jak miłość" Rogowski natychmiast zapragnie osobiście sprawdzić stan zdrowia Joanny. Zapał internisty będzie rósł z każdą chwilą, zwłaszcza gdy Kosowska przedstawi mu ponury obraz sytuacji i wprost przyzna, jak źle czuje się pacjentka.

- Kiepsko z nią naprawdę. Ale zawiozłam jej zakupy. Kupiłam jakieś leki - zrelacjonuje Judyta.

- To może ja ją powinienem też odwiedzić dzisiaj po południu, żeby zobaczyć, jak się czuje i...? - uzna Artur, ale nawet nie zdoła dokończyć zdania, widząc reakcję przyjaciółki swojej żony, która w 1927 odcinku "M jak miłość" w inteligenty sposób szybko wybije mu to z głowy, uświadamiając mu przy tym, co tak naprawdę powinno być dla niego priorytetem - Nie, na spokojnie ja już się nią zaopiekuje. Poza tym za chwilę kończę. Pacjenci mi się wykruszają, a ty pewnie chciałbyś odpocząć w domu, porozmawiać z Pawłem.

Decyzja Rogowskiego w 1927. odcinku "M jak miłość"

Rogowski w 1927. odcinku serialu "M jak miłość" zostanie całkowicie pozbawiony pola manewru i ostatecznie będzie zmuszony przyznać rację współpracowniczce. Lekarz w porę zorientuje się, że ewentualny opór i walka o wizytę u Joanny mogłyby wydawać się mocno podejrzane, dlatego odpuści dalszą dyskusję.

- Słuszna racja, dzięki - podsumuje Artur.

Chwilę później w 1927. odcinku "M jak miłość" Artur błyskawicznie zmieni obiekt zainteresowania, wracając do swoich lekarskich obowiązków. Chcąc całkowicie uciąć niewygodny temat i uniknąć czujnego spojrzenia Judyty, natychmiast zaprosi do gabinetu kolejną osobę.

- Pan jest następny, tak? To zapraszam - zwróci się po chwili już do pacjenta.

