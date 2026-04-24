Judyta ostro zareaguje na plany Artura w "M jak miłość". Nie pozwoli mu na zdradę

"M jak miłość" odcinek 1931 - wtorek, 5.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W nadchodzącym 1931. odcinku serialu "M jak miłość" sytuacja między Arturem a Joanną wzbudzi poważny niepokój u Agnes i Judyty. Kobiety w przychodni dokonają szokującego odkrycia. Wyjdzie na jaw, że internista oraz kardiolożka planują wspólną podróż do Krakowa. Jak podaje swiatseriali.interia.pl, Rogowski posunie się o krok dalej i dokona rezerwacji wspólnego pokoju hotelowego, co zostanie odebrane jako znaczne przekroczenie granic.

Świadome powagi sytuacji bohaterki postanowią w 1931. odcinku "M jak miłość" zainterweniować. Zdając sobie sprawę, że ten wyjazd to prosta droga do zdrady Marysi, obie spróbują pokrzyżować plany lekarzy. Relacja Artura i Joanny będzie z każdym dniem nabierała na sile, co ostatecznie skłoni Judytę i Agnes do podjęcia zdecydowanych działań.

Judyta wkroczy do akcji. Rogowski pod obstrzałem pytań

Afera rozpocznie się w 1931. odcinku od niespodziewanego telefonu z hotelu. Pracownik zadzwoni do Agnes w celu potwierdzenia rezerwacji. Zszokowana Rotke niezwłocznie przekaże te informacje Judycie, która postanowi wziąć sprawy w swoje ręce. Pamiętając o wcześniejszych podejrzeniach i ostrzeżeniach kierowanych do Marysi, psychoterapeutka uderzy ze zdwojoną siłą.

Kosowska wparuje do gabinetu Artura z zamiarem bezpośredniej konfrontacji. Zaatakowany w 1931. odcinku "M jak miłość" Rogowski spróbuje się bronić, zapominając przy tym, że jego rozmówczyni zawodowo zajmuje się analizą zachowań. Psychoterapeutka bez trudu odczyta intencje lekarza.

- Nie zaproponowałeś wyjazdu do Krakowa Marysi, zaprosiłeś na swój wykład Joannę... Nie wydaje ci się to... dziwne?

Rogowski natychmiast przejdzie do defensywy:

- Bo ona pytała mnie o tę konferencję! To nie tak jak myślisz, przysięgam...

Jednak Judyta nie da się zbyć tanimi wymówkami:

- Artur... Ja tylko widzę i próbuję ci uświadomić, że... masz problem. Być może jeszcze niewielki i uda się go rozwiązać bezboleśnie dla wszystkich...

Mocne ostrzeżenie dla Artura. Czy powstrzyma go przed błędem?

Finał rozmowy w 1931. odcinku "M jak miłość" przyniesie wyraźne ultimatum. Judyta, mając na względzie dobro przyjaciółki Marysi, zażąda od Artura rozwagi. Będzie jej zależeć, by zapobiec zniszczeniu małżeństwa Rogowskich przez nieodpowiedzialny krok internisty.

- Mam nadzieję, że się mylę... Wtedy najwyżej wyjdę na wścibską babę, która pakuje nos w nie swoje sprawy! Ale jako przyjaciółka, twoja i Marysi, chcę cię ostrzec... Uważaj, naprawdę łatwo stracić czujność... i popełnić paskudny błąd. Wycofaj się, póki jeszcze możesz...

Pozostaje pytanie, jak Artur postąpi po konfrontacji w 1931. odcinku "M jak miłość". Czy anuluje zaproszenie dla Joanny i wynajmie dwa osobne pokoje? Niewykluczone również, że zrezygnuje z wyjazdu i skupi się na odbudowaniu relacji z żoną. Widzowie dowiedzą się wkrótce, czy Rogowski zakończy relację z Dobrzańską, czy zaryzykuje utratę małżeństwa dla nowej znajomości.