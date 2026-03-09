Jeden z najlepszych seriali Netflixa wróci jeszcze lepszy? Premiera 2. sezonu już w kwietniu

Natalia Nowecka
Natalia Nowecka
2026-03-09 11:31

"Awantura" (ang. "Beef") Netflixa wraca z nowymi odcinkami, ponownie będziemy więc patrzeć, jak ludzie skaczą sobie do gardeł. Tym razem będzie ich jednak dwukrotnie więcej. Streamer podzielił się pierwszą zapowiedzią wideo, a obsada zapowiada naprawdę dobry sezon. Premiera już w kwietniu.

Awantura Netflixa powraca. O czym opowie 2. sezon i kto znalazł się w obsadzie?

Autor: Netflix/ Materiały prasowe

Netflix bardziej słynie z produkowania kontentu do kotleta, aniżeli seriali jakości premium, niemniej ma w swym portfolio kilka naprawdę udanych, ambitnych projektów. Jednym z nich jest obsypana nagrodami "Awantura" - serial Lee Sunga Jina z 2023 roku zgarnął nagrody dla najlepszego miniserialu m,in. na Złotych Globach, Emmy (aka serialowych Oscarach), SAG Awards oraz Critics Choice Awards. Teraz "Beef" powraca z nowym sezonem i zupełnie inną historią. Łączy je jednak jeno - gniew.

"Awantura" Netflixa powraca. O czym opowie 2. sezon i kto znalazł się w obsadzie?

W pierwszej "Awanturze" do gardeł skoczyli sobie bohaterowie grani przez Stevena Yeuna i Ali Wong, którzy nie wrócą w nowych odcinkach.

Zamysł od samego początku był taki, by "Awantura" była antologią. Chcieliśmy, by w tym [drugim - przyp. red.] sezonie ten konflikt wydawał się bardziej pasywno-agresywny, był czymś na kształt tłumionego gniewy które można zaobserwować w miejscu pracy - wyjaśnił showrunner [za: TUDUM].

Tym razem w głównych bohaterów wcielają się Oscar Isaac ("Diuna", "Gwiezdne wojny") i Carey Mulligan ("Obiecująca. Młoda. Kobieta.", "Wielki Gatsby") oraz Cailee Spaeny ("Priscilla", "Civil War") i Charles Melton ("Riverdale", "Warfare"). W trakcie seansu będziemy świadkami starcia pomiędzy świeżo upieczonym narzeczeństwem reprezentującym GenZ oraz ich szefem i jego żoną z pokolenia millenialsów. Niepozorne spotkanie zmieni się w okrutny konflikt, w którym wszystkie chwyty będą dozwolone.

Młoda para jest świadkiem niepokojącej kłótni między swoim szefem i jego żoną, która wywołuje lawinę przysług i wymuszonych działań w elitarnym świecie prestiżowego klubu i jego koreańskiego właściciela - miliardera - czytamy w oficjalnej zapowiedzi Netflixa.

Nowy sezon ma liczyć osiem 30-minutowych odcinków, a pełna obsada prezentuje się następująco:

  • Oscar Isaac jako Josh,
  • Carey Mulligan jako Lindsay,
  • Charles Melton jako Austin,
  • Cailee Spaeny jako Ashley,
  • Youn Yuh-jung ("Minari", "Pachinko" jako Park,
  • Song Kang-ho ("Parasite") jako Dr. Kim,
  • Seoyeon Jang ("Butterfly") jako Eunice,
  • William Fichtner ("Talamasca") jako Troy,
  • Mikaela Hoover ("Superman", "Strażnicy galaktyki 3") jako Ava,
  • Muzyk BM w swoim aktorkim debiucie jako Woosh.

"Awantura" - zwiastun 2. sezonu

2. sezon "Awantury" zadebiutuje w Netflixie 16 kwietnia

