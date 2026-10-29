La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 513: Petra i Santos knują przeciwko nowemu pracownikowi. Chcą go wyrzucić z pałacu

Petra i Santos połączą siły przeciwko Marcelowi w 513. odcinku „La Promesy”

Marcel rozpoczął pracę w La Promesie po odejściu Salvadora. W 508. odcinku serialu Rómulo zatrudnił go na jego miejsce, a dwa odcinki później Santos dostał zadanie wyszkolenia nowego kolegi. Nie był to jednak łatwy proces. W 511. odcinku Santos i Lope wytykali Marcelowi błędy w pracy, co pokazało, że mężczyzna nie radzi sobie ze wszystkimi obowiązkami tak, jak oczekiwano. W 513. odcinku serialu Petra i Santos podejmą działania, które mają doprowadzić do zwolnienia Marcela. Czy Marcel zorientuje się, że ktoś działa przeciwko niemu? I czy uda mu się obronić posadę, zanim ich plan przyniesie skutki?

Księżna de Carril nadal będzie naciskać na Verę w 513. odcinku „La Promesy”

W 510. odcinku serialu matka Very uciekła się do podstępu, by nawiązać kontakt z córką. Uzyskała nawet zgodę na wizyty w pałacowej kuchni pod pretekstem pisania książki kucharskiej. W 513. odcinku „La Promesy” nie zabraknie więc prób odzyskania Very przez jej matkę. Księżna de Carril będzie namawiać córkę, by wróciła do domu. Nie zrezygnuje z osiągnięcia celu, mimo że Vera nie zamierza podporządkować się jej oczekiwaniom. Tutaj czuje spokój i bezpieczeństwo, którego nie miała żyjąc pod jednym dachem z agresywnymn ojcem.

Jana przekaże Curro ważną wiadomość o Manuelu w 513. odcinku „La Promesy”

W 512. odcinku „La Promesy” Jana wyjawiła Manuelowi, że Curro jest jej bratem. Teraz przekaże tę wiadomość także młodemu arystokracie, ale jednocześnie zaznaczy, że Manuel wciąż nie zna prawdy o jego ojcu. To oznacza, że przed bohaterami pozostaje kolejna trudna rozmowa.

„La Promesa – pałac tajemnic” – data i godzina emisji 513. odcinka

513. odcinek serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w środę, 4 listopada 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD. Widzowie poznają dalsze losy mieszkańców pałacu, zobaczą kolejne próby księżnej de Carril i dowiedzą się, jak rozwinie się konflikt Petry i Santosa z nowym pracownikiem.

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