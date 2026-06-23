Jan Paweł z "1670" z własną Panoramą! Od kiedy dostępne będą bilety dla fanów serialu?

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-23 12:43

Już w sierpniu wrocławska Hala Stulecia ugnie się pod ciężarem sarmackiej dumy i ambicji. Wraz z premierą trzeciego sezonu 1670 Netflix zaprezentuje Panoramę 1670 – monumentalny, ręcznie malowany obraz świata Adamczewskich, dłuższy o 1670 mm od najdłuższej panoramy w historii Polski. Panorama wraz z wystawą poświęconą kulisom produkcji będzie dostępna od 5 do 23 sierpnia. Darmowe bilety do zdobycia już niebawem!

Jan Paweł, szlachcic z serialu 1670, w stylizowanym stroju z haftowanym kogutem, trzymający lulkę. Postać z lekko zaróżowionymi policzkami i kręconą peruką. Na pierwszym planie, w rozmyciu, makieta ze scenami bitewnymi. Więcej o nowym sezonie i Panoramie 1670 przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Jarosław Sosiński/ Netflix/ Materiały prasowe

„Moja będzie najdłuższa” zapowiedział Jan Paweł i rozdał chłopom pędzle. Tak powstała Panorama 1670 – panoramiczne widowisko malarskie przedstawiające świat Adamczewskich na miarę kosmicznych ambicji Jana Pawła. Panorama zabierze fanów w pełną humoru, ukrytych znaczeń i komediowych smaczków podróż przez wszystkie trzy sezony serialu.

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Od przejęcia całej całości Adamczychy, przez marzenie o tym, by jego serce spoczęło na Wawelu, aż po wysłanie chłopa na Księżyc – ambicje Jana Pawła wykraczają poza wszelkie ramy. Myślę, że gdyby kiedykolwiek usłyszał o największej panoramie w historii Polski, mógłby potraktować to jak wyzwanie – mówi Bartłomiej Topa, odtwórca roli Jana Pawła Adamczewskiego w serialu 1670. – Wszystkich, którzy chcieliby doświadczyć skali aspiracji Jana Pawełka i w jego charakterystycznym stylu świętować bogaty świat serialu, zapraszamy tego lata do Wrocławia – dodaje.

Każdy, kto nabędzie darmowy bilet na wydarzenie i między 5 a 23 sierpnia zagości w Hali Stulecia we Wrocławiu, będzie miał okazję odkryć kulisy serialu i stać się częścią tej opowieści w ramach specjalnej wystawy o świecie 1670.

Wrocławska Hala Stulecia nie pierwszy raz podejmuje współpracę ze światem filmowym, a i sam Wrocław nie po raz pierwszy działa bliżej z Netflixem i jego produkcjami – mówi Radosław Michalski, Dyrektor Departamentu Marki Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia. – To okazja do promocji nie tylko samego obiektu, w którym powstała niejedna filmowa produkcja, ale też oryginalnego dzieła, do którego chcą nawiązać bohaterowie sprzed 356 lat, czyli Panoramy Racławickiej, która ma swój dom właśnie we Wrocławiu – dodaje.

Jak zdobyć bilety na Panoramę 1670?

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy nabyć darmowy bilet za pośrednictwem platformy Going.app. Pierwsza pula biletów startuje już 26 czerwca. By dowiedzieć się więcej o wydarzeniu – i kolejnych pulach biletów – należy obserwować je na Facebooku.

Premiera trzeciego sezonu serialu 1670 już 5 sierpnia, tylko w Netflixie.

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