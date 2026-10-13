Jakub odnajdzie naszyjnik Kasi u Sowińskiego w "M jak miłość". Przyciśnie byłą żonę do muru

Pilne spotkanie w 1949. odcinku „M jak miłość”. Karski znajdzie naszyjnik

W 1949. epizodzie „M jak miłość” Jakub rozpocznie śledztwo w sprawie Sowińskiego i dokona zaskakującego odkrycia w jego mieszkaniu. Znajdzie tam naszyjnik należący do Kasi. Karski bez trudu rozpozna świecidełko, ponieważ to on wcześniej sprezentował je byłej żonie. Obecność biżuterii u dyrektora wywoła u niego ogromne zdumienie. Tym bardziej że będzie przekonany o związku Sanockiej z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz) i nie będzie miał pojęcia o jej kontaktach z Aleksandrem.

Detektyw uzna, że sytuacja wymaga natychmiastowych wyjaśnień. Stawka będzie wysoka – zniknięcie Aleksandra mocno skomplikuje sytuację Olka (Maurycy Popiel), który ze względu na ich wspólną przeszłość stanie się głównym podejrzanym. Jakub natychmiast zażąda spotkania z Kasią, wierząc, że rozmowa rzuci nowe światło na sprawę.

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– Muszę pilnie się z tobą spotkać – zapowie jej Jakub.

Kasia i Jakub twarzą w twarz. Karski pokaże dowód

Mimo ogromnych obaw po usłyszeniu poważnego tonu byłego męża przez telefon, w 1949. odcinku „M jak miłość” Kasia przystanie na spotkanie. Byli małżonkowie spotkają się w parku – tym samym miejscu, w którym ostatnio spędzili czas z Zosią. Atmosfera nie będzie jednak miła, zwłaszcza gdy Karski zaprezentuje byłej żonie znalezioną u Sowińskiego biżuterię.

– Poznajesz? – spyta ją Jakub. – Dostałam go od ciebie, a skąd go masz? – zdziwi się Kasia.

Gdy Karski poinformuje ją, gdzie natrafił na naszyjnik, Kasia wyraźnie straci rezon. Bystry detektyw, który świetnie będzie znał byłą partnerkę, od razu zauważy jej reakcję. Pełen obaw postanowi drążyć temat.

– Masz jakieś kłopoty? – zapyta ją otwarcie Karski.

Kłamstwa Kasi w 1949. odcinku „M jak miłość”. Sanocka ukrywa sekret

Sanocka niewątpliwie będzie po uszy w kłopotach, jednak w 1949. odcinku „M jak miłość” nie zdecyduje się na szczerość. Uznając, że wyznanie prawdy zrujnuje jej sytuację, zdeterminowana Kasia okłamie byłego męża. Będzie szła w zaparte, twierdząc, że nie ma pojęcia, w jaki sposób jej naszyjnik trafił do sypialni Aleksandra.

Kobieta zatai fakt, że spędziła noc z Sowińskim, by ten milczał o jej tajemnicy – Zosia to w rzeczywistości córka Jakuba. Ukrywanie tego sekretu będzie ją jednak kosztować coraz więcej nerwów. Choć w 1949. odcinku Aneta (Ilona Janyst) wyjawi prawdę Olkowi, lekarka nadal będzie zaprzeczać i dodatkowo poprosi Karskiego o dochowanie dyskrecji. Pozostaje pytanie: czy były mąż spełni jej prośbę?

Kiedy emisja 1949. odcinka „M jak miłość”?

Najnowszy, 1949. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 r., o godzinie 20:50 na antenie TVP2.