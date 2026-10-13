Na Wspólnej, odcinek 4293: Nochal może zostać rozdzielony z siostrą. Ryszard złoży mu propozycję

Dramat Nochala w nowym odcinku "Na Wspólnej". Usłyszy straszną diagnozę

Nadchodzący, 4293. odcinek produkcji stacji TVN przyniesie ogromne emocje za murami placówki resocjalizacyjnej. Atmosfera stanie się wręcz nie do zniesienia, z czym spróbuje poradzić sobie Hebel (grany przez Tadeusza Huka). Uspokojenie zrewoltowanej młodzieży okaże się karkołomnym zadaniem, bo nastolatkowie kategorycznie odmówią gry w kosza pod okiem trenera Seby (w tej roli Bartosz Głogowski). Chłopcy poczują się oszukani i odrzucą współpracę ze szkoleniowcem.

Prawdziwy dramat dotknie jednak Nochala, który otrzyma druzgocącą wiadomość. Dowie się, że wkrótce jego relacje z siostrą mogą zostać brutalnie zerwane, co doprowadzi go do skrajnej rozpaczy. Wszystko wskazuje na to, że izolacja w zakładzie poprawczym przyniesie mu jedynie kolejne, wyjątkowo bolesne ciosy.

Twardy warunek Ryszarda w serialu "Na Wspólnej". Pomoże Nochalowi?

W obliczu tych hiobowych wieści w 4293. odcinku, Nochal wpadnie we wściekłość. Widząc jego desperację, do akcji wkroczy Ryszard, oferując mu nieoczekiwaną pomocną dłoń. Nie będzie to jednak gest czysto charytatywny, bowiem mężczyzna postawi twarde warunki w zamian za wsparcie.

Ryszard zażąda, by chłopak ponownie wybiegł na koszykarski parkiet. Nochal znajdzie się więc w potrzasku. Będzie zmuszony wybierać między ratowaniem więzi z ukochaną siostrą a poddaniem się szantażowi, który zagwarantuje mu niezbędną pomoc ze strony Ryszarda.

Kiedy premiera 4293. odcinka "Na Wspólnej"?

Telenoela „Na Wspólnej” to jeden z najstarszych i najchętniej oglądanych formatów w polskiej telewizji, zrzeszający wierną widownię przed ekranami telewizorów od poniedziałku do czwartku w stacji TVN. Premiera 4293. epizodu została zaplanowana na wtorek, 13 października 2026 roku o godzinie 20:15. Dla fanów preferujących oglądanie w internecie, odcinek tradycyjnie pojawi się na platformie Player.

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