Felicita, odcinek 15: Piotr zostanie zmuszony do szczerej rozmowy. Zośka postawi go pod ścianą [ZDJĘCIA]

Zośka żąda konkretów od Piotra w 15. epizodzie „Felicita”

Akt notarialny ukazany w 13. odcinku „Felicita” dowiódł, że Kamil nabył nieruchomość wspólnie z Giulią. Zośka postanowi ustalić, co dokładnie Piotr wiedział o poczynaniach i włoskich zobowiązaniach swojego partnera biznesowego. Zdjęcia, które kobieta przypadkiem znajdzie, staną się pretekstem do ostrej konfrontacji. Tym razem ogólniki nie wystarczą, a wspólnik zmarłego będzie musiał szczerze opowiedzieć, jak dobrze orientował się w sekretach Kamila.

Ponadto, w 15. odsłonie „Felicita”, Ewce przypomni się bardzo ważna wymiana zdań z Kamilem. Ten szczegół może okazać się kluczowy dla Zośki, która od pewnego czasu usilnie próbuje zrekonstruować włoskie życie swojego nieżyjącego męża.

Oliwia cierpi z powodu Davide w 15. odcinku serialu „Felicita”

Oliwia wciąż będzie mocno przeżywać relację z Davide. Dziewczyna zupełnie nie poradzi sobie z jego nagłym zniknięciem i brakiem jakichkolwiek wieści. Już w 14. odcinku produkcji jej niepokój narastał, a zachowanie chłopaka prowokowało kolejne pytania. Jak pamiętają widzowie, Davide zmaga się z ogromnymi trudnościami w domu, padając ofiarą fizycznej przemocy ze strony ojca. Pozostaje pytanie, czy Oliwia w końcu dowie się, co naprawdę ukrywa jej wybranek.

Enzo wpada w histerię w 15. epizodzie „Felicita”

Nie mniejsze emocje zagoszczą w Polignano. Enzo zostanie ogarnięty prawdziwą paniką, gdy zauważy Vito przebywającego z Marco i Francescą. Widok tej konkretnej trójki doprowadzi go do skrajnie gwałtownej reakcji, co zapewni jeden z najbardziej napiętych momentów całego odcinka.

Gdzie i kiedy oglądać 15. odcinek „Felicita”?

Nowe odsłony serialu „Felicita” można śledzić od poniedziałku do środy punktualnie o 20:30 na kanale TVP1. Emisja 15. odcinka zaplanowana jest na wtorek, 13 października 2026 roku. Osoby preferujące seans w internecie znajdą wszystkie wyemitowane już części na platformie TVP VOD.

Fabuła i obsada hitu TVP „Felicita”

„Felicita” to 26-odcinkowa polsko-włoska opowieść obyczajowa, za której reżyserię odpowiada Makary Janowski. Scenariusz powstał z inspiracji powieścią „Felicità” Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książką „Primo Amore” autorstwa Kamila Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego.

Fabuła ogniskuje się wokół Zośki, psycholożki z Warszawy. Kobieta zabiera swoją córkę Oliwię do Polignano a Mare, by znaleźć odpowiedzi na pytania zawarte w pożegnalnym liście jej zmarłego męża, Kamila. Na miejscu okazuje się, że mężczyzna prowadził w Italii podwójne życie, miał tam partnerkę, syna Nico oraz prawa własności do nieruchomości. Rodzinne tajemnice i spór o majątek zmuszą obie bohaterki do zrewidowania przeszłości i otwarcia nowego rozdziału w ich życiu.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Laura Breszka (Zośka)

Dawid Ogrodnik (Kamil)

Klementyna Karnkowska (Oliwia)

Oriana Celentano (Giulia)

Francesco Petito (Davide)

Anna Dereszowska (Ewka)

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