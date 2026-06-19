Agnieszka i Robert Makłowiczowie - jak się poznali?

Państwo Makłowiczowie poznali się dzięki swojej pracy. Oboje w latach 90. byli związani z Telewizją Polską - tam spotkali się po raz pierwszy i błyskawicznie między nimi zaiskrzyło.

On prowadził podróżnicze programy kulinarne, ona była kierowniczką produkcji, a następnie producentką jego telewizyjnego cyklu.

Nie dochodzi do mnie, że jestem z żoną już prawie 30 lat. Gdy ją poznałem, to był momencik, mgnienie oka, gdy się w niej zakochałem... - tak ekspert kulinarny w 2018 roku wspominał w rozmowie z Faktem moment, w którym po raz pierwszy zobaczył swoją przyszłą żonę.

Czy Makłowicz jest Ormianinem, a jego ślub odbył się w Armenii?

Przez jakiś czas w mediach krążyła informacja, że Robert Makłowicz i Agnieszka Pogoda w latach 90. pobrali się w Armenii. Plotkę o miejscu zaślubin zdementował jednak sam Robert Makłowicz w rozmowie z redakcją "Dzień Dobry TVN".

Jak się okazuje, krytyk kulinarny i jego ukochana wzięli ślub w Krakowie w 1991 roku. Uroczystość zorganizowano jednak w zgodnie z ormiańskimi tradycjami, a cała ceremonia zaślubin trwała aż pięć godzin.

Prawdą jest, że Robert Makłowicz ma ormiańskie korzenie. "Jestem potomkiem po mieczu polskich Ormian […] Potrzymałem tradycję, brałem ślub i chrzciłem dzieci w obrządku ormiańskim" – opowiadał w rozmowie z Mariuszem Kapczyńskim z kanału Vinisfera.

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Kim jest Agnieszka Makłowicz?

Robert Makłowicz już od 35 lat jest mężem Agnieszki. Co o niej wiemy? Kim jest żona słynnego smakosza i podróżnika?

Agnieszka Makłowicz z domu Pogoda jest absolwentką teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wiadomo, że ukończyła także Organizację Produkcji Filmowej i Telewizyjnej w PWSFTViT w Łodzi, a następnie zaczęła pracować jako kierowniczka planów oraz producentka telewizyjna. To właśnie Agnieszka Makłowicz jest pomysłodawczynią kulinarnych programów swojego męża. Dziś oboje współtworzą kanał na YouTube, na którym publikowane są treści kulinarno-podróżnicze.

Agnieszka Makłowicz wspiera męża najczęściej zza kamery, ale w 126. odcinku ich programu w serwisie Youtube zatytułowanym "Rodzinna historia" mogliśmy się dowiedzieć o niej czegoś więcej i przede wszystkim ją zobaczyć. Para przygotowywała wspólnie ciasto na wielkanocnego mazurka.

Moja żona nie mówi mi, co mam gotować, ja nie wtrącam się do spraw technicznych i organizacyjnych. A dzięki temu jesteśmy razem. Jeśli człowiek połowę czasu spędza w hotelach, to przyjemniej się obudzić u boku kogoś bliskiego - tak o swojej żonie mówił Robert Makłowicz w rozmowie z "Show".

Ile Robert Makłowicz ma dzieci?

Agnieszka i Robert Makłowiczowie doczekali się dwóch synów – oboje odziedziczyli po ojcu zamiłowanie do smakowania i gotowania. Pierworodny, Mikołaj Makłowicz ukończył prestiżową szkołę hotelarsko-gastronomiczną w Szwajcarii. Dziś jest dyplomowanym sommelierem i prowadzi firmę winiarską.

Młodszy syn, Ferdynand Makłowicz studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziś razem z bratem pilnuje rodzinnego biznesu – mowa o marce Makłowicz i Synowie, w której asortymencie znajdują się m.in. gotowe dania, a także, oliwy, makarony, sosy i dania mrożone.

Jak synowie Makłowicza wspominają swoje dzieciństwo w domu kulinarnego autorytetu?

Rodzice przywozili z podróży różne produkty, z których przygotowywali w domu dania, więc poniekąd też z nimi podróżowaliśmy. Wcinaliśmy suszonego rekina z Australii, od dziecka znaliśmy azjatyckie przyprawy, po wyprawie do Ekwadoru tata po raz pierwszy przygotował nam ceviche. Mama podczas tych wypraw zauważyła, że w Polsce praktycznie nie jada się owoców na śniadanie, więc wprowadziła je do naszego menu. Tych smaków było bardzo dużo i pewnie wiele osób zgodzi się, że nie były typowe. Jeszcze rosół austriacki z omletem, żółtkiem i szczypiorkiem. Albo zupa szparagowa. Było tego dużo. Z tatą to była kulinarna jazda bez trzymanki, patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, choć wtedy dla mnie było to zupełnie normalne - wyznał Mikołaj Makłowicz w wywiadzie dla Vogue Polska.

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Tak wygląda żona Roberta Makłowicza

Robert i Agnieszka Makłowiczowie są małżeństwem od przeszło trzech dekad, ale rzadko pojawiają się razem na branżowych eventach i warszawskich salonach. Razem zwiedzili pół świata, realizując popularne programy - Agnieszka Makłowicz jest szyją tego przedsięwzięcia, ale unika medialnego rozgłosu.

Makłowiczowie są przykładem, że udany związek opiera się na wzajemnym zrozumieniu, wsparciu i wspólnych pasjach i wartościach. Agnieszka, mimo że pozostaje w cieniu swojego słynnego męża, jest odpowiedzialna za sukcesy męża, co Robert wielokrotnie podkreślał w wywiadach.

Zobaczcie w galerii, jak wygląda Agnieszka Makłowicz, żona Roberta Makłowicza oraz jego synowie.