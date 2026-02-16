Wichrowe wzgórze, odcinek 364: Halil trafia do więzienia, a Zeynep odkrywa, że może być w ciąży

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-02-16 13:48

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial o Zeynep i Halilu, pochodzących z różnych światów. W odcinku 364, który TVP1 wyemituje 23 lutego, emocje sięgają zenitu – miłość, nienawiść i zemsta splatają się w kolejnym kluczowym momencie ich historii, wciągając widzów w dramatyczne losy bohaterów.

W poprzednim odcinku (363) Hakan odkrył wspólnika Gozde i namierzył go. Zeynep spotkała się z Gozde w lesie i straciła przytomność. Halil znalazł żonę obok rannej Gozde, która umierając, wyznała mu prawdę. Policja oskarżyła Zeynep o zabicie Gozde, bo na nożu były jej odciski palców. Halil robił wszystko, by ratować żonę. Eren odkrył, że Okkes, mąż Kiymet, wcale nie wyjechał z Antep i oskarżył matkę o kłamstwo.

Wywiad Julia Żugaj

„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 364

Halil celowo trafia do aresztu, by dotrzymać obietnicy i być przy Zeynep podczas burzy. Hakan namierza Fikreta, gdy ten próbuje sprzedaż biżuterię Songul. Łapią go i przekazują policji. Zeynep odzyskuje wolność po zeznaniach Fikreta. Songul jest poszukiwana i wałęsa się po ulicach, szukając jedzenia w śmietnikach. Zeynep zaczyna podejrzewać, że jest w ciąży. Songul poprzysięga jej zemstę.

"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejny, 364. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 23 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Cemre Arda gra Zeynep w serialu "Wichrowe wzgórze". Piękna aktorka dostała rolę przypadkiem!

"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.

W serialu występują:

  • Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)
  • Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)
  • Enes Özdemir (jako Yusuf)
  • İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)
  • Selma Kutluğ (jako Zümrüt)
  • Dilek Aba (jako Songül)
  • Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)
  • Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)
  • İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)
  • Adem Bal (jako Cemil)
  • Hilal Kuvvet (jako Canan)
  • Ezgi Dalgıç (jako Asu)
  • Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)
  • Furkan Bozkurt (jako Tekin)
  • Serdar Yusuf Şen (jako Eren)
  • Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)
  • Gülşah Susam (jako Şehnaz)
  • Arda Şanlı (jako Hakan)
  • Ecem Yüceşakar (jako Feriha)
Wichrowe wzgórze odc. 364 - poniedziałek 23 lutego
Galeria zdjęć 8
Sonda
Oglądasz serial "Wichrowe wzgórze"?
Streszczenia seriali
tureckie seriale
Wichrowe wzgórze