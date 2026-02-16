W poprzednim odcinku (363) Hakan odkrył wspólnika Gozde i namierzył go. Zeynep spotkała się z Gozde w lesie i straciła przytomność. Halil znalazł żonę obok rannej Gozde, która umierając, wyznała mu prawdę. Policja oskarżyła Zeynep o zabicie Gozde, bo na nożu były jej odciski palców. Halil robił wszystko, by ratować żonę. Eren odkrył, że Okkes, mąż Kiymet, wcale nie wyjechał z Antep i oskarżył matkę o kłamstwo.

„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 364

Halil celowo trafia do aresztu, by dotrzymać obietnicy i być przy Zeynep podczas burzy. Hakan namierza Fikreta, gdy ten próbuje sprzedaż biżuterię Songul. Łapią go i przekazują policji. Zeynep odzyskuje wolność po zeznaniach Fikreta. Songul jest poszukiwana i wałęsa się po ulicach, szukając jedzenia w śmietnikach. Zeynep zaczyna podejrzewać, że jest w ciąży. Songul poprzysięga jej zemstę.

"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejny, 364. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 23 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.

W serialu występują:

Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)

Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)

Enes Özdemir (jako Yusuf)

İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)

Selma Kutluğ (jako Zümrüt)

Dilek Aba (jako Songül)

Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)

Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)

İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)

Adem Bal (jako Cemil)

Hilal Kuvvet (jako Canan)

Ezgi Dalgıç (jako Asu)

Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)

Furkan Bozkurt (jako Tekin)

Serdar Yusuf Şen (jako Eren)

Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)

Gülşah Susam (jako Şehnaz)

Arda Şanlı (jako Hakan)

Ecem Yüceşakar (jako Feriha)

