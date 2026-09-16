Barwy szczęścia, odcinek 3401: Mariusz uratuje Pyrków z kłopotów. Zaskakujący finał naprawy

Mariusz rusza na ratunek Kasi i Hubertowi. Zepsuty piec przestaje być koszmarem w „Barwach szczęścia”

Mariusz pojawi się w Warszawie z myślą o spotkaniu z Natalią, jednak jego wizyta u Pyrków przyniesie ogromną ulgę domownikom w 3401 odcinku „Barw szczęścia”. Rodzina Kasi po raz kolejny stanie przed wizją sporych wydatków, gdy w ich domu popsuje się system grzewczy. Przez wcześniejsze incydenty, takie jak pożar czy zalanie, Hubert będzie całkowicie zrezygnowany koniecznością ciągłego inwestowania w niekończące się usterki w budynku.

Szybko okaże się, że Karpiuk nie ma zamiaru bezczynnie przyglądać się udręce Pyrków. Jako człowiek praktyczny, postanowi zbadać sytuację, próbując uniknąć wzywania fachowców słono liczących za swoje usługi w 3401 odcinku „Barw szczęścia”. Uśmiech losu sprawi, że potrzebny do naprawy pieca element nie będzie ani drogi, ani trudny do zdobycia. Mariusz w cudowny sposób znajdzie go we własnych zapasach, co pozwoli mu niemal natychmiast przystąpić do działania i zażegnać kryzys u przyjaciół.

Zdumienie Agaty zachowaniem Mariusza. Uratuje sytuację w nowym odcinku „Barw szczęścia”

Początkowo Agata nie będzie zdawać sobie sprawy z heroicznego gestu Mariusza. W 3401 odcinku „Barw szczęścia” kobieta minie się w drzwiach z Karpiukiem, który akurat będzie szykował się do wyjścia. Dopiero krótka wymiana zdań uświadomi jej, że to dzięki niemu do zimnego domu na Zacisznej powróciło ciepło.

Agata poczuje głęboki podziw dla zaradności Mariusza. Seria pechowych usterek, które ostatnio prześladowały rodzinę, za każdym razem wiązała się ze stresem i ubytkiem gotówki w 3401 odcinku „Barw szczęścia”. Zamiast zmagania się z kolejnym rachunkiem od bezdusznych fachowców, Pyrkowie otrzymali natychmiastową i bezinteresowną pomoc od kogoś, kto po prostu zaoferował im swoje wsparcie i uratował przed mrozem.

Oburzenie Lucyny postawą Mariusza. Seniorka nie będzie zachwycona w 3401 odcinku „Barw szczęścia”

Pozytywne nastawienie Agaty nie udzieli się Lucynie. W 3401 odcinku „Barw szczęścia” Zwierzchowska zareaguje wściekłością na samowolną naprawę pieca. Szybkie rozwiązanie problemu przez Mariusza przekreśli jej sprytny plan. Seniorka celowo wykorzystywała przymusowy pobyt w hotelu Stańskich do czerpania korzyści na rachunek Huberta, po cichu licząc, że kolejna awaria tylko powiększy dołek finansowy Pyrków, a ona sama nadal będzie cieszyć się darmowymi luksusami.