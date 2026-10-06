Igor wpadnie w szał po ucieczce Julki w "Na Wspólnej"! Szokujące sceny na oczach Arka i Roberta

Tadeusiak odnajdzie Julkę i jej kolegę w 4297 odcinku "Na Wspólnej"

W 4297. odsłonie "Na Wspólnej" Robert przekaże Igorowi obiecujące wieści dotyczące ucieczki Julki z ośrodka leczenia uzależnień. Dziewczyna zniknie razem z chłopakiem, który początkowo będzie częstował ją papierosami, a w końcu podsunie narkotyki. Przełom nastąpi w momencie, gdy Antek na krótką chwilę uruchomi telefon, co pozwoli policjantowi ustalić jego pozycję. Tadeusiak bezzwłocznie podzieli się lokalizacją z Nowakiem, który na miejsce zdarzenia uda się w asyście Arka.

Igor w 4297. odcinku serialu "Na Wspólnej" będzie wprost odchodził od zmysłów z troski o uzależnioną pociechę. Jego obawy będą tym większe, gdy zobaczy stan Anastazji (Alicja Matusiak), córki Wioli (Tamara Arciuch), oraz uzmysłowi sobie, że Antek mógł już podać Julce środki odurzające. Jego przeczucia okażą się niestety trafne, ponieważ dziewczyna spędzi już kolejne 48 godzin pod wpływem substancji psychoaktywnych, co doprowadzi jej organizm do skrajnego wyczerpania. Zrobi się niezwykle groźnie, zwłaszcza gdy chłopak zaoferuje jej jeszcze potężniejszą dawkę mefedronu.

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Igor, Robert i Arek wejdą do mieszkania babci Antka w 4297 odcinku "Na Wspólnej"

W 4297. epizodzie "Na Wspólnej" trójka mężczyzn wtargnie do lokalu należącego niegdyś do babci Antka. Igor z miejsca zaatakuje nowego kolegę Julki, a Robert będzie musiał siłą powstrzymywać wzburzonego ojca. Priorytetem w tej sytuacji okaże się jednak stan Julki. Niestety, nastolatka straci przytomność i znajdzie się na krawędzi śmierci na skutek nagłego zatrzymania akcji serca.

Arek z Robertem w 4297. odcinku "Na Wspólnej" natychmiast rozpoczną akcję reanimacyjną, podczas gdy zdesperowany Igor wezwie pogotowie. Do momentu przyjazdu ratowników to oni będą z całych sił próbować przywrócić czynności życiowe dziewczyny, u której wystąpi zawał. Najważniejsze będzie dla nich zapobieżenie rozległemu niedotlenieniu mózgu u nastolatki.

Julka w 4298 odcinku "Na Wspólnej" w stanie krytycznym

Walka o życie Julki w 4298. odcinku "Na Wspólnej" będzie kontynuowana w szpitalnych murach. Medycy, do których trafi młoda pacjentka po drastycznym przedawkowaniu, nie będą mieli jednak pocieszających informacji. Prognozy dotyczące stanu zdrowia córki Igora pozostaną wysoce niepewne.

Zrozpaczony Igor w 4298. odsłonie "Na Wspólnej" nie będzie potrafił zaakceptować zaistniałej tragedii. Podobne emocje wybuchną w Leonie (Borys Otawa), który po przybyciu do kliniki spróbuje fizycznie zaatakować Antka w ramach odwetu za wyrządzone zło. W tej sytuacji to właśnie Nowak odegra rolę rozjemcy, uspokajając chłopaka – dokładnie tak samo, jak wcześniej uczynił to wobec niego Robert.

Kiedy 4297 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Emisja 4297. odcinka popularnej produkcji "Na Wspólnej" zaplanowana jest na wtorek, 20 października 2026 roku. Widzowie będą mogli śledzić rozwój dramatycznych wydarzeń o godzinie 20.15 na antenie stacji TVN.