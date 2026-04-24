Hotel Paradise. Darek knuje za plecami Oliwki, a ta nie kryje rozczarowania. Jest komentarz

„Hotel Paradise”: Darek gubi się w swoich intrygach

Uczestnik nie kryje, że jego pozycja w show mocno się komplikuje. Z jednej strony mężczyzna zaczyna interesować się Oliwką, a z drugiej wciąż trwa przy Roksanie, choć ten układ nie jest stuprocentowo pewny. Decyzyjny chaos potęguje dodatkowo wejście do programu nowej dziewczyny. Zuza z miejsca zwróciła uwagę chłopaka, wprowadzając kolejne zawirowania.

Roksana zaczyna obawiać się o swoją przyszłość w programie, przeczuwając brak wsparcia ze strony partnera na zbliżającym się Rajskim Rozdaniu. Choć początkowo wspólnie z Magdą traktowały całe zamieszanie jako żart, ich nastawienie szybko się zmieniło. Dziewczyny dostrzegły w zachowaniu uczestnika czystą manipulację oraz serię mętnych zagrywek, które zupełnie przestały je bawić.

Oliwka z „Hotelu Paradise” ocenia wyrachowany plan Darka

Oliwka odkryła prawdę o knowaniach chłopaka dopiero podczas telewizyjnej emisji show. Przyznaje, że choć docierały do niej wcześniej pewne informacje od innych uczestników, to zobaczenie spisków na własne oczy na ekranie dało jej nową perspektywę i brutalnie zweryfikowało usłyszane plotki.

Oliwka skomentowała również zachowanie Magdy oraz Roksany. Uczestniczka nie ukrywała, że początkowe oglądanie tych scen wywołało u niej trudne emocje.

„Nie przeczuwałam absolutnie nic i bardzo się z tego powodu cieszę, bo ja do tego podeszłam w ten sposób, że ja mam urodziny, to jest ten dzień, w którym ja mogę i chcę się bawić w stu procentach tak jakbym była w normalnym życiu. Ja po prostu czułam, że jestem na zarąbistej imprezie urodzinowej z zarąbistymi ludźmi i po prostu się bawię i wykorzystuję to w stu procentach i dzięki temu, że ja odcięłam tę myśl, że jestem w programie, nie przeczuwałam nic i nie przyszłoby mi do głowy, że ktoś w moje urodziny może knuć za moimi plecami jakąś intrygę albo chcieć dla mnie źle” – komentuje Oliwka na swoim Instagramie.