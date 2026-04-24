Artur przekroczy granice z Joanną w "M jak miłość". Reakcja Agnes nie pozostawi złudzeń

"M jak miłość". Wspólny wyjazd Artura i Joanny do Krakowa

Nadchodzący 1931 odcinek "M jak miłość" przyniesie nieoczekiwany zwrot akcji w relacji Artura i Joanny. Dzień rozpocznie się od ich porannego biegania, które, według doniesień portalu swiatseriali.interia.pl, szybko zamieni się w coś więcej niż tylko przyjacielską aktywność. Między bohaterami wyraźnie zaiskrzy, co skłoni Rogowskiego do odważnego kroku – zaproponuje koleżance towarzyszenie mu podczas konferencji w Krakowie.

Joanna z entuzjazmem przyjmie zaproszenie, a Artur nie zwlekając, zajmie się organizacją wyjazdu. Lekarz zarezerwuje dla nich wspólny pokój hotelowy, co wywoła niemałe poruszenie. Choć sam nie dostrzeże w tym problemu, jego otoczenie zareaguje zupełnie inaczej, co wkrótce doprowadzi do głośnego skandalu w przychodni.

Agnes odkryje plany ojca. Córka Artura w szoku

Prawda o planach Artura wyjdzie na jaw w bardzo niefortunny sposób. W 1931 odcinku pracownik hotelu zadzwoni, by potwierdzić rezerwację dwuosobowego pokoju. Pechowo dla Rogowskiego, połączenie odbierze jego córka, Agnes. Informacja ta całkowicie ją zszokuje.

Rotke doskonale zda sobie sprawę, że ojciec nie planował zabrać na konferencję ani jej, ani Marysi (Małgorzata Pieńkowska), ani Judyty (Paulina Chruściel). Gdy hotelarz potwierdzi, że osobą towarzyszącą jest Joanna, córka Artura wpadnie we wściekłość, nie mogąc uwierzyć w to, co właśnie usłyszała.

Agnes zainterweniuje u Judyty. Czy zdrada Artura dojdzie do skutku?

Zbulwersowana sytuacją Agnes natychmiast podzieli się swoim odkryciem z Judytą. W 1931 odcinku "M jak miłość" lekarka nie będzie zamierzała bezczynnie przyglądać się poczynaniom ojca. Kosowska, która również dostrzegała niepokojące sygnały w zachowaniu Artura i Joanny, postanowi działać, by zapobiec najgorszemu.

- Mój ojciec... zwariował! (...) Widziałam, wszyscy widzieliśmy, że lubi Joannę... Ale żeby coś takiego?! - wściekanie się Agnes.

Najbliższe wydarzenia pokażą, czy interwencja Judyty przyniesie oczekiwany skutek. Widzowie dowiedzą się, czy uda się powstrzymać Artura przed zdradą, czy też Rogowski posunie się za daleko w relacji z Joanną. Odpowiedzi na te pytania przyniesie emisja 1931 odcinka.