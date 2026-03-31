"Harry Potter", gdyby kręcono go w Polsce. Pomysł na obsadę viralem na TikToku!

"Harry Potter" po polsku

Jak wyglądałby film lub serial "Harry Potter", jeśli zrealizowano by go w Polsce? Być może niektórzy fani słynnej historii o czarodziejach zadawali sobie to pytanie. Jeśli tak, to wreszcie poznali odpowiedź. Leon Pietrzak, redaktor serwisu ESKA.pl, wymyślił, kto mógłby zagrać poszczególnych charakterów i z użyciem sztucznej inteligencji stworzył ich charakteryzacje. Projekt opublikował w swoich mediach społecznościowych. Na TikToku grafiki obejrzało ponad milion osób. Skąd u Leona taki pomysł?

Jeszcze w grudniu 2024 roku użytkowniczka na TikToku @nieczix podzieliła się kilkoma pomysłami na polską obsadę "Harry'ego Pottera". Stwierdziłem, że świetnie byłoby to jakoś fajnie zwizualizować. Pozwoliła mi nawet zainspirować się kilkoma nazwiskami. Nie udało się wtedy jednak tego zrealizować. Teraz, przy premierze nowego zwiastuna serialowego "Pottera" wrócił do mnie pomysł, aby to zrobić. Pomyślałem, kto jeszcze mógłby wystąpić w polskiej wersji, podpytałem znajomych, i jakoś już poszło - mówi nasz kolega redakcyjny Leon Pietrzak.

Maleńczuk w roli Snape’a i Wiśniewski jako Lucjusz Malfoy

Wybory, które najbardziej zachwyciły internautów, to Maciej Maleńczuk w roli Sewerusa Snape'a oraz Michał Wiśniewski jako Lucjusz Malfoy. Leon Pietrzak nie ukrywa, że to także jego ulubione wybory.

Szczególnie podoba mi się pomysł na obsadzenie Maleńczuka w roli Snape’a i Wiśniewskiego jako Lucjusza Malfoya. Pomysł na tego drugiego wziął się po obejrzeniu słynnego fragmentu z kiblem z programu "Jestem jaki jestem". Później zacząłem oglądać kolejne fragmenty. Gdy tylko zobaczyłem tam Wiśniewskiego w blond włosach, to momentalnie pomyślałem o Malfoyu. No przecież on jest stworzony do tej roli! - mówi Leon.

Pełną obsadę i charakteryzacje można zobaczyć w galerii.