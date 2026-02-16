Pierwsza miłość, odcinek 4159: Teściowa niszczy Olka krok po kroku. Ma plan, jak upokorzyć zięcia

Joanna Dembek
2026-02-16 10:46

„Pierwsza miłość” to kultowa produkcja, która od lat wzrusza widzów losami bohaterów uwikłanych w miłosne intrygi i rodzinne dramaty. Walka o szczęście i nagłe zwroty akcji to ich codzienność. Kolejne emocje czekają na fanów już 20 lutego, kiedy to na antenie Polsatu zostanie wyemitowany 4159. odcinek.

W poprzednim odcinku (4158) Lilka uwodziła Janka, przekonując go, że mógłby z nią i Polą stworzyć szczęśliwą rodzinę. Kinga przeprosiła męża za ostatnie kłótnie i próbowała odbudować ich zaufanie. Borys poszedł do właściciela klubu Iskra z propozycją współpracy, lecz został wyśmiany i wyrzucony; ścigany przez kiboli wpadł w tarapaty, z których niespodziewanie uratowała go Marysia. Alan przeprosił Igę za sceny zazdrości wobec Jamesa, wprosił się na spotkanie, ale nie potrafił zachować spokoju i urządził pokaz siły; po krótkiej wymianie zdań jego niechęć do astrofizyka przemieniła się w podziw.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4159

Jankowi nie uda się wyjaśnić Kindze, dlaczego nie powiedział jej o wieczorze spędzonym u Lilki. Nakręci się spirala wzajemnych oskarżeń i pretensji. Paradoksalnie sytuację zaogni jeszcze fakt, że Lilka postanowiła opuścić z Polą Wrocław. Borys wykorzysta swoją kartę przetargową i zagnieździ się w willi Olszewskich. Będzie liczył, że ugra coś na transakcji z Bolesławem, a przynajmniej zapewni sobie jego ochronę przed rozsierdzonymi kibolami. Eliza ostrzeże go, że łaska jej męża kiedyś się skończy. Olkowi nie będzie układało się partnerstwo z Różą. Teściowa wprowadzi chaos w jego terminarzu, podkrada mu klientki, odrzuca propozycje zmiany nazwy wspólnego salonu. Jej zdaniem zmiany potrzebuje co najwyżej on, Olek. Zafunduje mu metamorfozę, która zaskoczy wszystkich.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4159. odcinek zostanie wyemitowany w piątek 20 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
Pierwsza miłość odc. 4159
