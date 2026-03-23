Grała Basię w "M jak miłość". Nie do wiary, jak dziś wygląda dziecięca gwiazda

Gabriela Raczyńska na małym ekranie zadebiutowała w 2013 roku rolą Hani Kozłowskiej, córki Magdy i Rafała w serialu "Ojciec Mateusz". Na swoim koncie ma epizodyczne występy w takich produkcjach, jak "Rodzinka.pl", "Druga szansa" czy "Komisarz Aleks". Jednak prawdziwą rozpoznawalność przyniosła jej rola Basi Domańskiej w serialu Telewizji Polskiej "M jak miłość". Postać granej przez Gabrielę Basi pojawia się w serialu niemalże dekadę od momentu rozpoczęcia jego emisji, a dokładnie w roku 2013. Po raz pierwszy Raczyńska w serialu pojawia się w odcinku 986.

Basia z "M jak miłość" dziś ma 24 lata i rzadko pokazuje się na ekranie

Kiedy Gabriela Raczyńska wkroczyła na plan "M jak miłość" miała zaledwie 8 lat. Aktorka dorastała na planie wraz ze swoją postacią, a ze słodkiej dziewczynki zmieniła się w energiczną nastolatkę, która borykała się z problemami charakterystycznymi dla osób w okresie dojrzewania. Gabriela Raczyńska na planie "M jak miłość" spędziła 11 lat, z czasem jednak postać Basi coraz rzadziej pojawiała się na ekranie, a po kolejnym zawodzie miłosnym oznajmiła rodzinie, iż na jakiś czas chce wyjechać z Polski, a w serialu sporadycznie możemy usłyszeć jedynie jej głos, kiedy łączy się wirtualnie z rodziną. Jak się okazało, jej zniknięcie z serialu było spowodowane wielkimi zmianami w życiu osobistym, a mianowicie wyprowadzką za Ocean. W Stanach Zjednoczonych Gabriela Raczyńska podjęła studia na jednym z tamtejszych college'y i uczęszcza między innymi na zajęcia z religioznawstwa, tańca oraz kurs przedmedyczny. Młoda aktorka przeszła sporą metamorfozę, a na nowych zdjęciach trudno rozpoznać w niej małą Basię z "M jak miłość".

