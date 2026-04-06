Grał Andrzeja Talara w kultowym serialu "Dom". Dziś zajmuje się czymś zupełnie innym

Tomasz Borkowy przyszedł na świat 17 września 1952 roku w Warszawie. Studia aktorskie ukończył w 1977 roku na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Jednak debiut aktorski zaliczył już kilka lat wcześniej, a mianowicie w 1974 roku w cyklu filmów telewizyjnych "Najważniejszy dzień życia". Był związany między innymi z krakowskim teatrem Groteska, a na swoim koncie ma udział w 11 produkcjach w Polsce. Jednak dla wielu widzów na zawsze pozostanie w pamięci, jako niezapomniany Andrzej Talar - inżynier i pracownik FSO, w czasie wojny partyzant Armii Krajowej, ochotnik do Ludowego Wojska Polskiego oskarżony o dezercję i funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej w kultowej produkcji w reżyserii Jana Łomnickiego - "Dom". Udział w serialu otworzył Borkowemu drzwi do dalszej kariery aktorskiej. Borkowy marzył również o karierze zagranicznej, a dokładnie o współpracy z uznanym niemieckim reżyserem Rainerem Fassbinderem. Jednak w 1982 roku, kiedy w okresie stanu wojennego zawieszono emisję serialu, Borkowy zdecydował się na wyjazd wraz z żoną do Wielkiej Brytanii.

Tomasz Borkowy mieszka w Szkocji. Ma nietypowe zajęcie

Po przybyciu do Wielkiej Brytanii został współdyrektorem artystycznym londyńskiego Café Theatre Upstairs, a także uczył w Londyńskiej "Academy the Drama School". Także za granicą dostrzeżono jego talent. Borkowy zagrał w takich produkcjach, jak chociażby "Nieznośna lekkość bytu" oraz w kultowym serialu "Doctor Who". Jednak w 2017 roku aktor wycofał się z życia publicznego i zrezygnował z aktorstwa i zajął się swoją wielką pasją - zegarkami. W 2020 roku założył firmę Scotland Watch Company i wraz z zaprzyjaźnionym zegarmistrzem projektuje zegarki. Na co dzień Tomasz Borkowy mieszka w Edynburgu, jednak od czasu do czasu przyjeżdża również do Polski.