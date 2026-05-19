"Gliniarze": streszczenie odcinka 1212

Ostatnie dni przyniosły sporo zamieszania w serialu "Gliniarze", gdzie warszawscy detektywi musieli zmierzyć się z wyjątkowo zawiłą intrygą. Natalia i Kuba próbowali wyjaśnić okoliczności brutalnego pobicia recepcjonistki, do którego doszło na hotelowym patio. Dość szybko ustalili, że była partnerka poszkodowanej trenowała sztuki walki i już wcześniej wykazywała agresywne skłonności, jednak sprawa okazała się znacznie bardziej skomplikowana. Detektywi odkryli zagadkową relację łączącą pracownicę hotelu z jednym ze stałych gości, co rzuciło zupełnie nowe światło na całe zdarzenie. Niestety podczas samej akcji doszło do niebezpiecznego incydentu, ponieważ nowy aspirant Maciek swoim zachowaniem naraził życie kolegów po fachu. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Gliniarze" odc. 1212 - streszczenie

Detektywi Olgierd i Krzysiek wyruszają na osiedle mieszkaniowe, gdzie doszło do śmiertelnego postrzału mężczyzny. Ich priorytetem jest odnalezienie sprawcy, który zaraz po oddaniu strzałów uciekł z miejsca zdarzenia niezidentyfikowanym samochodem. W toku zbierania informacji policjanci odkrywają, że zamordowany mężczyzna toczył w sądzie trudną batalię z byłą żoną o prawo do opieki nad synem. Śledczy sprawdzają, czy rodzinny konflikt mógł być bezpośrednią przyczyną zbrodni i czy kobieta miała związek z atakiem. Sytuacja komplikuje się, gdy główny podejrzany w sprawie przedstawia wiarygodne alibi, co zmusza zespół do weryfikacji dotychczasowych ustaleń.

"Gliniarze" odc. 1212 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani polskich seriali kryminalnych mogą regularnie śledzić losy warszawskich funkcjonariuszy w ich codziennej pracy. Produkcja jest emitowana w dni powszednie, oferując stałe pasmo dla osób zainteresowanych policyjnymi dochodzeniami. Każdy epizod prezentuje nowe wyzwania stawiane przed zespołami detektywów z wydziału kryminalnego. Najnowszy odcinek pojawi się na antenie zgodnie z planowaną ramówką stacji. Odcinek 1212 serialu "Gliniarze" można obejrzeć 26 maja 2026 o godzinie 17:00 na kanale Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to propozycja dla każdego, kto lubi patrzeć na pracę policji od kulis i ceni dynamiczne zwroty akcji na ekranie. Akcja serialu toczy się w Warszawie, pokazując zmagania twardych detektywów z mrocznym światem zbrodni, w którym stawką jest ludzkie życie. Każde spotkanie z mundurowymi to okazja do zobaczenia, jak spryt i inteligencja pomagają rozwiązywać skomplikowane zagadki kryminalne. Twórcy dbają o to, by historie były angażujące i przedstawiały brutalną konfrontację funkcjonariuszy z przestępczością. W serialu występują:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)