"Gliniarze": streszczenie odcinka 1201

W ostatnim czasie w serialu "Gliniarze" atmosfera stała się wyjątkowo gęsta, a detektywi musieli zmierzyć się z wyścigiem z czasem podczas poszukiwań zaginionej kobiety. Olgierd i Krzysiek wyjaśniali sprawę uprowadzenia młodej dziewczyny, która według relacji zrozpaczonej siostry padła ofiarą swojego byłego chłopaka. Szybko jednak wyszło na jaw, że podejrzenia rodziny były mylne, ponieważ poszukiwana poprzedniego wieczoru zakończyła relację z zupełnie innym mężczyzną. Gdy policyjny pies w końcu podjął trop, sytuacja zaczęła wyglądać naprawdę dramatycznie, rzucając cień niepewności na życie uprowadzonej. Wszyscy drżeli o finał tej akcji, zastanawiając się, czy kobieta odnajdzie się jeszcze żywa. Pora zatem sprawdzić, jakie nowe wyzwania czekają na funkcjonariuszy w kolejnej odsłonie tej historii.

"Gliniarze" odc. 1201 - streszczenie

Adam i Olga rozpoczynają poszukiwania sprawcy zabójstwa policjanta Wiktora Majeckiego. Ofiara przed śmiercią zajmowała się rozpracowywaniem zorganizowanej grupy zajmującej się przemytem. Na czele tej niebezpiecznej organizacji stoi były oficer wywiadu, co znacznie utrudnia schwytanie winnych. Istnieją podejrzenia, że egzekucji dokonał skorumpowany funkcjonariusz, który w przeszłości był partnerem zamordowanego policjanta. Z powodu powiązań wewnątrz służb, sprawa wymaga od śledczych zastosowania nietypowych metod pracy. W związku z tym Roksana Cieślak decyduje się na wejście incognito bezpośrednio do struktur mafijnych.

"Gliniarze" odc. 1201 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera odcinka została zaplanowana na poniedziałek, 11 maja 2026 roku. Epizod zostanie wyemitowany na kanale Polsat o godzinie 17:00.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

Ten popularny serial kryminalny od lat przyciąga przed ekrany osoby lubiące dynamiczne akcje z warszawskich ulic. Śledzimy w nim pracę detektywów, którzy na co dzień stawiają czoła brutalnej rzeczywistości i skomplikowanym zagadkom. Każda historia pokazuje, jak wiele sprytu i odwagi potrzeba, by skutecznie walczyć z przestępczością w stolicy. To świetna propozycja dla każdego, kto lubi patrzeć na profesjonalne dochodzenia prowadzone pod presją czasu. W serialu występują między innymi:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)