MŚ 2026 Korea Południowa pokonuje Czechy. Zobacz zaskakujący przebieg drugiej połowy

Przebieg spotkania w Guadalajarze

Pierwsza połowa meczu grupy A zakończyła się bezbramkowym remisem. Dopiero w 59. minucie prowadzenie dla reprezentacji Czech zdobył Ladislav Krejci, precyzyjnym strzałem głową pokonując bramkarza rywali.

Odpowiedź azjatyckiej drużyny była jednak niezwykle szybka i skuteczna. W 67. minucie do wyrównania doprowadził Inbeom Hwang, a w 80. minucie zwycięską bramkę dla Korei Południowej strzelił Hyeongyu Oh.

Jak wygląda sytuacja w grupie A?

Mecz w meksykańskiej Guadalajarze sędziował egipski arbiter Amin Mohamed Omar. Na trybunach stadionu zgromadziło się dokładnie 44 985 widzów, a jedyną żółtą kartkę w tym spotkaniu otrzymał reprezentant Korei Południowej, Gihyuk Lee.

Było to drugie starcie w tej fazie turnieju mistrzostw świata. We wcześniejszym spotkaniu inaugurującym zmagania w grupie A reprezentacja Meksyku pokonała Republikę Południowej Afryki 2:0, co ukształtowało pierwsze pozycje w tabeli.