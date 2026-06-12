MŚ 2026 Korea Południowa pokonuje Czechy. Zobacz zaskakujący przebieg drugiej połowy

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-12 6:14

W kolejnym meczu turnieju MŚ 2026 reprezentacja Korei Południowej pokonała Czechy 2:1. Spotkanie rozegrano na stadionie w Guadalajarze. Kibice śledzący rozgrywki MŚ 2026 zobaczyli wszystkie bramki w drugiej połowie, a o końcowym rezultacie zadecydowały dopiero ostatnie minuty rywalizacji.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Nogi dwóch piłkarzy w niebieskich i czerwonych getrach walczą o piłkę na boisku.

Przebieg spotkania w Guadalajarze

Pierwsza połowa meczu grupy A zakończyła się bezbramkowym remisem. Dopiero w 59. minucie prowadzenie dla reprezentacji Czech zdobył Ladislav Krejci, precyzyjnym strzałem głową pokonując bramkarza rywali.

Odpowiedź azjatyckiej drużyny była jednak niezwykle szybka i skuteczna. W 67. minucie do wyrównania doprowadził Inbeom Hwang, a w 80. minucie zwycięską bramkę dla Korei Południowej strzelił Hyeongyu Oh.

Jak wygląda sytuacja w grupie A?

Mecz w meksykańskiej Guadalajarze sędziował egipski arbiter Amin Mohamed Omar. Na trybunach stadionu zgromadziło się dokładnie 44 985 widzów, a jedyną żółtą kartkę w tym spotkaniu otrzymał reprezentant Korei Południowej, Gihyuk Lee.

Było to drugie starcie w tej fazie turnieju mistrzostw świata. We wcześniejszym spotkaniu inaugurującym zmagania w grupie A reprezentacja Meksyku pokonała Republikę Południowej Afryki 2:0, co ukształtowało pierwsze pozycje w tabeli.