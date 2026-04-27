"Sprawiedliwi. Trójmiasto": streszczenie odcinka 141

Serial "Sprawiedliwi. Trójmiasto" zaserwował ostatnio wyjątkowo mroczną sprawę, w której pozory mogły mylić na każdym kroku. W piwnicy domu państwa Olszewskich załoga odnalazła ciało włamywacza Roberta Walickiego, choć gospodarze uparcie twierdzili, że nie mają pojęcia, kim był ten człowiek. Sytuacja stała się jeszcze dziwniejsza, gdy w mieszkaniu ofiary śledczy odkryli dowody na to, że od dłuższego czasu bacznie obserwował on całą rodzinę. Pola i Damian podczas oględzin ustalili dodatkowo, że krew na schodach została starannie zmyta, a same zwłoki ktoś przeniósł do piwnicy, co sugerowało próbę tuszowania prawdy. Równolegle Dąbek angażował się w intensywne poszukiwania Klary Brylewskiej, która zdołała zbiec z zakładu poprawczego. Czas zatem sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy bohaterów po tych wstrząsających wydarzeniach.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 141 - streszczenie

Wiktor i Maja otrzymują sprawę zabójstwa Ryszarda Formańskiego, którego ciało zostało odnalezione w makabrycznych okolicznościach. Sprawca postanowił zanurzyć głowę ofiary w roztopionej smole, co sugeruje wyjątkową bezwzględność napastnika. Z miejsca zdarzenia znika również stado drogocennych gołębi należących do zmarłego hodowcy. Funkcjonariusze ustalają, że ptaki były wykorzystywane do transportu mefedronu na teren zakładu karnego. Dzięki sygnałowi GPS udaje im się trafić do gospodarstwa Mariusza Zawojskiego, który na widok policji podejmuje natychmiastową próbę ucieczki. Jednocześnie zespół musi zmierzyć się z bolesną stratą kolegi, Artura Cieślaka, którego odnajdują powieszonego z tajemniczym rysunkiem szubienicy w ustach.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 141 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Kolejne przygody policjantów z Trójmiasta regularnie przyciągają przed ekrany osoby szukające mocnych, kryminalnych historii. Serial jest stałym punktem wieczornej ramówki, oferując dynamiczną akcję osadzoną w nadmorskich realiach. Jeśli nie chcecie przegapić rozwiązania zagadki śmierci hodowcy i tragicznego wątku z udziałem funkcjonariusza, warto zarezerwować sobie czas w poniedziałkowy wieczór. Premiera 141. odcinka serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" odbędzie się 4 maja 2026 roku. Emisja zaplanowana jest na kanale TV4 o godzinie 21:30.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

Produkcja ta skupia się na działaniach elitarnej grupy policjantów, którzy na co dzień mierzą się z najgroźniejszymi grupami przestępczymi w Gdańsku i okolicach. Zespół pod wodzą "Musashiego" Gołaszewskiego zajmuje się rozbijaniem szlaków przerzutowych broni oraz narkotyków przechodzących przez port. Fabuła często pokazuje, jak cienka granica dzieli walkę o sprawiedliwość od naginania przepisów w imię wyższego dobra. To propozycja dla każdego, kto lubi mroczne klimaty i skomplikowane dochodzenia prowadzone przez wyrazistych specjalistów. W serialu występują między innymi:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)