"Gliniarze": streszczenie odcinka 1194

Codzienna walka z warszawskim światem przestępczym w serialu "Gliniarze" weszła ostatnio na zupełnie nowy poziom komplikacji. Kuba i Natalia zajęli się sprawą brutalnego okaleczenia właściciela sklepu sportowego, który w wyniku ataku stracił wzrok. Chociaż ofiara od razu wskazała na agresywnego konkurenta z branży, śledztwo szybko ujawniło, że podejrzany mężczyzna był zamieszany w nielegalny handel sterydami. Na komendzie również nie brakowało napięcia, zwłaszcza gdy w progu niespodziewanie pojawiła się Irena. Prawdziwy niepokój wzbudziła jednak nieoficjalna wiadomość, jaką otrzymał Szwarc, dotycząca zapowiedzi kontroli z Biura Spraw Wewnętrznych. Biorąc pod uwagę tak wielkie zamieszanie w szeregach policji, zapowiada się naprawdę intrygująca kontynuacja.
"Gliniarze" odc. 1194 - streszczenie
Policjanci zajmują się sprawą morderstwa mężczyzny, który został odnaleziony na ulicy jako osoba bezdomna. Szybko jednak dochodzi do przełomu, ponieważ funkcjonariusze ustalają, że ofiarą jest znany i ceniony niegdyś prywatny detektyw. Mężczyzna ten w przeszłości brał udział w rozwiązywaniu wielu głośnych zagadek kryminalnych, co staje się głównym punktem zaczepienia dla śledczych. Zespół musi teraz sprawdzić, czy jego śmierć ma bezpośredni związek z dawnymi sprawami, które prowadził. Równolegle na komendzie pojawia się inspektor Woźniak z Biura Spraw Wewnętrznych. Funkcjonariusz ten zaczyna dopytywać Olgierda oraz Krzyśka o szczegóły dotyczące zniknięcia Mai Brzeskiej.
"Gliniarze" odc. 1194 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 29 kwietnia 2026 roku. Emisja na antenie stacji Polsat rozpocznie się o godzinie 17:00.
"Gliniarze" - opis serialu i obsada
Ten serial kryminalny od dawna przyciąga przed ekrany osoby zainteresowane pracą stołecznych policjantów. Każdy odcinek pokazuje brutalną walkę z przestępczością w Warszawie, gdzie detektywi muszą wykazać się dużą inteligencją i instynktem. Twórcy stawiają na dynamiczne akcje, często pokazując mroczne oblicze miasta, w którym stawką jest ludzkie życie. W obsadzie produkcji pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)
- Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)
- Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)
- Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)
- Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)
- Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)
- Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)
- Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)
- Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)
- Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)
- Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)
- Przemysław Saleta (jako Artur Król)
- Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)