"Gliniarze": streszczenie odcinka 1194

Codzienna walka z warszawskim światem przestępczym w serialu "Gliniarze" weszła ostatnio na zupełnie nowy poziom komplikacji. Kuba i Natalia zajęli się sprawą brutalnego okaleczenia właściciela sklepu sportowego, który w wyniku ataku stracił wzrok. Chociaż ofiara od razu wskazała na agresywnego konkurenta z branży, śledztwo szybko ujawniło, że podejrzany mężczyzna był zamieszany w nielegalny handel sterydami. Na komendzie również nie brakowało napięcia, zwłaszcza gdy w progu niespodziewanie pojawiła się Irena. Prawdziwy niepokój wzbudziła jednak nieoficjalna wiadomość, jaką otrzymał Szwarc, dotycząca zapowiedzi kontroli z Biura Spraw Wewnętrznych. Biorąc pod uwagę tak wielkie zamieszanie w szeregach policji, zapowiada się naprawdę intrygująca kontynuacja.

"Gliniarze" odc. 1194 - streszczenie

Policjanci zajmują się sprawą morderstwa mężczyzny, który został odnaleziony na ulicy jako osoba bezdomna. Szybko jednak dochodzi do przełomu, ponieważ funkcjonariusze ustalają, że ofiarą jest znany i ceniony niegdyś prywatny detektyw. Mężczyzna ten w przeszłości brał udział w rozwiązywaniu wielu głośnych zagadek kryminalnych, co staje się głównym punktem zaczepienia dla śledczych. Zespół musi teraz sprawdzić, czy jego śmierć ma bezpośredni związek z dawnymi sprawami, które prowadził. Równolegle na komendzie pojawia się inspektor Woźniak z Biura Spraw Wewnętrznych. Funkcjonariusz ten zaczyna dopytywać Olgierda oraz Krzyśka o szczegóły dotyczące zniknięcia Mai Brzeskiej.

"Gliniarze" odc. 1194 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Kolejne przygody warszawskich detektywów można śledzić regularnie w godzinach popołudniowych. Jeśli nie chcecie pominąć żadnego szczegółu dotyczącego nowego śledztwa, warto zaplanować sobie czas przed telewizorem. To doskonała propozycja dla każdego, kto ceni sobie szybkie tempo akcji i kryminalne zagadki osadzone w polskich realiach. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 29 kwietnia 2026 roku. Emisja na antenie stacji Polsat rozpocznie się o godzinie 17:00.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

Ten serial kryminalny od dawna przyciąga przed ekrany osoby zainteresowane pracą stołecznych policjantów. Każdy odcinek pokazuje brutalną walkę z przestępczością w Warszawie, gdzie detektywi muszą wykazać się dużą inteligencją i instynktem. Twórcy stawiają na dynamiczne akcje, często pokazując mroczne oblicze miasta, w którym stawką jest ludzkie życie. W obsadzie produkcji pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)