"Gliniarze": streszczenie odcinka 1191

Ostatnie dni na warszawskiej komendzie w serialu "Gliniarze" upłynęły pod znakiem ogromnej presji czasu i wyjątkowo skomplikowanego dochodzenia. Natalia Nowak oraz Kuba Roguz zajęli się sprawą studentki, która zniknęła bez śladu w drodze do akademika, pozostawiając po sobie jedynie wyłączony telefon i nieprzydatne nagrania z monitoringu. Śledczy musieli zagłębić się w mroczny świat internetowych randek oraz układów poliamorycznych, sprawdzając przy okazji podejrzane oferty pracy. Funkcjonariusze weryfikowali każdy trop, docierając nawet do osób pozornie niezwiązanych ze zniknięciem dziewczyny, podczas gdy cenne minuty uciekały nieubłaganie. Równolegle do walki o odnalezienie zaginionej Natalia zmagała się z osobistym wyzwaniem, mocno martwiąc się o relację ze swoim zbuntowanym synem. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Gliniarze" odc. 1191 - streszczenie

Fabuła 1191. odcinka skupia się na dramacie adwokata, który otrzymuje od swojej dorosłej córki wiadomość budzącą poważne obawy o jej życie. Niestety, wkrótce czarny scenariusz się potwierdza i odnalezione zostaje ciało kobiety. Pierwsze oględziny miejsca zdarzenia sugerują, że doszło do bezwzględnej gangsterskiej egzekucji. Olgierd Mazur oraz Krzysztof Chrobociński rozpoczynają śledztwo, biorąc pod lupę przestępcę, który wcześniej kierował groźby pod adresem prawnika. Sytuacja komplikuje się jednak w momencie, gdy policjanci otrzymują wyniki sekcji zwłok, ponieważ rzucają one zupełnie nowe światło na dotychczasowe ustalenia.

"Gliniarze" odc. 1191 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak potoczą się losy bohaterów i kto stoi za zbrodnią, koniecznie zarezerwujcie sobie czas przed telewizorem. Kolejna zagadka warszawskich detektywów z pewnością przyciągnie przed ekrany miłośników kryminalnych opowieści. Produkcja cieszy się niesłabnącą popularnością, a każda nowa sprawa to okazja do przyjrzenia się z bliska policyjnej pracy w stolicy. Premierowa emisja 1191. odcinka serialu "Gliniarze" odbędzie się 24 kwietnia 2026 roku. Odcinek zostanie wyemitowany na kanale Polsat o godzinie 17:00.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to produkcja, która od lat uchodzi za jeden z najchętniej oglądanych polskich seriali o tematyce policyjnej. Każdego dnia śledzimy tu losy twardych detektywów, którzy nie boją się wejść w najbardziej mroczne rejony Warszawy, by rozwiązać skomplikowane zagadki. Opowieść ta pokazuje, że praca śledczych to nie tylko dynamiczne pościgi, ale też żmudne poszukiwanie dowodów i walka z brutalną zbrodnią. Twórcy dbają o to, by każda sprawa trzymała w napięciu, a zróżnicowane zespoły policjantów sprawiają, że każdy fan znajdzie w tej ekipie kogoś, komu kibicuje. W serialu występują między innymi:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)