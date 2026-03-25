"Gliniarze", odcinek 1175: Kuba i Olga rozpoczynają wyścig z czasem. Zabójca jest gotów zaatakować ponownie w każdej chwili

Fani kryminalnych zagadek z pewnością nie byli zawiedzeni ostatnimi wydarzeniami w serialu "Gliniarze". Byliśmy świadkami zuchwałego napadu na jubilera, dokonanego przez przestępców podszywających się pod dostawców jedzenia. Podejrzenia Adama Bogusza i Krzysztofa Chrobocińskiego natychmiast padły na syna pracowniczki lokalu, który niedawno wyszedł z więzienia. Sprawa nabrała jednak nieoczekiwanego obrotu, gdy podczas konfrontacji chłopak ujawnił, że nie wszystkie przesłuchane osoby mówiły prawdę. Tym samym śledztwo weszło w zupełnie nową fazę, a policjanci stanęli przed zadaniem odkrycia, kto próbuje chronić prawdziwych sprawców. Zagadka okazała się więc znacznie bardziej skomplikowana, niż ktokolwiek mógł przypuszczać.

"Gliniarze" odc. 1175 - streszczenie

W najnowszym odcinku detektywi zmierzą się ze sprawą morderstwa zamożnej kobiety. Główne podejrzenia padają na jej byłego męża, który po rozwodzie został praktycznie z niczym i mógł mieć motyw. Mężczyzna odpiera jednak zarzuty, kierując uwagę śledczych na liczne randki i mężczyzn, z którymi spotykała się jego była żona. Sytuacja dramatycznie się komplikuje, gdy pojawia się kolejna ofiara, a do akcji wkracza policyjny profiler, który musi jak najszybciej sporządzić portret psychologiczny sprawcy. Dla Kuby Roguza i Olgi Lipskiej rozpoczyna się wyścig z czasem, ponieważ bezwzględny zabójca jest gotów zaatakować ponownie w każdej chwili.

"Gliniarze" odc. 1175 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się kolejnego, pełnego napięcia epizodu, w którym detektywi staną przed wyjątkowo trudnym zadaniem. Śledztwo w sprawie seryjnego mordercy zapowiada się niezwykle emocjonująco i skomplikowanie. Warto zanotować w kalendarzu datę premiery, by nie przegapić żadnego zwrotu akcji i być na bieżąco z losami ulubionych bohaterów. Premierowa emisja 1175. odcinka serialu "Gliniarze" odbędzie się w środę, 1 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie telewizji Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, przyciągając przed ekrany rzesze wiernych widzów. Każdy odcinek to nowa, wciągająca zagadka kryminalna i dynamiczne akcje policyjne osadzone w realiach współczesnej Warszawy. Widzowie cenią produkcję za realizm, trzymające w napięciu scenariusze oraz charyzmatycznych bohaterów, z którymi łatwo się utożsamić. To opowieść o codziennej, niebezpiecznej pracy detektywów, którzy stawiają czoła najgroźniejszym przestępcom. W serialu występują między innymi: