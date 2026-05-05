"M jak miłość": streszczenie odcinka 1933

W popularnym serialu "M jak miłość" atmosfera w ostatnim czasie zrobiła się wyjątkowo gęsta, a wszystko to za sprawą mnożących się kłamstw oraz niebezpiecznych gierek. Marcin niefortunnie próbował oszukać Kamę w kwestii wyglądu swojej nowej szefowej, co po odkryciu prawdy doprowadziło do ogromnego wybuchu złości u jego żony. Sama Domańska bez skrępowania wyznała Marcinowi swoje miłosne zamiary, a gdy spotkała się z oporem, niespodziewanie pojawiła się w salonie należącym do jego wybranki. Tymczasem Aneta ponownie wsparła Wójcika podczas choroby jego syna, otrzymując w zamian od biznesmena cenne informacje dotyczące Sowińskiego oraz Olka. Z kolei Kasia mierzyła się z bezwzględnym szantażem laborantki Sokołowskiej i wylała morze łez, chcąc za wszelką cenę ukryć przed Mariuszem fakt, że nie jest on ojcem Zosi. Te wszystkie skomplikowane zdarzenia postawiły bohaterów w trudnym położeniu, co rodzi naturalne pytanie o ich dalsze losy.

"M jak miłość" odc. 1933 - streszczenie

Magda w dalszym ciągu odczuwa silny lęk o Paulinę, będąc przekonana, że Jabłoński mógł pozbawić ją wolności. Ku zaskoczeniu wszystkich, kobieta niespodziewanie pojawia się w domu Budzyńskich i ogłasza, że zamierza podjąć walkę z mężem oraz pomóc policji i prokuraturze. W tym samym czasie Mateusz wybiera się wraz z grupą znajomych do Ostrowa, gdzie odbywa się parapetówka u Winiarów. Podczas wspólnej zabawy spędza on romantyczne chwile z Bogną, co ostatecznie kończy się ich pierwszym pocałunkiem. Z radosnymi wieściami do swoich studentów przychodzą Ewelina i Michał, chcąc podzielić się z nimi ważną nowiną. Z kolei Tomek angażuje się w pomoc Justynie podczas jej porodu, co wywołuje wyraźną niechęć i zazdrość ze strony Majki.

"M jak miłość" odc. 1933 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby, które regularnie zasiadają przed ekranami, nie muszą się martwić o zmianę pory nadawania swojej ulubionej produkcji. Serial od lat zajmuje stałe miejsce w ramówce stacji, przyciągając przed odbiorniki wszystkich zainteresowanych losami rodziny Mostowiaków. Nowe perypetie bohaterów będzie można śledzić już w połowie maja, kiedy to wyjaśnią się bieżące wątki. Emisja 1933. odcinka serialu "M jak miłość" odbędzie się 12 maja 2026 roku o godzinie 20:55 na kanale TVP2.

"M jak miłość" - opis serialu i obsada

"M jak miłość" to produkcja, która towarzyszy Polakom już od ponad dwóch dekad, stając się najdłużej emitowaną telenowelą w kraju. Opowieść o Mostowiakach i ich bliskich wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem, łącząc w sobie wątki miłosne z codziennymi problemami. Losy bohaterów z Grabiny i Warszawy przyciągają miliony osób, które z uwagą przyglądają się dynamicznym zmianom w ich życiu. To serial, który potrafi w prosty sposób opowiadać o ważnych tematach społecznych, zachowując przy tym swój unikalny klimat. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)

Anna Mucha (jako Magda Budzyńska)

Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)

Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)

Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)

Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)

Michalina Sosna (jako Kama)

Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)

Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)

Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)