"M jak miłość": streszczenie odcinka 1933

W popularnym serialu "M jak miłość" atmosfera w ostatnim czasie zrobiła się wyjątkowo gęsta, a wszystko to za sprawą mnożących się kłamstw oraz niebezpiecznych gierek. Marcin niefortunnie próbował oszukać Kamę w kwestii wyglądu swojej nowej szefowej, co po odkryciu prawdy doprowadziło do ogromnego wybuchu złości u jego żony. Sama Domańska bez skrępowania wyznała Marcinowi swoje miłosne zamiary, a gdy spotkała się z oporem, niespodziewanie pojawiła się w salonie należącym do jego wybranki. Tymczasem Aneta ponownie wsparła Wójcika podczas choroby jego syna, otrzymując w zamian od biznesmena cenne informacje dotyczące Sowińskiego oraz Olka. Z kolei Kasia mierzyła się z bezwzględnym szantażem laborantki Sokołowskiej i wylała morze łez, chcąc za wszelką cenę ukryć przed Mariuszem fakt, że nie jest on ojcem Zosi. Te wszystkie skomplikowane zdarzenia postawiły bohaterów w trudnym położeniu, co rodzi naturalne pytanie o ich dalsze losy.
"M jak miłość" odc. 1933 - streszczenie
Magda w dalszym ciągu odczuwa silny lęk o Paulinę, będąc przekonana, że Jabłoński mógł pozbawić ją wolności. Ku zaskoczeniu wszystkich, kobieta niespodziewanie pojawia się w domu Budzyńskich i ogłasza, że zamierza podjąć walkę z mężem oraz pomóc policji i prokuraturze. W tym samym czasie Mateusz wybiera się wraz z grupą znajomych do Ostrowa, gdzie odbywa się parapetówka u Winiarów. Podczas wspólnej zabawy spędza on romantyczne chwile z Bogną, co ostatecznie kończy się ich pierwszym pocałunkiem. Z radosnymi wieściami do swoich studentów przychodzą Ewelina i Michał, chcąc podzielić się z nimi ważną nowiną. Z kolei Tomek angażuje się w pomoc Justynie podczas jej porodu, co wywołuje wyraźną niechęć i zazdrość ze strony Majki.
"M jak miłość" odc. 1933 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Osoby, które regularnie zasiadają przed ekranami, nie muszą się martwić o zmianę pory nadawania swojej ulubionej produkcji. Serial od lat zajmuje stałe miejsce w ramówce stacji, przyciągając przed odbiorniki wszystkich zainteresowanych losami rodziny Mostowiaków. Nowe perypetie bohaterów będzie można śledzić już w połowie maja, kiedy to wyjaśnią się bieżące wątki. Emisja 1933. odcinka serialu "M jak miłość" odbędzie się 12 maja 2026 roku o godzinie 20:55 na kanale TVP2.
"M jak miłość" - opis serialu i obsada
"M jak miłość" to produkcja, która towarzyszy Polakom już od ponad dwóch dekad, stając się najdłużej emitowaną telenowelą w kraju. Opowieść o Mostowiakach i ich bliskich wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem, łącząc w sobie wątki miłosne z codziennymi problemami. Losy bohaterów z Grabiny i Warszawy przyciągają miliony osób, które z uwagą przyglądają się dynamicznym zmianom w ich życiu. To serial, który potrafi w prosty sposób opowiadać o ważnych tematach społecznych, zachowując przy tym swój unikalny klimat. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)
- Anna Mucha (jako Magda Budzyńska)
- Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)
- Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)
- Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)
- Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)
- Michalina Sosna (jako Kama)
- Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)
- Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)
- Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)