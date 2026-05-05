"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 866

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" upłynęły pod znakiem niebezpiecznych incydentów oraz miłosnych uniesień, które z pewnością namieszały w życiu mieszkańców kamienicy. Pułkownik Valverde został brutalnie zaatakowany przez żołnierza podczas próby opuszczenia dzielnicy i stracił przytomność, a rannym zaopiekował się Felipe, który dzięki swojej przepustce podjął się misji dostarczenia ważnego listu. W tym samym czasie Inigo w końcu wyznał Leonor swoje uczucia, co zakończyło się namiętnym pocałunkiem, którego mimowolnym świadkiem został Liberto. Z kolei Servando pogrążył się w ogromnej rozpaczy i pożegnał zmarłego Martina, obiecując przy tym opiekę nad Casildą, której stan zdrowia wciąż pozostawał niepewny. Poważne problemy nie ominęły też Blanki, u której pojawiło się nagłe krwawienie, lecz Samuelowi udało się na szczęście znaleźć w dzielnicy lekarza. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

"Akacjowa 38" odc. 866 - streszczenie

Po tragicznej śmierci Martina Casilda znajduje się w bardzo ciężkim stanie psychicznym. Kobieta jest niemal nieprzytomna, ponieważ podano jej silne środki uspokajające, aby uśmierzyć ból po stracie męża. W tym samym czasie Servando bardzo przeżywa odejście przyjaciela i chce zadbać o to, by jego pogrzeb był naprawdę uroczysty i godny. Felipe spotyka się z szefem Silvii, przekazując mu list od pułkownika Valverde, w którym ten prosi o pilną ewakuację kobiety. Pułkownik jest przekonany, że Zavala stanowi dla niej bezpośrednie zagrożenie. Generał faktycznie przestał ufać swojej żonie i zaczyna przygotowywać plan jej otrucia.

"Akacjowa 38" odc. 866 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Produkcja ta od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród osób, które codziennie zasiadają do oglądania perypetii mieszkańców madryckiej kamienicy. Kolejne epizody pojawiają się w telewizji systematycznie, pozwalając na bieżąco sprawdzać, jak potoczą się skomplikowane relacje bohaterów. Jeśli chcecie sprawdzić, co generał Zavala planuje wobec Silvii, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Epizod numer 866 zostanie pokazany we wtorek, 12 maja 2026 roku, na antenie TVP1 o godzinie 18:55.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to kostiumowa opowieść, która zabiera nas prosto do Hiszpanii z początku dwudziestego wieku. Serial pokazuje życie codzienne ludzi z różnych grup społecznych, od zamożnych mieszczan po pracującą u nich służbę. Każdy z domowników skrywa własne tajemnice, a intrygi i niespodziewane zwroty akcji są tu na porządku dziennym. Nic dziwnego, że ta historia zdobyła tak dużą popularność, oferując barwną scenerię i wciągające wątki obyczajowe. Obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)