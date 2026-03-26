O której godzinie jest Msza święta z Watykanu w Wielkanoc?

Watykan opublikował już harmonogram obchodów Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Z oficjalnej rozpiski wynika, że w Niedzielę Wielkanocną, 5 kwietnia 2026 roku, Msza św. dnia rozpocznie się o godz. 10.00, a po niej o 12.00 zaplanowano papieskie błogosławieństwo „Urbi et Orbi”. To właśnie te dwa momenty są najczęściej wyszukiwane przez widzów chcących śledzić watykańskie uroczystości na żywo.

Gdzie oglądać transmisję Mszy świętej w Wielkanoc z Watykanu?

Najpewniejszym miejscem jest oficjalna transmisja Vatican Media, dostępna w serwisie Vatican Media Live. To watykańska platforma prowadzona przez Dykasterię ds. Komunikacji, która obsługuje przekazy z najważniejszych uroczystości papieskich. Drugim naturalnym miejscem szukania transmisji jest Vatican News, czyli oficjalny kanał informacyjny Stolicy Apostolskiej, obecny także w serwisie YouTube.

Dla polskich widzów ważna jest jeszcze jedna rzecz. Polska sekcja Vatican News już wcześniej udostępniała transmisje uroczystości Triduum i Wielkanocy z polskim tłumaczeniem, publikowane na swoim kanale YouTube. To właśnie tam najłatwiej szukać przekazu, jeśli ktoś chce nie tylko oglądać Mszę z Placu św. Piotra, ale też słuchać komentarza po polsku.

To jednak niejedyna opcja dla widzów w Polsce. W ramówce TVP znajduje się także transmisja Mszy Świętej Zmartwychwstania Pańskiego i błogosławieństwa Urbi et Orbi zaplanowana na 5 kwietnia 2026 roku. Oznacza to, że uroczystości z Watykanu będzie można śledzić również w telewizji publicznej, bez konieczności korzystania wyłącznie z Internetu.

Gdzie najlepiej sprawdzić link przed samą transmisją?

Najbezpieczniej wejść bezpośrednio na oficjalną stronę Wielkiego Tygodnia 2026 na Vatican.va albo na kanały Vatican News i Vatican Media. To właśnie tam pojawiają się aktualne odnośniki do transmisji i potwierdzone godziny celebracji. Przy wydarzeniach tej rangi wiele stron publikuje własne zestawienia, ale to watykańskie źródła dają największą pewność, że link prowadzi do właściwego przekazu.