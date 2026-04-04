Nie ocet ani sól. Dodaj do gotowania jajek, a skorupka zejdzie bez problemu

Jajka to symbol Wielkanocy, ale ich obieranie często bywa frustrujące, zwłaszcza gdy skorupka przywiera do białka.

Tradycyjne metody, takie jak dodawanie octu czy soli, często zawodzą, pozostawiając nas z poszarpanymi jajkami.

Odkryj prosty trik, który sprawi, że skorupka zsunie się sama, gwarantując idealne jajka na świąteczny stół!

Jajka, choć są niezwykle smaczne i spożywane w odpowiednich ilościach, także zdrowe, często przysparzają problemów podczas gotowania. Jednym z najczęstszych jest ich obieranie po ugotowaniu. Zdarza się (zwłaszcza jeśli sięgamy po te bardzo świeże), że skorupka przywiera do białka, przez co jajko wygląda mało apetycznie. A przecież wszyscy marzymy o tym, by łupka niemal sama ześlizgiwała się z powierzchni jajka. Na szczęście istnieje prosty i sprawdzony sposób, by pożegnać się z tym wielkanocnym koszmarem i cieszyć się perfekcyjnie obranymi jajkami.

Zobacz także: Naturalny sposób na farbowanie jajek. Dodaj to do gotowania, a twoje pisanki zachwycą różnorodnością kolorów

Dodaj do gotowania jajek, a skorupka sama zejdzie!

Wielu do gotowania jajek dodaje ocet kuchenny oraz sól. Niestety, często i te sposoby się nie sprawdzają i skorupka nadal nie chce schodzić z ugotowanych jajek. Jeśli chcemy, aby skorupka łatwo się ześlizgiwała, wystarczy dodać do wody, w której gotujemy jajka, jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda oczyszczona (wodorowęglan sodu) zmienia pH wody, sprawiając, że staje się ona bardziej zasadowa. Ta zasadowość przenika przez porowatą skorupkę jajka i delikatnie oddziałuje na białko. W rezultacie, po ugotowaniu, białko nie przylega już tak mocno do wewnętrznej błony skorupki. Kiedy jajko ostygnie i zostanie schłodzone, skorupka dosłownie sama się zsunie, pozostawiając idealnie gładkie i nienaruszone białko.

Dzięki temu prostemu trikowi, tegoroczna Wielkanoc będzie wolna od frustracji związanych z obieraniem jajek. Będziesz mógł cieszyć się idealnie gładkimi, apetycznymi jajkami, które z dumą ozdobią twój świąteczny stół.

16