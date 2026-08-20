Felicita to nowy serial TVP1. Wdowa wyjeżdża do Włoch i odkrywa podwójne życie męża

Pierwszy odcinek serialu Felicita. Tragiczna śmierć męża i zaskakująca podróż do Włoch

Start telewizyjnej opowieści nie ujawnia od razu wszystkich mrocznych faktów na temat zmarłego partnera głównej bohaterki. Dopiero podróż na południe Europy zmusza pogrążoną w smutku Zośkę do ponownej oceny jej dotychczasowego, pozornie perfekcyjnego małżeństwa. Dotąd Kamil wydawał się wręcz wzorowym mężem oraz wspaniałym ojcem. Wdowa zabiera swoją siedemnastoletnią latorośl, Oliwię, do słonecznej Apulii. Ich celem jest załatwienie formalności po zgonie mężczyzny. Pretekstem do wyjazdu staje się ostatnia wiadomość, jaką Kamil skierował do nastolatki. Wspomniał w niej o tajemniczej kobiecie imieniem Giulia, mieszkającej w malowniczym Polignano a Mare.

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W premierowej odsłonie produkcji Polki meldują się w kameralnym ośrodku wypoczynkowym „Felicita”. Nawiązują tam relacje z osobami, które trwale wpłyną na ich definicję uczuć, więzów krwi oraz wzajemnych relacji. Prawdziwy wstrząs nadchodzi jednak w momencie odnalezienia poszukiwanej Włoszki. Do konfrontacji dochodzi na miejscowej plaży. Giulia błyskawicznie rozpoznaje przybyszki, mając pełną świadomość, że stoją przed nią prawowita żona oraz nastoletnia córka jej zmarłego partnera.

W następnych epizodach nastoletnia Oliwia wdaje się w z pozoru niegroźny flirt z niejakim Davide, który błyskawicznie ewoluuje w bardzo silną relację. Z kolei jej matka, po długim okresie żałoby, zaczyna z optymizmem patrzeć w przyszłość dzięki znajomości z atrakcyjnym Marco (w tej roli Alessandro Parrello). Jego siostra Francesca (Monica Mariotti), zarządzająca lokalnym pensjonatem, pokazuje Polkom uroki śródziemnomorskiej gościnności i tamtejszych zwyczajów. Włoszka pozostaje jednak ostrożna i nie dopuszcza bohaterek od razu do swojego najbliższego otoczenia.

Fani telewizyjnych nowości z pewnością będą z wypiekami na twarzy śledzić kolejne doniesienia na temat tej głośnej premiery w jesiennej ramówce. Warto regularnie sprawdzać szczegóły dotyczące pełnej obsady, charakterystyki kluczowych postaci, a także dokładnej liczby zaplanowanych przez stację odcinków.

Obsada serialu Felicita. Polscy i włoscy aktorzy na ekranie

Laura Breszka jako Zośka

Dawid Ogrodnik odgrywający Kamila

Klementyna Karnkowska wcielająca się w Oliwię

Oriana Celentano w roli Giulii

Alessandro Parrello jako Marco

Monica Mariotti grająca Francescę

Francesco Petit jako Davide

Jan Arlotti w roli Enzo

Na ekranie pojawią się również inni znani rodzimi artyści. Wśród nich zobaczymy między innymi Annę Dereszowską, Dominikę Bednarczyk, Radosława Krzyżowskiego, a także Annę Moskal oraz Piotra Polka. Z kolei zagraniczną część ekipy aktorskiej uzupełniają tacy twórcy jak Eugenio Ricciardi, Stefania Ciccarelli i Alessandro Bressanello.

Pierwszy odcinek serialu Felicita. Streszczenie wydarzeń z 7 września 2026 roku w TVP1

Główna bohaterka, grana przez Laurę Breszkę, zabiera swoją nastoletnią córkę w podróż na południe Włoch. Kobiety chcą uporać się z mrocznymi sekretami zmarłego męża oraz pokonać własne, narosłe przez lata lęki. Polki lądują w środowisku funkcjonującym według zupełnie innych zasad, gdzie zbudowanie relacji wymaga czasu. Zetknięcie się z tamtejszą, niespieszną kulturą, stawiającą na szczerość i zacieśnianie więzi, bezpowrotnie modyfikuje ich życiowe priorytety oraz wzmacnia więź łączącą matkę z latoroślą. Dotychczas ich egzystencja w stolicy wydawała się bardzo stabilna. Impulsem do zmian staje się korespondencja od nieżyjącego ojca. Po przybyciu do Polignano a Mare wynajmują pokój w lokalnym hoteliku i ruszają śladem wspomnianej w liście Giulii. Finał poszukiwań następuje na piaszczystym wybrzeżu, gdzie Włoszka bez trudu rozpoznaje przybyłe z Polski kobiety.

Drugi odcinek serialu Felicita. Konfrontacja na plaży. Emisja 8 września 2026 roku

Początkowy kontakt pomiędzy Polką a kochanką jej męża jest niezwykle dystansujący i przepełniony nerwową atmosferą. Główna bohaterka zaznacza, że zmarły mężczyzna był jej legalnym partnerem, podczas gdy nastolatka tłumaczy, iż odszukała Włoszkę w sieci po lekturze ojcowskiego listu. Giulia godzi się na dłuższą konwersację, ale wyznacza termin spotkania na godziny wieczorne. Dla wdowy całe to zdarzenie okazuje się gigantycznym obciążeniem psychicznym. Bezpośredni kontakt z rywalką budzi w niej ogromną złość, poczucie zdrady oraz narastające pretensje do nieżyjącego Kamila.

W międzyczasie widzowie mogą lepiej przyjrzeć się osobom zarządzającym ośrodkiem wypoczynkowym, czyli Francesce oraz dwójce jej braci – Marco i Enzo. Zbliża się wieczór, więc matka kategorycznie żąda od nastolatki możliwości samotnej rozmowy z kochanką męża. Dziewczyna przystaje na tę propozycję z dużymi oporami, stawiając jeden twardy warunek: rodzicielka nie może zaprzepaścić jej szansy na nawiązanie kontaktu z przyrodnim bratem. W trakcie, gdy dorośli wymieniają trudne argumenty, młoda Polka zupełnie przypadkowo chroni przed groźnym zderzeniem małego chłopca jadącego na hulajnodze. W akcji ratunkowej pomaga jej Davide.

Wieczorna debata obu kobiet bardzo mocno przypomina skrupulatnie zaplanowaną walkę na słowa. Mieszkanka Apulii zarzeka się, że w momencie nawiązywania relacji ze zmarłym, nie miała zielonego pojęcia o istnieniu jego polskiej rodziny. Zaznacza jednak, że w chwili odkrycia bolesnej prawdy, było już stanowczo za późno na wycofanie się z tego układu. Zanim zdąży szerzej wyjaśnić swoje motywacje, w okolicy pojawiają się nastolatkowie wraz z małym Nico. Chłopiec nie zdaje sobie sprawy z więzów krwi łączących go z nową znajomą, ale odczuwa do niej tak dużą sympatię, że od razu proponuje kolejne spotkanie.

W momencie rozstania chłopiec i nastolatka wykonują identyczny, bardzo specyficzny ruch ręką, połączony z rzuconym w języku angielskim hasłem o obserwowaniu drugiej osoby. Dokładnie w taki sam sposób z córką komunikował się niegdyś nieżyjący Kamil. W tym ułamku sekundy do wszystkich dociera, że przyrodnie rodzeństwo właśnie wpadło na siebie po raz pierwszy.

Trzeci odcinek produkcji Felicita w TVP1. Trudne wspomnienia i rozwijająca relacja

Nocna konfrontacja sprawia, że wdowa cierpi na bezsenność. Opuszcza wynajęty pokój i podczas spaceru po okolicznym moście w wyobraźni odbywa dialog ze zmarłym partnerem. Podczas tej fikcyjnej dyskusji kobieta odnosi się do najbardziej bolesnego aspektu ich wspólnej drogi – wielkiego, lecz niezrealizowanego marzenia o posiadaniu kolejnego potomka. Obrazy z przeszłości udowadniają, jak mocno ciągłe naciski ze strony bliskich i kolejne fiaska w staraniach o ciążę dewastowały jej psychikę. Zderzenie się z faktem, że nieżyjący mąż ostatecznie zrealizował ten cel z zupełnie obcą osobą, potęguje jej rozpacz.

W przeciwieństwie do matki, młoda Polka błyskawicznie akceptuje nowego członka rodziny. Chociaż perspektywa posiadania brata wciąż wydaje jej się dość abstrakcyjna, z radością przystaje na wspólną wyprawę nad morze. Cała trójka spędza uroczy dzień, żeglując łodzią i kąpiąc się w słonej wodzie. Dziecko jest wyraźnie zafascynowane starszą siostrą, a pomiędzy nastolatką a jej nowym znajomym, Davide, powoli rodzi się romantyczna chemia. Chłopak wyznaje jej w zaufaniu, że jest sierotą, jednak skrzętnie unika wchodzenia w detale dotyczące swojej trudnej przeszłości.

Wdowa ze wszystkich sił stara się zapanować nad panującym dookoła chaosem, jednak wymiana zdań z matką brutalnie uświadamia jej brak jakiegokolwiek pomysłu na przyszłość. Kobiety z rodziny, Jagoda i Ewka, odczuwają gigantyczny niepokój o stan psychiczny bohaterki. Mają bowiem w pamięci jej potężne załamanie tuż po stracie partnera. Z tego powodu natychmiast deklarują gotowość do podjęcia stanowczej interwencji i wyjazdu.

Przebywająca we włoskim miasteczku główna bohaterka usiłuje odciąć się od narastającego konfliktu. Przemierza wąskie uliczki, integruje się z tubylcami i coraz śmielej ucina sobie pogawędki z miejscowym przystojniakiem. Wymiana spojrzeń z Marco szybko zamienia się w niezobowiązujący flirt, co pozwala kobiecie złapać odrobinę oddechu. Niestety, w jej głowie wciąż rezonuje obecność zmarłego męża, brutalnie uświadamiając, że całkowite odcięcie się od dawnego życia jest po prostu niemożliwe.

W tym samym czasie kontakt pomiędzy nastolatką a jej nowo odkrytym bratem staje się niesamowicie zażyły. Chłopiec pragnie przebywać w jej towarzystwie bez przerwy, co kończy się oficjalnym zaproszeniem na domowy posiłek. Matka dziecka, chcąc załagodzić sytuację, proponuje udział w kolacji również samej wdowie. Polka dowiaduje się o tym fakcie w momencie, gdy zrelaksowana spędza czas w hotelu, ciesząc się uwagą adoratora. Błyskawicznie dociera do niej, że musi stawić czoła rywalce. Czeka ją trudny wieczór przy jednym stole z dawną kochanką oraz owocem zdrady męża.

Czwarty odcinek serialu Felicita. Odkrycie prawdy o majątku. Emisja 14 września 2026

Od samego świtu wdowa szuka wymówki, by zrezygnować z wieczornej wizyty w domu rywalki. Pojawiający się w jej myślach nieżyjący mąż przekonuje ją jednak, by schowała dumę do kieszeni dla dobra dzieci. Polka z każdą godziną dostrzega, jak bardzo błędy zmarłego partnera wpływają na jej obecną codzienność. Z drugiej strony, jej kontakt z miejscowym właścicielem pensjonatu wchodzi na zupełnie nowy poziom. Wychodzi na jaw, że mężczyzna ma za sobą świeży rozwód. Kiedy proponuje przyjezdnym wycieczkę do malowniczego Alberobello, czujna córka dostrzega iskrzące napięcie i namawia matkę na wspólny wyjazd.

Wyprawa staje się doskonałą okazją do głębszego poznania życiorysu Marco, który opowiada o pobycie w Mediolanie i powodach powrotu w rodzinne strony. Sympatia pomiędzy dorosłymi rośnie w błyskawicznym tempie. W porze obiadowej matka i córka odbywają szczerą dyskusję o dorastaniu, relacjach damsko-męskich oraz planach na przyszłość. Kobieta myślami wraca do beztroskich momentów u boku męża, gdy jej świat wydawał się stabilny i pozbawiony trosk. Nastolatka stanowczo zaznacza swoją niezależność i prosi, by dla jej dobra, rodzicielka pojawiła się na umówionej kolacji we włoskim domu.

Gdy zapada zmrok, obie Polki stawiają się w posiadłości Giulii. Już na samym wejściu uwagę kobiety przykuwają ceramiczne ozdoby Teste di Moro, do złudzenia przypominające te, które Kamil zakupił do ich warszawskiego lokum. Mały Nico z dumą prezentuje starszej siostrze drewnianą konstrukcję na drzewie, chwaląc się, że to wspólne dzieło jego i taty. Dziewczyna odczuwa ogromny żal, zdając sobie sprawę, że przyrodni brat otrzymał od ich ojca dokładnie to, o czym ona sama marzyła przez całe dzieciństwo.

W międzyczasie dorośli próbują nawiązać nić porozumienia. Początkowa wymiana uprzejmości szybko ustępuje miejsca gęstej atmosferze. Dla wdowy nie do przyjęcia jest fakt, że inna kobieta wspomina jej męża jako integralną część swojego życia. Gdy Włoszka usiłuje wytłumaczyć zawiłości ich romansu, cierpliwość głównej bohaterki ostatecznie się wyczerpuje i zamierza opuścić budynek. Dokładnie w tym ułamku sekundy pada druzgocące oświadczenie. Giulia przyznaje otwarcie, że zmarły mężczyzna był prawnym współwłaścicielem jej domu.

Piąty odcinek serialu Felicita. Szokujące doniesienia i decyzja o powrocie w TVP1

Po pełnym nerwów spotkaniu w posiadłości Włoszki, w głowie bohaterki odżywają obrazy oświadczyn, które miały miejsce podczas dawnych wakacji w Apulii. Zmarły partner gwarantował jej wtedy wierność i życie w harmonii. Samotnie przesiadując na piaszczystym brzegu, wdowa usiłuje zestawić ówczesne deklaracje z okrutną prawdą, którą właśnie poznała. Zrozpaczona chwyta za telefon i kontaktuje się z zaufaną prawniczką.

O poranku zapada kategoryczna decyzja o przerwaniu urlopu i powrocie do kraju. Celem kobiety jest odszukanie akt własności nieruchomości jej zmarłego męża. Zanim opuszczą miasteczko, nastolatka spotyka się ze swoim nowym obiektem westchnień. Młodzieńcza fascynacja przybiera na sile, prowadząc do pierwszych, namiętnych czułości. Chłopak kategorycznie sprzeciwia się wyjazdowi Polki, na co ta zarzeka się, że ich kontakt nie ulegnie zerwaniu.

W trakcie pakowania, główna bohaterka przez czysty przypadek trafia do apartamentu należącego do seniorki rodu, Stelli. Zgaduje się w rozmowę z niezwykle charyzmatyczną staruszką, która nie potrafi pogodzić się z rozstaniem swojego ukochanego wnuka, serwując przyjezdnej bardzo mroczne spojrzenie na otaczający świat. Równolegle włoski adorator wysyła Polce wyraźne sygnały świadczące o tym, że boleje nad jej wyjazdem i liczy na szybkie ponowne spotkanie.

Po dotarciu do stolicy, wdowa relacjonuje bliskim najnowsze doniesienia w sprawie zagranicznego majątku. Przyjaciółki błyskawicznie przystępują do skrupulatnego przetrząsania całego mieszkania, poszukując jakiegokolwiek śladu potwierdzającego inwestycję we Włoszech. Niestety, gruntowne porządki nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Kobieta uświadamia sobie, że prawdy musi szukać w przedsiębiorstwie zmarłego, u swoich teściów lub decydując się na ponowną konfrontację z rywalką z Południa.

W międzyczasie w słonecznej Italii dawna kochanka wyznaje okolicznym mieszkańcom, że ujawniła polskiej żonie tajemnicę podziału majątku. Plotka natychmiast niesie się po całym miasteczku. W zaciszu swojego domu Włoszka potajemnie wyciąga z mebla ściśle tajne akta urzędowe.

Szósty odcinek telewizyjnej nowości Felicita. Bunt nastolatki i przesłuchanie na policji

Rewelacje na temat prawa własności nieruchomości w błyskawicznym tempie obiegają włoską społeczność. Zwykli mieszkańcy bez przerwy dyskutują o całej aferze, a rodzinny skandal nabiera rangi niemal międzynarodowego kryzysu. Tymczasem w Polsce nastolatka wraz ze swoimi rówieśnikami i grupą zaangażowanych społeczników organizuje pikietę przed budynkiem związku zrzeszającego myśliwych. Pokojowa akcja przeradza się w agresywne zamieszki. W samym środku rozjuszonego tłumu młoda Polka ląduje na asfalcie.

Podczas trwania tych dramatycznych wydarzeń, jej matka w pełni poświęca się pracy zawodowej i prowadzi terapię z klientem, zupełnie nie zwracając uwagi na dziesiątki powiadomień spływających na jej aparat telefoniczny. Młodzież zostaje przewieziona na najbliższy komisariat celem złożenia wyjaśnień. Gdy wdowa wreszcie zapoznaje się z wiadomościami, w akcie czystego przerażenia pędzi na ratunek. Wirtualna obecność zmarłego partnera stara się tonować jej emocje, ale kobieta tonie w ogromnym poczuciu winy i matczynym strachu.

Na posterunku sprawy w swoje ręce bierze stanowcza prawniczka, Ewka. Z racji wykonywanego zawodu szybko ustawia funkcjonariuszy do pionu, podając w wątpliwość legalność zatrzymania młodocianych i doprowadzając do ich natychmiastowego zwolnienia. Zmartwiona rodzicielka pada w ramiona uratowanej córki, przeżywając gigantyczną ulgę. Zamiast spodziewanej reprymendy, oświadcza dziewczynie, że podziwia jej odwagę. Równolegle poszukiwania włoskich akt własności wciąż trwają.

Zdeterminowana kobieta udaje się do siedziby biznesowej męża, aby przepytać wspólnika o ewentualne inwestycje w Apulii. Piotr sprawia wrażenie kompletnie zszokowanego zarówno doniesieniami o ukrywanej willi, jak i rewelacjami na temat nieślubnego potomka. Podejrzliwa wdowa nie daje za wygraną i domaga się dostępu do pełnej dokumentacji korporacyjnej. Rozważa też poinformowanie teściów o skandalu, ale ostatecznie brakuje jej odwagi. Nie jest jeszcze gotowa, by obwieścić im posiadanie wnuka we Włoszech.

W domowym zaciszu nastolatka analizuje sentymentalne pamiątki z dawnych lat. Natrafia na zapisaną w dzieciństwie kartkę, na której wyrysowała swoje największe pragnienie – własny drewniany azyl na gałęziach. Szczerze wyznaje rodzicielce, że widok identycznej budowli na podwórku chłopca złamał jej serce. Czuje się oszukana, bo malec dostał to, czego ojciec nie zdążył zrealizować dla niej. Matka usilnie przekonuje, że ten fakt w żaden sposób nie umniejsza ojcowskiej miłości względem pierwszej córki.

Liczba odcinków serialu Felicita. Harmonogram emisji jesienią w TVP1

Cała pierwsza seria tej emocjonującej produkcji została zaplanowana na równe dwadzieścia sześć epizodów. Uroczysty start zapowiedziano w telewizyjnej Jedynce oraz na dedykowanej platformie streamingowej TVP VOD już w poniedziałek, 7 września 2026 roku. Kolejne części przygód polskich bohaterek we Włoszech będzie można śledzić trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, wtorki i środy o stałej porze, tuż po godzinie dwudziestej trzydzieści.