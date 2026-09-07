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W poprzednim odcinku Dominika znów ostro starła się z Renatą o finanse, podział zysków z Feel Good i przyszłość spółki. Damian namawiał Kowalską, by oddzieliła sprawy prywatne od zawodowych i rozważyła odebranie wspólniczce udziałów. Wierzył, że to zmusi Renatę do walki z nałogiem. Kornel chwalił się Modrzyckiemu rzekomymi wygranymi w hazardzie online, które zawdzięczał wróżbom Joli. Kiedy jednak dotkliwie przegrał, w złości wyrzucił Kozłowską z redakcji. Wanda, zachęcana przez Jaworskiego i wspierana przez Kasię, zaczęła myśleć o kandydowaniu na przewodniczącą wspólnoty mieszkaniowej. Tomasz nadal ukrywał przed matką, że rozstał się z Oliwką.
„Barwy szczęścia” odcinek 3397 - streszczenie
Rawiczowa przekona się, że z Basią ma zaskakująco wiele wspólnego. W tym samym czasie jej relacja z Tolkiem wyraźnie się zacieśni. Klemens ostrzeże Dominikę, jak duże ryzyko wiąże się z dalszą współpracą z Renatą. Wspólniczka niespodziewanie odmówi pracy w Feel Good, zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych. Oliwka będzie chciała pomóc Justinowi, dlatego dyskretnie zorganizuje mu spotkanie z Olą. Celina namówi Łukasza, by zaprosił Karolinę i Stańskiego. Gdy goście stracą czujność, Celina potajemnie skopiuje z telefonu Różańskiej poufne dane.
„Barwy szczęścia” odcinek 3397 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3397. odcinek „Barw szczęścia” będzie można obejrzeć w poniedziałek, 14 września 2026 roku, w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:05. Tego wieczoru Renata postawi Dominice trudne warunki, a Celina zdobędzie poufne dane z telefonu Różańskiej. Warto sprawdzić, jakie konsekwencje przyniosą decyzje bohaterek.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Historia koncentruje się na mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz powiązanego z bohaterami Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami i zawodowymi kryzysami. W ich życiu pojawiają się też trudne decyzje, napięcia, pojednania oraz nowe początki. W serialu grają m.in.:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak