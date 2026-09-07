"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3397

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-07 7:46

W 3397. odcinku „Barw szczęścia” konflikt Renaty i Dominiki wejdzie w nową, bardzo ostrą fazę. Renata postawi sprawę jasno i zażąda od wspólniczki konkretnej decyzji. Tymczasem Celina wykorzysta chwilę nieuwagi gości, by sięgnąć po cudze sekrety. Emisja odcinka już 14 września o 20:05 w TVP2.

W poprzednim odcinku Dominika znów ostro starła się z Renatą o finanse, podział zysków z Feel Good i przyszłość spółki. Damian namawiał Kowalską, by oddzieliła sprawy prywatne od zawodowych i rozważyła odebranie wspólniczce udziałów. Wierzył, że to zmusi Renatę do walki z nałogiem. Kornel chwalił się Modrzyckiemu rzekomymi wygranymi w hazardzie online, które zawdzięczał wróżbom Joli. Kiedy jednak dotkliwie przegrał, w złości wyrzucił Kozłowską z redakcji. Wanda, zachęcana przez Jaworskiego i wspierana przez Kasię, zaczęła myśleć o kandydowaniu na przewodniczącą wspólnoty mieszkaniowej. Tomasz nadal ukrywał przed matką, że rozstał się z Oliwką.

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„Barwy szczęścia” odcinek 3397 - streszczenie

Rawiczowa przekona się, że z Basią ma zaskakująco wiele wspólnego. W tym samym czasie jej relacja z Tolkiem wyraźnie się zacieśni. Klemens ostrzeże Dominikę, jak duże ryzyko wiąże się z dalszą współpracą z Renatą. Wspólniczka niespodziewanie odmówi pracy w Feel Good, zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych. Oliwka będzie chciała pomóc Justinowi, dlatego dyskretnie zorganizuje mu spotkanie z Olą. Celina namówi Łukasza, by zaprosił Karolinę i Stańskiego. Gdy goście stracą czujność, Celina potajemnie skopiuje z telefonu Różańskiej poufne dane.

„Barwy szczęścia” odcinek 3397 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3397. odcinek „Barw szczęścia” będzie można obejrzeć w poniedziałek, 14 września 2026 roku, w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:05. Tego wieczoru Renata postawi Dominice trudne warunki, a Celina zdobędzie poufne dane z telefonu Różańskiej. Warto sprawdzić, jakie konsekwencje przyniosą decyzje bohaterek.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Historia koncentruje się na mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz powiązanego z bohaterami Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami i zawodowymi kryzysami. W ich życiu pojawiają się też trudne decyzje, napięcia, pojednania oraz nowe początki. W serialu grają m.in.:

  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Marek Molak jako Hubert Pyrka
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Marcin Perchuć jako Marek Złoty
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
  • Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
  • Jasper Sołtysiewicz jako Justin
  • Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
  • Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
  • Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
  • Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
Kobieta w niebieskim swetrze i mężczyzna w koszuli patrzą na osobę w kapeluszu. O Barwach szczęścia przeczytasz na Eska.
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barwy szczęścia