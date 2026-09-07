W poprzednim odcinku Dominika znów ostro starła się z Renatą o finanse, podział zysków z Feel Good i przyszłość spółki. Damian namawiał Kowalską, by oddzieliła sprawy prywatne od zawodowych i rozważyła odebranie wspólniczce udziałów. Wierzył, że to zmusi Renatę do walki z nałogiem. Kornel chwalił się Modrzyckiemu rzekomymi wygranymi w hazardzie online, które zawdzięczał wróżbom Joli. Kiedy jednak dotkliwie przegrał, w złości wyrzucił Kozłowską z redakcji. Wanda, zachęcana przez Jaworskiego i wspierana przez Kasię, zaczęła myśleć o kandydowaniu na przewodniczącą wspólnoty mieszkaniowej. Tomasz nadal ukrywał przed matką, że rozstał się z Oliwką.

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„Barwy szczęścia” odcinek 3397 - streszczenie

Rawiczowa przekona się, że z Basią ma zaskakująco wiele wspólnego. W tym samym czasie jej relacja z Tolkiem wyraźnie się zacieśni. Klemens ostrzeże Dominikę, jak duże ryzyko wiąże się z dalszą współpracą z Renatą. Wspólniczka niespodziewanie odmówi pracy w Feel Good, zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych. Oliwka będzie chciała pomóc Justinowi, dlatego dyskretnie zorganizuje mu spotkanie z Olą. Celina namówi Łukasza, by zaprosił Karolinę i Stańskiego. Gdy goście stracą czujność, Celina potajemnie skopiuje z telefonu Różańskiej poufne dane.

„Barwy szczęścia” odcinek 3397 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3397. odcinek „Barw szczęścia” będzie można obejrzeć w poniedziałek, 14 września 2026 roku, w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:05. Tego wieczoru Renata postawi Dominice trudne warunki, a Celina zdobędzie poufne dane z telefonu Różańskiej. Warto sprawdzić, jakie konsekwencje przyniosą decyzje bohaterek.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Historia koncentruje się na mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz powiązanego z bohaterami Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami i zawodowymi kryzysami. W ich życiu pojawiają się też trudne decyzje, napięcia, pojednania oraz nowe początki. W serialu grają m.in.:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak