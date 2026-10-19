M jak miłość, odcinek 1949: Szymek przeżyje rozczarowanie miłosne. Syn Marcina zignorowany przez dziewczynę?

Iza w nowych odcinkach "M jak miłość" powierzy dzieci Marcinowi

W 1949. odcinku "M jak miłość" Iza zaskoczy Marcina niespodziewaną prośbą. Z powodu nagłego służbowego wyjazdu, będzie musiała zostawić Szymka oraz Maję (Laura Jankowska) pod kuratelą swojego byłego małżonka. Dla Chodakowskiego ta sytuacja nie będzie stanowić najmniejszego kłopotu. Z radością zaopiekuje się dziećmi, a towarzyszyć mu będzie Kama, która od dłuższego czasu ma z nimi świetny kontakt.

Na początku wszystko będzie wyglądać na rutynowe spotkanie, jednak błyskawicznie okaże się, że Szymek zachowuje się nietypowo. Nastolatek będzie zgaszony, zatopiony w myślach i bez cienia uśmiechu. Marcin, dobrze znając swojego syna, natychmiast wyczuje, że nie jest to wynik zwykłego znużenia czy trudności w szkole. Kama także dostrzeże w 1949. odcinku "M jak miłość" niepokojące zmiany i wspólnie z Marcinem postarają się wybadać, o co tak naprawdę chodzi.

Szymek przyzna się ojcu, że wpadła mu w oko koleżanka?

Rozmowy z ojcem i Kamą w końcu zmuszą nastolatka do zwierzeń w 1949. odcinku "M jak miłość". Szymek ujawni, że przyczyną jego kiepskiego nastroju jest jedna z dziewcząt ze szkolnej ławy. Będzie widoczne, że darzy ją szczególnym uczuciem, mimo iż wcześniej nie dzielił się swoimi sympatiami z domownikami. Teraz nie da rady zamaskować smutku, chociaż nadal nie przyzna wprost, że to Kalina zdobyła jego serce.

- Nie słuchajcie Majki, wcale się nie zakochałem, tylko wkurzyłem. - Ale dlaczego i na kogo? - Na Kalinę. W sobotę ma urodziny i zaprosiła prawie połowę klasy, a mnie nie, a myślałem, że się lubimy. - To trochę słabo, faktycznie. Może po prostu musicie usiąść i szczerze pogadać? - Obejdzie się bez łaski...

Bezpośrednią przyczyną rozpaczy chłopca będą urodziny jego sympatii. Szymek będzie żył w przeświadczeniu, że dziewczyna organizuje imprezę, na którą zaprosiła niemal całą klasę. Z jednym, drobnym wyjątkiem - jego. Dla syna Marcina to będzie potężny bolesny strzał, odbierze to jako jasny znak, że obiekt jego westchnień po prostu nie jest nim zainteresowany.

Syn Marcina doświadczy pierwszych sercowych rozterek

W 1949. odcinku "M jak miłość" dla Marcina i Kamy stanie się jasne, że dla nastolatka to bardzo ciężka sytuacja. Z punktu widzenia dorosłych, ominięcie przez kolegów przy wręczaniu zaproszeń na urodziny to nic wielkiego, ale dla chłopca to będzie dramat. Poczuje się zepchnięty na margines, tym bardziej że jego rówieśnicy będą się bawić w swoim gronie, podczas gdy on zostanie pominięty.

Marcin na pewno nie zbagatelizuje odczuć syna. Mając świadomość, jak potrafią boleć zawody miłosne, zrezygnuje z docinek z powodu pierwszej miłości Szymka i podejdzie do sprawy z szacunkiem. Również Kama udzieli mu wsparcia. Jej postawa będzie pomocna, gdyż od dłuższego czasu utrzymuje przyjacielskie relacje z dziećmi partnera i bez trudu się z nimi dogaduje.

Kiedy w tv 1949 odcinek serialu "M jak miłość"?

Premiera 1949. odcinka "M jak miłość" na antenie TVP2 zaplanowana jest na poniedziałek, 19 października 2026 roku, o godzinie 20.50.