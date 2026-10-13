W poprzednim odcinku Giulia wyznała Zośce, że naprawdę kochała Kamila i wierzyła we wspólną przyszłość. Oliwia w końcu dowiedziała się, w jak dramatycznej sytuacji znalazł się Davide. Zaproponowała mu wyjazd do Polski, ale tak zaangażowała się w jego sprawy, że straciła poczucie czasu. Gdy Zośka odkryła, że córka zniknęła, wpadła w panikę. Poszukiwania zakończyły się gwałtowną kłótnią matki z córką.

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„Felicita” odcinek 19 - streszczenie

Do Polignano a Mare przyjedzie Ewka, żeby pomóc Zośce pogodzić się z córką. Zośka pozna prawdę o Davide i razem z Giulią spróbuje znaleźć mu bezpieczne miejsce. Po raz pierwszy kobiety szczerze porozmawiają też o Kamilu. Tymczasem w miasteczku zjawi się tajemnicza osoba.

„Felicita” odcinek 19 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

19. odcinek „Felicita” zostanie wyemitowany w środę, 21 października 2026 roku, o godzinie 20:30. Serial będzie można oglądać na antenie TVP1. Zośka pozna prawdę o Davide i połączy siły z Giulią, by znaleźć chłopakowi bezpieczne miejsce. W Polignano a Mare pojawi się też tajemnicza osoba.

„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy, w którym rodzinny dramat miesza się z romansem i walką o szczęście po życiowej tragedii. Po śmierci męża Kamila Zośka, psycholożka z Warszawy, próbuje poukładać życie swoje i nastoletniej córki Oliwii. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii. Na miejscu Zośka i Oliwia odkrywają, że Kamil prowadził we Włoszech drugie życie. To historia o rodzinnych sekretach, żałobie, przebaczeniu i próbie rozpoczęcia wszystkiego od nowa. W serialu występują m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Oriana Celentano jako Giulia

Alessandro Parrello jako Marco

Francesco Petit jako Davide

Monika Mariotti jako Francesca

Jan Arlotti jako Enzo

Anna Dereszowska jako Ewka

Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello