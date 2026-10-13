"Felicita": streszczenie odcinka 19

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-13 7:59

W 19. odcinku „Felicita” Ewka przyjedzie do Polignano a Mare, żeby pomóc Zośce pogodzić się z córką. Prawda o Davide zmusi Zośkę do działania. Giulia stanie po jej stronie, a obie kobiety spróbują znaleźć chłopakowi bezpieczne miejsce. Tymczasem w miasteczku zjawi się ktoś, kogo tożsamość pozostaje tajemnicą.

Uśmiechnięta kobieta opiera głowę na ramieniu mężczyzny przy stoliku. O serialu Felicita przeczytasz na Eska.
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Giulia wyznała Zośce, że naprawdę kochała Kamila i wierzyła we wspólną przyszłość. Oliwia w końcu dowiedziała się, w jak dramatycznej sytuacji znalazł się Davide. Zaproponowała mu wyjazd do Polski, ale tak zaangażowała się w jego sprawy, że straciła poczucie czasu. Gdy Zośka odkryła, że córka zniknęła, wpadła w panikę. Poszukiwania zakończyły się gwałtowną kłótnią matki z córką.

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„Felicita” odcinek 19 - streszczenie

Do Polignano a Mare przyjedzie Ewka, żeby pomóc Zośce pogodzić się z córką. Zośka pozna prawdę o Davide i razem z Giulią spróbuje znaleźć mu bezpieczne miejsce. Po raz pierwszy kobiety szczerze porozmawiają też o Kamilu. Tymczasem w miasteczku zjawi się tajemnicza osoba.

„Felicita” odcinek 19 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

19. odcinek „Felicita” zostanie wyemitowany w środę, 21 października 2026 roku, o godzinie 20:30. Serial będzie można oglądać na antenie TVP1. Zośka pozna prawdę o Davide i połączy siły z Giulią, by znaleźć chłopakowi bezpieczne miejsce. W Polignano a Mare pojawi się też tajemnicza osoba.

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„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy, w którym rodzinny dramat miesza się z romansem i walką o szczęście po życiowej tragedii. Po śmierci męża Kamila Zośka, psycholożka z Warszawy, próbuje poukładać życie swoje i nastoletniej córki Oliwii. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii. Na miejscu Zośka i Oliwia odkrywają, że Kamil prowadził we Włoszech drugie życie. To historia o rodzinnych sekretach, żałobie, przebaczeniu i próbie rozpoczęcia wszystkiego od nowa. W serialu występują m.in.:

  • Laura Breszka jako Zośka
  • Klementyna Karnkowska jako Oliwia
  • Dawid Ogrodnik jako Kamil
  • Oriana Celentano jako Giulia
  • Alessandro Parrello jako Marco
  • Francesco Petit jako Davide
  • Monika Mariotti jako Francesca
  • Jan Arlotti jako Enzo
  • Anna Dereszowska jako Ewka
  • Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello
Felicita: odcinki 17-19
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