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W poprzednim odcinku Giulia wyznała Zośce, że naprawdę kochała Kamila i wierzyła we wspólną przyszłość. Oliwia w końcu dowiedziała się, w jak dramatycznej sytuacji znalazł się Davide. Zaproponowała mu wyjazd do Polski, ale tak zaangażowała się w jego sprawy, że straciła poczucie czasu. Gdy Zośka odkryła, że córka zniknęła, wpadła w panikę. Poszukiwania zakończyły się gwałtowną kłótnią matki z córką.
„Felicita” odcinek 19 - streszczenie
Do Polignano a Mare przyjedzie Ewka, żeby pomóc Zośce pogodzić się z córką. Zośka pozna prawdę o Davide i razem z Giulią spróbuje znaleźć mu bezpieczne miejsce. Po raz pierwszy kobiety szczerze porozmawiają też o Kamilu. Tymczasem w miasteczku zjawi się tajemnicza osoba.
„Felicita” odcinek 19 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
19. odcinek „Felicita” zostanie wyemitowany w środę, 21 października 2026 roku, o godzinie 20:30. Serial będzie można oglądać na antenie TVP1. Zośka pozna prawdę o Davide i połączy siły z Giulią, by znaleźć chłopakowi bezpieczne miejsce. W Polignano a Mare pojawi się też tajemnicza osoba.
„Felicita” - opis serialu i obsada
„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy, w którym rodzinny dramat miesza się z romansem i walką o szczęście po życiowej tragedii. Po śmierci męża Kamila Zośka, psycholożka z Warszawy, próbuje poukładać życie swoje i nastoletniej córki Oliwii. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii. Na miejscu Zośka i Oliwia odkrywają, że Kamil prowadził we Włoszech drugie życie. To historia o rodzinnych sekretach, żałobie, przebaczeniu i próbie rozpoczęcia wszystkiego od nowa. W serialu występują m.in.:
- Laura Breszka jako Zośka
- Klementyna Karnkowska jako Oliwia
- Dawid Ogrodnik jako Kamil
- Oriana Celentano jako Giulia
- Alessandro Parrello jako Marco
- Francesco Petit jako Davide
- Monika Mariotti jako Francesca
- Jan Arlotti jako Enzo
- Anna Dereszowska jako Ewka
- Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello